KSrelief apoya financieramente a UNRWA para contrarrestar COVID-19 en Palestina

RIYADH, Arabia Saudita, 1 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- KSrelief firmó hoy un memorando de contribución financiera a la adquisición de suministro y equipo médico para apoyar a UNRWA para contrarrestar el coronavirus emergente (COVID-19) en la región de la Franja de Gaza, Palestina. El proyecto apoyará a dos millones de personas proporcionando equipo médico, medicamentos y productos farmacéuticos preventivos para combatir COVID-19 en Palestina.

El Dr. Abdullah Al Rabeeah, Supervisor General del King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSrelief) declaró, "El acuerdo representa una relación histórica duradera entre el Reino de Arabia Saudita, representado por KSrelief, y la UNRWA para apoyar a los refugiados palestinos. Esta asociación ha dado lugar a muchos grandes proyectos. El compromiso de UNRWA es algo con lo que contamos en este momento crítico y esperamos que este acuerdo apoye a UNRWA para que pueda ayudar a las personas pobres de Gaza a hacer frente a esta situación. Muchas gracias y esperamos ver más cooperación y proyectos en un futuro próximo."

Philippe Lazzarini, Comisionado General de la United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dijo: "Gracias por su firme apoyo a UNRWA. Esta contribución es muy oportuna. Se trata definitivamente de una indicación de lo importante y comprometidos que están al apoyar los esfuerzos de UNRWA por prestar servicios críticos a los refugiados palestinos. Me gustaría reconocer el apoyo de Arabia Saudita, a través de KSrelief, a UNRWA, especialmente el apoyo del año pasado que desempeñó un papel fundamental en la obtención de financiación para nuestros proyectos, que como ustedes saben es fundamental para garantizar la continuación de todos estos servicios críticos. Sin esta ayuda ciertamente no habríamos sido capaces de estar a la vanguardia de la respuesta para COVID-19. Muchas gracias de nuevo por este apoyo que es muy necesario en la Franja de Gaza, donde tenemos uno de los sistemas de salud más débiles y pobres de la región."

La ceremonia de firma fue a través de una videollamada entre el Dr. Al Rabeeah, Supervisor General de KSrelief, y Philippe Lazzarini, Comisionado General de UNRWA. Es el segundo acuerdo, recientemente se firmó un acuerdo similar en Riad para apoyar también al sector de la salud en Gaza. Arabia Saudita proporcionó un total de 6.473.586.361 dólares estadounidenses en apoyo a Palestina, 250 millones de dólares estadounidenses fueron asignados para UNRWA.

El acuerdo apoyará al sector de la salud en la Franja de Gaza con elementos importantes que incluyen equipo médico y suministros de ventilación, sistemas de control de pacientes, bombas de inyección, medidores de oxígeno, camillas de transporte, mantas, equipos de protección individual (máscaras N95, máscaras de cirugía, batas de aislamiento, cubiertas desechables para la cabeza y los pies), medicamentos antivirales y antibióticos, esterilizadores, medicamentos para enfermedades crónicas, suministros de detección clínica y botellas de oxígeno. El apoyo, que es muy necesario en este momento crítico, contribuirá a reducir la propagación de una grave pandemia en la Franja de Gaza y a satisfacer las necesidades urgentes de los equipos médicos que trabajan allí.

