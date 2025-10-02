Kolmar Korea presenta la "Hoja de ruta del éxito de la K-Beauty" en Amazon Beauty en Seúl

(Información remitida por la empresa firmante)

, que atrae a más de 3.000 participantes en línea y presenciales. El vicepresidente Sang-Hyun Yoon destaca la evolución hacia productos de gran éxito como el motor clave del éxito global de la K-Beauty.

SEUL, Corea del Sur, 2 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea, empresa líder mundial en ODM (fabricación de desarrollo original), unió fuerzas con Amazon para presentar una hoja de ruta estratégica para la expansión global de K-Beauty. La compañía destacó que la competitividad diferenciada, basada en la experiencia tecnológica, es el elemento central del éxito global de K-Beauty, captando la atención de la industria.

Kolmar Korea anunció su participación como patrocinador exclusivo de fabricación de Amazon Beauty en Seúl 2025, celebrado el 19 de septiembre en el Gran Salón de Baile del COEX de Seúl. El evento reunió a más de 3.000 asistentes de toda la industria de la belleza, incluyendo representantes de marcas, distribuidores, influencers, inversores y otras partes interesadas, tanto presencialmente como en línea. Entre los ponentes destacados se encontraban Sang-Hyun Yoon, vicepresidente de Kolmar Group, y Hwa-Sook Shin, directora nacional de Amazon Global Selling Korea.

Durante la sesión "Visión Global", el vicepresidente Yoon pronunció un discurso inaugural titulado "El éxito de la K-Beauty desde la perspectiva de un fabricante". Afirmó: "Sin evolución, las empresas no pueden evitar quedarse atrás. El esfuerzo incansable y la innovación constante son esenciales para construir una marca exitosa". Yoon continuó explicando: "Los consumidores coreanos se encuentran entre los más exigentes del mundo, y es esta intensa competencia en el mercado interno la que se ha convertido en la base de la competitividad global de la K-Beauty. Al asegurar productos de gran éxito basados en un profundo conocimiento de los consumidores y la expansión de sus líneas de productos, las marcas pueden alcanzar un verdadero éxito global".

Kolmar Korea también contó con un stand de exhibición a gran escala en el evento, donde presentó soluciones para el cuidado de la piel, maquillaje, cuidado personal, protección solar y envases cosméticos. La compañía ofreció asesoría personalizada tanto a socios comerciales nuevos como a socios globales, explorando oportunidades de colaboración detalladas que podrían impulsar un crecimiento empresarial sostenible, en lugar de transacciones puntuales. Muchos emprendedores potenciales participaron en debates a fondo sobre cómo convertir sus ideas en negocios viables.

Un portavoz de Kolmar Korea comentó: "Este evento reafirmó el papel vital y la importancia de las empresas ODM para impulsar el crecimiento sostenible de la K-Beauty. De cara al futuro, seguiremos apoyando activamente la expansión global del mercado de nuestros clientes a través de nuestra alianza estratégica con Amazon, contribuyendo al mismo tiempo a fortalecer la competitividad general de la industria de la K-Beauty".

Kolmar Korea mantiene una alianza continua con Amazon desde que coorganizó la primera Conferencia de K-Beauty en junio de 2024. Ambas compañías continúan colaborando estrechamente para acelerar la globalización de la K-Beauty y brindar a las marcas los recursos que necesitan para tener éxito en los mercados internacionales.

Acerca de Kolmar Korea

Fundada en 1990, Kolmar Korea es líder mundial en la industria de cosméticos, productos farmacéuticos y suplementos para la salud, especializada en soluciones ODM (fabricación de desarrollo original). Con capacidades de I+D de vanguardia e instalaciones de fabricación avanzadas, Kolmar Korea colabora con marcas globales de belleza y cuidado de la salud para ofrecer productos innovadores y de alta calidad. Con sede en Seúl, Kolmar Korea continúa impulsando el crecimiento y la globalización de la K-Beauty al ofrecer soluciones integrales, desde la formulación hasta el producto final.

