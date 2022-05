KSTAR construye la primera planta de Vietnam en expansión en el extranjero

SHENZHEN, China, 10 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- KSTAR, el experto mundial en conversión de energía, anunció hoy que su primera fábrica de Vietnam, llamada KSTAR Vietnam Project Phase I, ha completado oficialmente.

Con una superficie de 47.715 metros cuadrados, la nueva base de fabricación de KSTAR está ubicada en la ciudad de Haiphong, la ciudad portuaria más grande del norte de Vietnam. Se está construyendo para satisfacer la creciente demanda de sus pedidos de exportación y respaldar su fuerte crecimiento en el mercado global.

Esta instalación tiene un plan de construcción en dos fases con una inversión total de más de 22 millones de dólares estadounidenses. La primera fase del proyecto se completará en junio. Se podrían instalar nuevos equipos y comenzar la producción a fines de este año. Se espera que la construcción de la segunda fase comience en el año 2024.

"Se espera que la primera fase de la planta produzca 10.000 unidades de UPS, 1.000 unidades de centros de datos modulares e inversores solares de 1GW por año. Esta sería la primera vez que usamos fábricas en Vietnam para mejorar la entrega del servicio y satisfacer el deseo del cliente de más diversas bases de producción", indicó Wang, líder del proyecto de KSTAR.

Una vez completado, habrá 200 puestos de trabajo disponibles, generando importantes beneficios sociales y económicos durante la epidemia. Además, se espera que la nueva planta siga las políticas de protección ambiental de la empresa.

"Ya estamos liderando el camino en la fabricación ecológica. Kstar es una de las 13 empresas chinas de la industria de fabricación de productos que aparecerán en el informe Corporate Net Zero Pathway publicado por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Se trata del primer informe del mundo emitido por las agencias de la ONU para guiar y honrar los esfuerzos de las empresas para lograr la neutralidad de carbono", añadió Wang.

KSTAR es ampliamente conocido como el principal fabricante de UPS del mundo. Según la declaración inicial de la compañía, el envío de la compañía ocupó el puesto número cinco en el mercado global de UPS en 2021, subiendo un lugar desde el año 2019. La nueva planta no solo aumentará la capacidad de producción, sino que también ayudará en la expansión global de KSTAR.

Acerca de KSTAR

Fundada en el año 1993, Shenzhen KSTAR Science And Technology Co Ltd es líder mundial en I+D y fabricación de soluciones SAI, inversores fotovoltaicos y ESS. Con sede en China, KSTAR tiene casi 3.000 empleados, con negocios en más de 150 países y 6 plantas de fabricación y ensamblaje.

Para más información:Email: sales@kstar.com