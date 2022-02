Kyndryl refuerza su oferta de puesto de trabajo digital con las soluciones de trabajo híbrido de Flexxible IT

Luis Roca, presidente de Kyndryl España (izq.) y Sebas Prat, CEO y fundador de Flexxible IT

Luis Roca, presidente de Kyndryl España (izq.) y Sebas Prat, CEO y fundador de Flexxible IT - FLEXXIBLE IT/PR NEWSWIRE

- Firman un acuerdo de cooperación para el mercado español.

MADRID y BARCELONA, España, 22 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Kyndryl (NYSE: KD), la compañía de servicios de infraestructura tecnológica más grande del mundo, y Flexxible IT , líder en soluciones digitales de espacios de trabajo híbridos, han anunciado hoy un acuerdo de cooperación local para ofrecer a sus clientes la mejor experiencia de espacio de trabajo híbrido.

Kyndryl combina su gran experiencia técnica y conocimiento de la industria global con las mejores tecnologías para proporcionar ofertas integrales y diferenciadas a los clientes. La cooperación con Flexxible IT aumenta y respalda el enfoque de Kyndryl al proporcionar soluciones avanzadas de espacios de trabajo basadas en el espíritu de Flexxible IT de ofrecer una forma rápida y sencilla de implementar, analizar, automatizar, supervisar y gestionar espacios de trabajo digitales híbridos en multinube.

"En Kyndryl apostamos por la integración de aplicaciones y datos y simplificación de procesos, reforzando la experiencia del empleado. Creemos que las soluciones de trabajo híbrido de Flexxible IT nos ayudan a seguir avanzando en este camino", afirma Luis Roca, presidente de Kyndryl España y Portugal.

"Hemos fomentado una verdadera colaboración con Kyndryl que abordará los desafíos de transformación digital de nuestros clientes e impulsará la transformación y modernización que están llevando a cabo", comenta Sebas Prat, CEO y fundador de Flexxible IT. "Nuestra relación estratégica proporcionará soluciones líderes en el mercado que permitirán que los clientes puedan trabajar en cualquier lugar, con la mejor experiencia de usuario y seguridad", añade.

Sobre KyndrylKyndryl (NYSE: KD) es el proveedor de servicios de infraestructura de TI más grande del mundo. La empresa diseña, construye, administra y moderniza los complejos sistemas de información de misión crítica de los que depende el mundo todos los días. Los casi 90 000 empleados de Kyndryl atienden a más de 4000 clientes en más de 60 países de todo el mundo, incluido el 75 % de Fortune 100. Para obtener más información, visite www.kyndryl.com.

Sobre Flexxible ITFlexxible IT es el futuro del trabajo híbrido, donde convergen la informática de vanguardia y la informática en la nube, para permitir que los escritorios y aplicaciones virtuales se ejecuten desde cualquier lugar. Flexxible IT tiene más de 600.000 usuarios administrados en la última década, y es la Solución DaaS líder en España. Para obtener más información, visite www.flexxible.com.

