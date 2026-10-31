(Información remitida por la empresa firmante)

-KLC destaca las pruebas térmicas TTV para IA/HPC y refrigeración líquida, el diseño de la disposición de chips y obleas, así como soluciones de calefacción de alta tensión para vehículos eléctricos

El fabricante, con sede en Taiwán, ofrece soporte para la validación térmica en áreas como el diseño de la disposición de chips y obleas, la planificación, la verificación de diseños, la computación de alto rendimiento (HPC), las placas frías, la refrigeración líquida y la gestión térmica en vehículos eléctricos.

TAICHUNG, 31 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Taiwan King Lung Chin PTC Co., Ltd. (KLC Corporation), un fabricante de soluciones de gestión térmica con sede en Taiwán ha destacado hoy sus soluciones de Vehículos de Prueba Térmica (TTV) destinadas al diseño, planificación y verificación de la disposición de chips y obleas, así como a aplicaciones de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento (HPC), junto con calentadores de refrigerante de alta tensión para vehículos eléctricos (VE).

A medida que la infraestructura de IA y los sistemas de computación de alto rendimiento impulsan densidades de potencia cada vez mayores, la validación térmica cobra una importancia crítica en el diseño de la disposición de chips y obleas, la planificación, la verificación del diseño y el desarrollo de sistemas de refrigeración. Las soluciones TTV de KLC proporcionan fuentes de calor controlables para simular cargas térmicas en dispositivos electrónicos de alta potencia y arquitecturas de semiconductores avanzadas; esto permite a los ingenieros realizar la verificación del diseño y la disposición de chips y obleas en etapas tempranas, a la vez que evalúan con precisión el rendimiento de la refrigeración en placas frías y sistemas de refrigeración líquida.

Estas soluciones facilitan la validación térmica en aplicaciones que incluyen servidores de IA, plataformas de GPU, encapsulados avanzados y dispositivos basados en obleas semiconductoras, ayudando a los equipos de ingeniería a evaluar los diseños de refrigeración y el rendimiento térmico durante los procesos de diseño de obleas y desarrollo de productos.

En el sector de automoción, KLC suministra calentadores de refrigerante de alta tensión destinados al precalentamiento de baterías y a la climatización del habitáculo. Dependiendo de la serie, sus soluciones ofrecen tensiones nominales de entre 12 y 400 VDC y potencias de hasta 12.000 W, lo que permite satisfacer diversos requisitos de gestión térmica en vehículos eléctricos.

"Desde la planificación del diseño de la disposición de chips y obleas y la validación de sistemas de refrigeración para IA/HPC, hasta la calefacción en vehículos eléctricos, la gestión térmica resulta fundamental para la próxima generación de semiconductores y sistemas de automoción", afirmó Joanna Wu, consejera delegada de KLC Corporation. "KLC combina capacidades de pruebas térmicas con tecnologías de calefacción para brindar apoyo a los clientes que desarrollan aplicaciones cada vez más exigentes".

KLC atiende a clientes en los sectores de automoción, industrial y de semiconductores, incluidos equipos de ingeniería que trabajan en la verificación del diseño de chips y obleas, electrónica de alta potencia y sistemas de gestión térmica.

Acerca de KLC Corporation

KLC (Taiwan King Lung Chin PTC Co., Ltd.), con sede en Taichung (Taiwán), diseña y fabrica calentadores PTC, calentadores flexibles y soluciones de vehículos de prueba térmica para clientes B2B a nivel global en los sectores de automoción, industrial y de semiconductores.

Sitio web: https://www.ptc-heater.com.tw/

TTV Solutions: https://www.ptc-heater.com.tw/thermal-test-vehicle-ttv/

Contacto para medios

Taiwan King Lung Chin PTC Co., Ltd.E-mail: info@ptc-heater.com.tw Tel: +886 4 2533 0456

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