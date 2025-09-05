Laifen lanzará dos innovadoras afeitadoras eléctricas, la T1 Pro y la P3 Pro, en IFA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 5 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La marca pionera en tecnología para el estilo de vida Laifen, especializada en dispositivos de cuidado personal de alto rendimiento, amplía su cartera de productos para incluir afeitadoras eléctricas. Desde su creación en 2019, Laifen ha empoderado a más de 20 millones de usuarios en todo el mundo con sus innovadores aparatos de cuidado personal. En IFA 2025 de Berlín, Laifen presentará por primera vez dos modelos: la compacta afeitadora eléctrica T1 Pro, para un afeitado preciso, y la potente afeitadora eléctrica P3 Pro, para el cuidado exigente de la barba.

Ambos dispositivos combinan precisión técnica, materiales de alta calidad y un diseño minimalista y bien pensado. Con una innovadora tecnología de motor, carcasas de aleación de aluminio mecanizadas con CNC y sistemas de afeitado hipoalergénicos con bajo contenido en níquel, Laifen está estableciendo nuevos estándares en el campo del afeitado eléctrico.

Con la T1 Pro y la P3 Pro, continuamos fieles a nuestra filosofía de diseño: tecnología precisa, materiales de alta calidad y auténtica practicidad para el día a día. Ambos modelos ejemplifican nuestro compromiso de hacer que la tecnología sea accesible para todos, sin comprometer el rendimiento ni la calidad, comentó Hongxin Ye, fundador y consejero delegado de Laifen.

Afeitadora eléctrica Laifen T1 Pro: aspecto y tacto refinados

Características principales del producto de un vistazo:

Peso: 93 g

93 g Diseño: diseño ergonómico en forma de T, fabricado en aluminio de una sola pieza

diseño ergonómico en forma de T, fabricado en aluminio de una sola pieza Sistema de afeitado: sistema de una sola cuchilla con estructura ArcBlade, ángulo de afeitado efectivo de hasta 148,5°

sistema de una sola cuchilla con estructura ArcBlade, ángulo de afeitado efectivo de hasta 148,5° Motor: motor lineal de alta velocidad con 12.000 cortes/min, ajuste inteligente de la potencia mediante PID

motor lineal de alta velocidad con 12.000 cortes/min, ajuste inteligente de la potencia mediante PID Carcasa: aluminio fresado con CNC (8.000 segundos de tiempo de mecanizado), sin juntas y robusta

aluminio fresado con CNC (8.000 segundos de tiempo de mecanizado), sin juntas y robusta Duración de la batería: 120 minutos

120 minutos Carga rápida: 1 minuto para 8 minutos de uso

1 minuto para 8 minutos de uso Accesorios: accesorios de recorte (2, 3, 5 mm), funda protectora, cable de carga (USB-C), soporte opcional

Afeitadora eléctrica Laifen P3 Pro: potencia, precisión, perfección.

Resumen de las características principales del producto:

Peso: 179 g

179 g Diseño: carcasa compacta de una sola pieza con ventana visible del motor, inspirada en la tecnología relojera

carcasa compacta de una sola pieza con ventana visible del motor, inspirada en la tecnología relojera Sistema de afeitado: sistema de tres cuchillas (2 cabezales de afeitado + 1 cabezal recortador), ángulo de afeitado efectivo de 148,5°

sistema de tres cuchillas (2 cabezales de afeitado + 1 cabezal recortador), ángulo de afeitado efectivo de 148,5° Motor: motor lineal doble con 24.000 cortes/min, ajuste automático mediante control PID

motor lineal doble con 24.000 cortes/min, ajuste automático mediante control PID Carcasa: aluminio fresado con CNC (9.000 segundos de tiempo de mecanizado), acabado de alta calidad.

aluminio fresado con CNC (9.000 segundos de tiempo de mecanizado), acabado de alta calidad. Duración de la batería : 100 minutos.

: 100 minutos. Carga rápida: 3 minutos para 7 minutos de uso.

3 minutos para 7 minutos de uso. Accesorios: cabezales de recorte, tapa protectora, cable de carga (USB-C), bolsa de viaje opcional.

Ambos modelos son aptos para el afeitado en seco y en húmedo, cuentan con resistencia al agua IPX7 e incluyen un cabezal magnético fácilmente extraíble para una limpieza rápida. El T1 Pro está disponible en plata original, azul y gris espacial, y tiene un precio de 159,99 euros (PVP) para la edición estándar y de 119,99 euros (PVP) para la edición Stubble. El P3 Pro se vende por 199,99 euros (PVP). Ambos estarán disponibles en la página web oficial y en Amazon a partir del 19 de septiembre.

Para comprar productos Laifen y obtener más información, visite www.laifentech.com y siga a @laifen_tech y @laifentech en las redes sociales.

Acerca de Laifen

Fundada en 2019, Laifen comenzó con nuestro motor sin escobillas de alta velocidad de 110.000 RPM, diseñado y fabricado de forma independiente, el núcleo innovador detrás de nuestra línea de secadores de pelo, ahora reconocida internacionalmente. Sobre esta base, en 2023 nos expandimos al cuidado bucal con el lanzamiento del cepillo de dientes eléctrico Laifen Wave, impulsado por un sistema de servomotor controlado por sensores que anteriormente se utilizaba en robots. En 2025, redefinimos la artesanía y la eficiencia de las afeitadoras eléctricas con la introducción de la afeitadora eléctrica Laifen y nuestro motor lineal de alta velocidad de fabricación propia, inspirado en el sistema de catapulta de los portaaviones. Más información en laifentech.com.

