Khoros lanza Aurora AI: Un nuevo amanecer para la comunidad empresarial (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

AUSTIN, Texas, 13 de abril de 2026/PRNewswire/ -- Menos de un año después de ser adquirido por IgniteTech, Khoros anunció hoy Aurora AI, una reinvención de la plataforma Khoros Community basada en inteligencia artificial. Aurora AI no es una actualización, sino una nueva plataforma que utiliza IA para gestionar el soporte, los comentarios sobre el producto y mantener activas las comunidades de clientes sin necesidad de moderación manual. Aurora AI está diseñada para convertir las comunidades de clientes en el activo empresarial más valioso de una compañía.

Las comunidades de Khoros han impulsado más de 4.000 implementaciones para clientes desde 2001, generando 1.800 millones de visitas anuales al sitio web y ahorrando a las marcas más de 500 millones de dólares al año en costes de soporte gracias al autoservicio. Aurora AI toma esta base y la reconstruye con IA integrada en cada capa, de modo que el conocimiento compartido se convierte en respuestas citadas, la participación de los miembros impulsa la retención y cada interacción se traduce en resultados medibles.

El mayor problema que resuelve Aurora AI: responder al 30 % de las preguntas publicadas en las comunidades en línea que antes quedaban sin respuesta. Para las marcas que dependen de estas comunidades para la atención al cliente, la retroalimentación de productos y la interacción entre pares, cada pregunta sin respuesta representa un cliente perdido, una oportunidad perdida o un ticket de soporte innecesario. Aurora AI elimina esta brecha.

"Como empresa que se ha transformado por completo en una empresa AI-DNA, no añadimos IA a software heredado", afirmó Eric Vaughan, consejero delegado de IgniteTech y Khoros. "Reconstruimos los productos de Khoros desde dentro. Veinte años de conversaciones con clientes, conocimiento de la comunidad e interacciones sociales en marcas de la lista Fortune 500. Miles de millones de puntos de datos no estructurados, sin explotar y a la espera de que la IA los desbloqueara. Aurora AI es el resultado de dejar de tratar esos datos como un archivo y empezar a tratarlos como una capa de inteligencia".

No es un foro con IA añadida

Aurora AI se basa en tres capas integradas que se refuerzan mutuamente y se vuelven más inteligentes cada día.

El Motor Humano impulsa los sistemas de gamificación, reputación y reconocimiento que transforman a los miembros pasivos en colaboradores activos. Insignias, tablas de clasificación, niveles de experto y la automatización del recorrido del miembro generan la señal humana que hace que todo funcione correctamente.

La Capa de Inteligencia ejecuta tres sistemas de IA en tiempo real entrenados con los datos propios de cada comunidad. El Modelo de Lenguaje Comunitario (CLM) aprende el vocabulario y las convenciones específicas de cada comunidad. El Asistente de Respuestas supervisa las publicaciones sin respuesta y genera respuestas fundamentadas y con referencias. La Moderación de IA aplica las directrices en tiempo real con una arquitectura de confianza de tres niveles. Toda la inteligencia reside en el cliente, no en Khoros.

La Capa de Acción funciona con Orchestrator, un motor de automatización basado en reglas que gestiona el enrutamiento, la escalada, la gestión del ciclo de vida y la automatización del flujo de trabajo sin necesidad de escribir código. Se ejecuta de forma determinista, sin errores y con un registro de auditoría completo.

"Orquestador significa que un equipo de dos personas puede ejecutar programas que antes requerían un equipo de diez", dijo Vaughan. "Y no se trata solo de eficiencia. Se trata de hacer cosas que literalmente no se podían hacer antes porque el esfuerzo manual las hacía imposibles".

Agentes de IA que impulsan la experiencia de Aurora AI

Aurora AI se lanza con tres agentes de IA en versión beta: Asistencia de Respuestas, Moderación con IA y Orquestador. La hoja de ruta incluye el Motor de Recomendaciones y el Descubrimiento de Contenido en el segundo trimestre de 2026, los Agentes de Crecimiento de Miembros en el tercer trimestre de 2026 y la Vigilancia y Corrección de Marca con IA, además del Analista de Datos con IA, en el cuarto trimestre de 2026.

Cada agente de IA está basado en datos y es auditable. Cada respuesta cita una fuente. Cada decisión tiene un registro de auditoría. El cumplimiento normativo empresarial está integrado.

Dos fuerzas. Un coro

Aurora AI no existe de forma aislada. Es la mitad de una plataforma integral de interacción con el cliente basada en IA, que también incluye Iris AI, el sistema de gestión de redes sociales y atención al cliente de Khoros, rediseñado para la ocasión. Sus clientes son un coro. Khoros le ayuda a dirigirlo. Aurora AI es donde ese coro cobra vida, transformando las preguntas en conocimiento duradero y la conexión entre pares en alcance. Iris AI es el mensajero que lleva lo importante a todas las redes sociales.

Juntas, Aurora AI e Iris AI transforman la conversación con el cliente en inteligencia orquestada. Aurora AI evoluciona la plataforma comunitaria de Khoros. Iris AI unifica la escucha y la publicación en redes sociales para convertir millones de voces en señales procesables en todos los canales, monitorizando miles de millones de fuentes en 187 idiomas.

Un cliente que publica en un foro de la comunidad, abre un ticket de soporte y etiqueta a la marca en redes sociales es un solo cliente con un solo problema. Aurora AI e Iris AI los tratan como tal. Las interacciones en la comunidad influyen en la asignación de la atención. El sentimiento social alimenta el análisis de la comunidad. Los agentes de IA de ambos lados aprenden de los mismos datos del cliente. El resultado es una visión única y conectada de cada relación con el cliente en todos los canales.

Desde la adquisición de Khoros en mayo de 2025, las operaciones internas de IgniteTech, impulsadas por IA, han logrado tasas de resolución de tickets del 5 % al 60 %, han reducido la acumulación de solicitudes de soporte en un 82 % y han disminuido el tiempo de inactividad de la plataforma en un 97 %.

¿Por qué las soluciones puntuales se quedan cortas?

Proveedores más pequeños, como Bevy, que comenzó como una herramienta de gestión de eventos y reuniones, han intentado expandirse a foros comunitarios y sesiones de preguntas y respuestas asistidas por IA. Sin embargo, una plataforma de eventos que añadió foros de discusión a posteriori no es una plataforma comunitaria de nivel empresarial. No incluye moderación por IA en tiempo real. No incluye un modelo de lenguaje comunitario que aprenda cómo se comunican realmente los miembros de cada cliente. No incluye atención al cliente. No incluye gestión de redes sociales en 187 idiomas. No incluye servicio de atención al cliente integrado. Y no ofrece la profundidad de implementación, las certificaciones de seguridad ni la escalabilidad que requieren las empresas.

"Hay empresas con 70 empleados y unos pocos millones de dólares en ingresos que publican comparativas con Khoros", afirmó Vaughan. "Pero llevamos 25 años aprendiendo lo que realmente necesita la comunidad empresarial. Una solución puntual diseñada para reuniones no es lo mismo que una plataforma creada para las marcas más grandes del mundo. Aurora AI e Iris AI, juntas, abarcan toda la interacción con el cliente: comunidad, atención al cliente, redes sociales, análisis. Todo conectado, todo con tecnología nativa de IA y desarrollado por la empresa líder en software empresarial de IA. Esto no se puede replicar simplemente añadiendo un foro a una herramienta para eventos."

Vender, diseñar, construir

Bajo IgniteTech, Khoros no desarrolló Aurora AI a puerta cerrada para presentarla el día del lanzamiento. Durante meses, el equipo utilizó la creación de prototipos acelerada por IA para crear versiones preliminares funcionales y presentarlas directamente a los clientes de Khoros. Equipos pequeños realizaron iteraciones cortas en cuestión de días, no de trimestres, mostrando a los clientes la dirección que estaba tomando el producto e incorporando sus comentarios en tiempo real. Las funcionalidades se validaron antes de su desarrollo. Las prioridades las establecieron los usuarios de la plataforma, no un comité de planificación.

"Ya no hacemos presentaciones con diapositivas", dijo Vaughan. "Creamos prototipos rápidamente, mostramos a los clientes algo real y les preguntamos qué falla. Luego lo corregimos y se lo mostramos de nuevo. Para cuando lanzamos el producto, los clientes ya lo han moldeado. Así es como se crea algo que la gente realmente quiere, en lugar de algo que solo se vea bien en las demostraciones".

Migración gratuita desde Community Classic hasta el 31 de diciembre de 2026

Khoros también anuncia que sus equipos de servicios profesionales con IA realizarán migraciones de Khoros Community Classic a Aurora AI sin coste alguno hasta el 31 de diciembre de 2026.

Bajo la anterior administración de Khoros, las migraciones de comunidades eran proyectos que duraban muchos meses y costaban a los clientes hasta 500.000 dólares. IgniteTech cree que los servicios acelerados por IA pueden acortar ese plazo y eliminar por completo ese coste.

"La anterior administración de Khoros cobraba a los clientes medio millón de dólares por migrar sus comunidades, y los proyectos se prolongaban durante meses", dijo Vaughan. "Vamos a demostrarlo con hechos y lo haremos gratis, porque queremos que todos nuestros clientes utilicen Aurora AI. Así de seguros estamos de lo que hemos creado".

IgniteTech no ha anunciado una fecha de fin de soporte para Khoros Community Classic. Sin embargo, como ya se comunicó a todos los clientes, el desarrollo de nuevas funciones es exclusivo de Aurora AI. Los clientes que utilizan Community Classic seguirán recibiendo soporte y mantenimiento, pero la hoja de ruta de innovación pertenece a Aurora AI.

Estos anuncios coinciden con el relanzamiento de la presencia digital de Khoros en khoros.ai. "No se trata de un cambio de dominio", afirmó Vaughan. "Es una señal. Hemos transformado radicalmente esta empresa, y khoros.ai es donde se refleja esa transformación".

Acerca de Khoros

Khoros existe gracias a la decisión de dos empresas de no limitarse a un solo camino. Cuando Lithium Technologies, pionera en comunidades de marca online desde 2001, se fusionó con Spredfast, líder en gestión de redes sociales, crearon un puente entre comunidad y redes sociales sin precedentes. Durante 25 años, este puente ha sido la ventaja competitiva de Khoros. Hoy, impulsada por IgniteTech y rediseñada con inteligencia artificial, Khoros conecta comunidad, atención al cliente, redes sociales y análisis mediante Aurora AI e Iris AI. La plataforma ha impulsado más de 4.000 comunidades, genera 1.800 millones de visitas anuales y ahorra a las marcas más de 500 millones de dólares al año en costes de soporte. Visite khoros.ai para obtener más información.

Acerca de IgniteTech

Fundada en 2010, IgniteTech es una empresa líder en software empresarial con enfoque en IA. Con un historial de adquisiciones exitosas e innovación constante, las soluciones de IgniteTech impulsan negocios en todo el mundo. La adquisición de Khoros en 2025 amplió su cartera para incluir una de las plataformas de interacción con el cliente digitales más implementadas en el mercado empresarial, con más de 4.000 comunidades activas desde 2001 y 1.800 millones de visitas anuales. IgniteTech está reconstruyendo la plataforma Khoros por completo con IA, incluyendo Aurora AI para la interacción con la comunidad e Iris AI para la gestión de redes sociales y el cuidado de la marca. Visite khoros.ai para obtener más información.

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