KENDRIS amplía sus servicios en Luxemburgo

(Información remitida por la empresa firmante)

La firma internacional de servicios fiduciarios y de asesoramiento KENDRIS está ampliando su presencia en Luxemburgo tras obtener la licencia OEC, lo que le permite ampliar su oferta de servicios locales.

ZUG, Suiza, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El Grupo KENDRIS, una entidad independiente con sede en Suiza, que cuenta con más de 200 profesionales y oficinas en centros financieros internacionales, opera en Luxemburgo a través de su filial KENDRIS Luxembourg Sàrl desde 2024, prestando servicios como asesor económico.

KENDRIS Luxembourg cuenta ahora con las autorizaciones necesarias de la Ordre des Experts-Comptables (OEC), lo que le permite ofrecer una gama más amplia de servicios regulados a nivel local, especialmente en las áreas de domiciliación, contabilidad e impuestos. Este avance refleja el compromiso constante del Grupo de fortalecer sus capacidades en Luxemburgo y brindar a sus clientes un apoyo integral y con profundo conocimiento del mercado local.

Al mismo tiempo, el equipo de Luxemburgo continúa creciendo. Este desarrollo se ve impulsado, en particular, por la integración de un equipo consolidado con amplia experiencia en empresas y fondos luxemburgueses, así como por iniciativas activas de captación de personal destinadas a ampliar aún más la presencia local de KENDRIS.

Murad Ikhtiar, que respalda el desarrollo de KENDRIS Luxemburgo como asesor, comentó: "Me complace enormemente aportar mi experiencia y conocimiento del mercado local a este proyecto y apoyar a KENDRIS en el fortalecimiento de su presencia en Luxemburgo. La combinación de nuestra sólida experiencia local con las capacidades de KENDRIS nos brinda una verdadera ventaja competitiva".

"La expansión de nuestra plataforma en Luxemburgo representa un hito importante para KENDRIS y subraya nuestro compromiso a largo plazo de ofrecer a nuestros clientes soluciones a medida", declaró Adrian Escher, socio y presidente del Grupo KENDRIS. "Al combinar la experiencia local con nuestra red internacional, estamos en una posición privilegiada para brindar un apoyo transfronterizo integral a personas con alto patrimonio, family offices y clientes institucionales".

Acerca de KENDRIS:

KENDRIS es una firma internacional de asesoría y servicios fiduciarios con sede en Suiza. El grupo presta servicios a particulares, family offices, emprendedores, corporaciones y clientes institucionales. Su oferta de servicios incluye soluciones integrales y completas para necesidades locales, nacionales e internacionales.

En el segmento de clientes privados, KENDRIS International Ltd. ofrece a personas y familias adineradas (incluidas familias con su propia oficina familiar) una amplia gama de soluciones para sus necesidades cotidianas, incluyendo finanzas, informes y gobernanza regulatoria. En el segmento de clientes corporativos, KENDRIS Switzerland Ltd. brinda servicios integrales a clientes de diversos sectores —desde empresas familiares hasta startups, pymes y grupos empresariales— en las áreas de contabilidad, nóminas, impuestos y asuntos contables complejos. Además, KENDRIS Switzerland también apoya a clientes privados nacionales e internacionales con estructuras suizas o que se centran en soluciones suizas. En el segmento de clientes institucionales, como bancos, compañías de seguros, gestoras de activos, fondos y otros intermediarios financieros, KENDRIS Capital Limited ofrece soluciones integrales en el ámbito de los fondos de inversión alternativos (Luxemburgo, Chipre y Malta).

KENDRIS es propiedad total de su dirección y empleados. El grupo emplea a unos 205 especialistas en su sede de Zug, con oficinas en Zurich, Aarau y Ginebra, y representación internacional en Larnaca (Chipre), Londres (Reino Unido), Luxemburgo, DIFC/Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Singapur y EE. UU.

Más información: www.kendris.com y www.kendriscapital.com

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