- Keypoint Intelligence adquirirá DataMaster Online (DMO), ampliando su alcance europeo y su inteligencia centrada en los distribuidores

La adquisición fortalece la presencia de Keypoint Intelligence en Europa al tiempo que acelera el crecimiento de DMO como parte de una organización más global

FAIRFIELD, N.J., 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Keypoint Intelligence anunció hoy la firma de un acuerdo definitivo para adquirir DataMaster Online (DMO), un servicio de referencia y recurso de pruebas para la industria de la impresión. Esta adquisición fortalecerá la presencia de Keypoint Intelligence en Europa y ampliará los recursos disponibles para la comunidad de distribuidores de la región.

"DMO se ha forjado una sólida reputación en Francia gracias a sus prácticas evaluaciones comparativas y su conocimiento del mercado", afirmó Anthony Sci, presidente y consejero delegado de Keypoint Intelligence. "Esta adquisición refuerza nuestra presencia en Europa y nos permite ofrecer más a la comunidad de distribuidores de la zona, incluyendo un mayor acceso a los datos, una perspectiva local más profunda y un mayor apoyo al canal".

"Unirnos a Keypoint Intelligence es un paso importante para DMO", afirmó Paul-Jacques Moreau, propietario de DataMaster (DMO). "Formar parte de una organización más global nos ayudará a ampliar nuestro alcance y a seguir desarrollando el servicio para nuestros suscriptores y socios".

"Gracias a la inversión continua de Atar Capital en Keypoint Intelligence, esta adquisición aúna la reconocida presencia europea de DMO en benchmarking con la escala global de Keypoint para ofrecer a los distribuidores de toda Europa un acceso más amplio a la investigación, las pruebas y el conocimiento del mercado", afirmó Cyrus Nikou, fundador y socio director de Atar Capital. "Se trata de una sólida inversión en plataforma que impulsa el crecimiento mediante una mayor cobertura, mejores capacidades de servicio y la creación de valor a largo plazo".

DMO seguirá prestando servicio a sus clientes sin interrupción, y ambas organizaciones colaborarán para ampliar la cobertura y facilitar el acceso a información a fabricantes, distribuidores y socios en toda Europa. No se han revelado los términos financieros de la transacción.

Acerca de Keypoint Intelligence

Durante más de 60 años, los clientes de la industria de la imagen digital han confiado en Keypoint Intelligence para obtener pruebas prácticas independientes, datos de laboratorio y una exhaustiva investigación de mercado que impulsa el éxito de sus productos y ventas. Gracias a décadas de experiencia como analista, Keypoint Intelligence ha sido reconocido como el recurso más fiable de la industria en cuanto a información imparcial, análisis y premios.

