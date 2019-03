Koichi Sakamoto, director de "ULTRAMAN", "SUPER SENTAI" y "POWER RANGERS", crea una nueva era de "superhéroe ninja"

Publicado 21/03/2019 21:59:28 CET

Koichi Sakamoto, el director de "ULTRAMAN", "KAMEN RIDER", "SUPER SENTAI" y "POWER RANGERS", crea una nueva era de "superhéroe ninja", lista para ser presentada en todo el mundo

TOKIO, 21 de marzo de 2019 /PRNewswire/ --

- Primer proyecto del mundo que entrelaza la animación y el drama histórico samurái-

Samurai Drama Channel, la radiodifusión televisiva japonesa de pago, únicamente de dramas históricos japoneses, gestionada por Nihon Eiga Broadcasting Corporation y su comité de producción, anunció el 20 de marzo la presentación del nuevo drama histórico japonés con efectos especiales denominado "BLACKFOX: Age of the Ninja" (ZORRONEGRO: la era de los ninjas) producida por el director Koichi Sakamoto. Este será el primer proyecto del mundo que entrelace la animación y el drama histórico samurái, con la animación de acción original SF de "BLACKFOX" producida por el director Kazuya Nomura del estudio 3Hz.

Imagen1: (C) PROYECTO BLACKFOX Age of the Ninjahttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M101057/201903184375/_prw_PI1fl_1vGn1vfW.jpg [https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M101057/201903184375/_prw_PI1fl_1vGn1vfW.jpg]

Imagen2: (C) PROYECTO BLACKFOXhttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M101057/201903184375/_prw_PI2fl_0MCRqRr8.jpg [https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M101057/201903184375/_prw_PI2fl_0MCRqRr8.jpg]

El drama histórico japonés de acción con efectos especiales cuenta con una ninja femenina como protagonista y, mientras que la versión de animación relata la historia de la descendiente de un clan de ninjas en un contexto de futuro cercano, el drama histórico representado por actores transcurre en el pasado, regresando a la era de los ninjas y los samuráis.

El director Sakamoto, que es conocido como una persona clave en el sector cinematográfico japonés de los efectos especiales "TOKUSATSU", buscaba embarcarse en un nuevo desafío: "En esta producción he metido todo lo que sé, en especial lo que he aprendido de mi época en Hollywood, como el sentido del tempo, el compromiso con la acción y el homenaje a mi obras favoritas". Mientras añadía que estaba encantado con el resultado final, afirmó también que estaba preparado para inspirar a la gente de Japón y de cualquier otro lugar del mundo.

Imagen3: Director Koichi Sakamotohttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M101057/201903184375/_prw_PI3fl_bbUmGwAd.jpg [https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M101057/201903184375/_prw_PI3fl_bbUmGwAd.jpg]

El primer tráiler de la versión con actores se presentará el 23 de marzo en el sitio web oficial y en la cuenta oficial de SNS, así como en el estand de BS Fuji y en el estand de Infinite del salón "AnimeJapan 2019" que se celebra en el Tokyo Big Sight a partir de ese mismo día. ¡Permanezca atento a la información que se dará a conocer próximamente acerca de la heroína ninja y el maravilloso elenco y miembros del equipo!

TOEI es una empresa líder en efectos especiales de Japón que ha trabajado en múltiples proyectos a lo largo de los años. Está comprometida con la creación de una nueva era de dramas históricos de acción con efectos especiales en TOEI Studious Kyoto, estudio considerado como el lugar líder de la producción de los dramas históricos japoneses.

Sitio web oficial: www.jidaigeki.com/BLACKFOX_Ninja/ [http://www.jidaigeki.com/BLACKFOX_Ninja/]Cuenta oficial de Instagram: @blackfox_ninja

CONTACTO: CONTACTO: Takashi Mishina, departamento de Relaciones Públicasde Nihon Eiga Broadcasting Corporation, tel.: +81-3-3580-3725, correoelectrónico: takashi.mishina@nihon-eiga.co.jp