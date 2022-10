KTC presenta 4 nuevos monitores para juegos

KTC releases 4 new gaming monitors on geekbuying

BERLIN, 19 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- KTC, fabricante de monitores experimentado e innovador, se complace en presentar al público 4 nuevos monitores para juegos en octubre.

H27T22

El KTC H27T22 es un monitor IPS rápido de 27 pulgadas con un excelente rendimiento para juegos. Cuenta con una frecuencia de refresco de 165 Hz y un tiempo de respuesta GTG de 1 ms. En comparación con los monitores de 60 Hz, el monitor H27T22 reduce el desenfoque de movimiento con mayor eficacia y hace que el movimiento se vea más suave, por lo que es ideal para los jugadores, especialmente los de deportes electrónicos. Compatible con FreeSync y G-SYNC, evita el tearing y el stuttering de la pantalla. Para una mejor experiencia de juego, ofrece algunos modos preestablecidos como FPS (First-Person Shooter), RTS (Real-Time Strategy) y RAC (Race Game). Se ofrecen más funciones de juego mejoradas para ayudar a mejorar el rendimiento de los jugadores, como Timer y Sniper Sight.

El monitor H27T22 tiene una alta resolución de 2560 x 1440, presentando imágenes de mayor calidad y nitidez. Compatible con HDR10, ofrece un amplio rango dinámico y una amplia gama de colores. El monitor Full HD de 8 bits cubre el 99% de la gama sRGB y muestra 16,7 millones de colores para obtener imágenes más reales.

Equipado con un soporte ajustable, se mantiene firme en el escritorio y permite a los usuarios ajustar la pantalla a una altura y ángulo cómodos. Cumple con el estándar VESA, por lo que puede montarse de forma segura en la pared.

Más novedades

Mientras tanto, se han lanzado otros tres monitores para juegos de KTC , como el H27S17, el H32S17 y el G42P5. Los modelos H27S17 y H32S17 de KTC son monitores HVA de 165 Hz con una curvatura de 1500R, un tiempo de respuesta de 1 ms (MPRT) y una resolución de 2560 x 1440. El modelo G42P5 es un monitor OLED de 42 pulgadas con tecnología RGBW y WBE. Ofrece un tiempo de respuesta GTG de 0,1 ms, lo que lo convierte en un excelente monitor para juegos.

Celebración

Del 18 al 31 de octubre, estos monitores tienen ofertas especiales en la plataforma global de comercio electrónico - Geekbuying . Todos los que hagan un pedido en Geekbuying recibirán una garantía sin complicaciones y un servicio posventa profesional.

Acerca de KTC

KTC es una marca de Shenzhen KTC Technology Co. Ltd. Es una empresa líder mundial en tecnología de visualización y electrónica de consumo que se centra en los terminales de visualización. KTC se dedica a la fabricación de monitores LCD, televisores LED, pantallas Mini-LED, etc., y es socio de muchas marcas electrónicas conocidas como Dell, ASUS, Lenovo, Samsung, LG, etc. Según las estadísticas de TRENDFORCE, en el primer semestre de 2022, las pantallas Mini-LED producidas por KTC representaban el 17% de la cuota de mercado mundial de pantallas Mini-LED.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1922723/KTC_new_release_event_with_geekbuying_banner.jpg

