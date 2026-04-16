KuCoin EU participa en el debate de la Semana Blockchain de París

KuCoin EU participa en el debate del escenario principal de la Semana Blockchain de París sobre las previsiones de activos digitales para 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

VIENA, 16 de abril de 2026/PRNewswire/ -- KuCoin EU, la plataforma de activos digitales con licencia MiCAR y sede en Viena, participó hoy en un panel del Master Stage en la Paris Blockchain Week 2026, uno de los eventos líderes en Europa para la industria de activos digitales y Web3.

Sabina Liu, directora general de KuCoin EU, se unió a destacados líderes del sector para analizar las perspectivas del mercado de activos digitales en 2026. El panel, moderado por Henri Arslanian, cofundador de Nine Blocks Capital, también contó con la participación de altos representantes de Fidelity Investments, Stellar, N3xt y Movantis.

Entre las principales conclusiones del panel se incluyeron las siguientes:

La convergencia de DeFi y TradFi se está acelerando en muchos aspectos del sector de servicios financieros, incluyendo el cumplimiento normativo, las capas de pago y la tokenización.

Los volúmenes de tokenización de activos ponderados por riesgo (APR) no harán más que aumentar. La clave reside en atender la demanda real y los canales de distribución.

Los pagos y el trading gestionados por agentes son temas importantes que plantean numerosas cuestiones.

La participación institucional en la inversión en activos digitales y el desarrollo de infraestructuras está creciendo, pero llevará tiempo alcanzar la adopción total.

Gracias a la claridad regulatoria y el dinamismo empresarial, Europa sigue siendo un lugar atractivo para lanzar un negocio de criptomonedas.

Sabina Liu, directora general de KuCoin EU, dijo: "Estamos observando una clara tendencia hacia los servicios financieros digitales, donde los usuarios no solo buscan operar con criptomonedas, sino también gestionar y aumentar su patrimonio dentro de una única plataforma. Las plataformas que integren activos digitales, activos del mundo real y pagos evolucionarán hasta convertirse en superaplicaciones financieras, constituyendo una capa de distribución clave para la próxima generación de productos financieros".

La Semana Blockchain de París 2026 es una conferencia institucional de dos días centrada en la intersección de las finanzas tradicionales y los activos digitales. Se celebrará del 15 al 16 de abril en el Carrousel du Louvre y reunirá a líderes de la industria, responsables políticos, inversores y desarrolladores para debatir sobre la integración de la tecnología blockchain en los sistemas financieros globales.

Acerca de KuCoin EU:

KuCoin EU Exchange GmbH es una entidad europea autorizada, establecida para ofrecer servicios de activos digitales a usuarios en todo el Espacio Económico Europeo (EEE*, excepto Malta). Autorizada como Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP) en virtud del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCAR) por la Autoridad de Mercados Financieros de Austria (FMA), KuCoin EU está autorizada para prestar servicios regulados, incluyendo la custodia y administración de criptoactivos, servicios de intercambio de criptoactivos (criptomonedas fiduciarias y criptomonedas entre sí), colocación de criptoactivos y servicios de transferencia en nombre de los clientes.

Con sede en Viena, KuCoin EU opera de conformidad con el marco regulatorio aplicable de la UE, incluidos los requisitos de MiCAR en materia de transparencia, integridad del mercado y protección del inversor.

KuCoin EU no opera una plataforma de negociación de criptoactivos y no proporciona asesoramiento de inversión.

Sitio web: www.kucoin.eu

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