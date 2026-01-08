LabConnect establece una nueva sede global en el área de Raleigh-Durham

(Información remitida por la empresa firmante)

RALEIGH, N.C., 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- LabConnect, el socio más ágil del mundo en soluciones de laboratorio central, anunció hoy la apertura de su nueva sede corporativa en Raleigh, Carolina del Norte, consolidando su presencia en la región del Triángulo de Investigación, un centro líder para Organizaciones de Investigación por Contrato (CRO), empresas biotecnológicas y farmacéuticas. La nueva oficina servirá como base estratégica para la dirección ejecutiva y los equipos comerciales, operativos y tecnológicos, mientras LabConnect continúa apoyando una cartera en expansión de ensayos clínicos complejos en todo el mundo.

Raleigh Durham y la región del Triángulo de Investigación se han consolidado como uno de los ecosistemas de ciencias de la vida más dinámicos del país, impulsados por universidades de investigación de primer nivel, una fuerza laboral altamente cualificada y una densa red de CRO, empresas biotecnológicas y farmacéuticas. La presencia de LabConnect en la región fortalecerá la colaboración con patrocinadores y socios de CRO, acelerará la innovación en los servicios de laboratorio central y creará nuevas oportunidades para poner en marcha soluciones piloto de gestión avanzada de muestras, integración de datos y tecnología cerca de nuestros clientes.

"Con esta nueva oficina en Raleigh, nos encontramos justo donde nuestros clientes toman algunas de sus decisiones más importantes sobre el desarrollo de fármacos", afirmó Wes Wheeler, consejero delegado de LabConnect. "RDU se ha convertido en uno de los centros de innovación farmacéutica más importantes del mundo, y establecer una presencia corporativa más sólida aquí nos permite colaborar aún más estrechamente con nuestros clientes, atraer talento excepcional y ayudar a acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos para los pacientes que los necesitan".

La oficina corporativa de Raleigh complementará las siete ubicaciones operativas globales de LabConnect, adyacentes a los laboratorios de sus socios, que prestan servicio en Norteamérica, Latinoamérica, Europa y el Reino Unido, Australia, China y, finalmente, Corea del Sur. La ubicación conjunta de las instalaciones operativas de LabConnect y sus socios regionales permite a la empresa alinear mejor sus capacidades científicas, operativas y de datos con las necesidades de los clientes biofarmacéuticos emergentes y de gran envergadura.

LabConnect planea expandir la oficina de Raleigh en los próximos años, incorporando personal adicional de liderazgo comercial, gestión de proyectos, operaciones científicas, tecnología y ciencia de datos. Esta inversión refleja el compromiso de la empresa con la creación de un entorno de trabajo moderno y colaborativo que aproveche las fortalezas del mercado de RDU, manteniendo al mismo tiempo su modelo operativo global con pocos recursos y su red flexible de laboratorios asociados.

Acerca de LabConnect

LabConnect está redefiniendo los servicios de laboratorio central como socio tecnológico para empresas farmacéuticas y biotecnológicas. Nuestro modelo de red descentralizada ofrece a los patrocinadores acceso al menú de pruebas global más completo de la industria, con el respaldo de un seguimiento avanzado de muestras, gestión de datos y servicios de consultoría especializados. Con un enfoque de bajo consumo de recursos que abarca soluciones funcionales para proveedores de servicios, pruebas especializadas y soporte auxiliar, ofrecemos escalabilidad y eficiencia que superan los límites de la propiedad tradicional de un laboratorio. Al construir la red de laboratorios del futuro, LabConnect acelera el desarrollo de terapias transformadoras con mayor precisión, flexibilidad y velocidad. Síganos en LinkedIn y obtenga más información en www.labconnect.com.

