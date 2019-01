Lanny Davis, pide a los fiscales de EE. UU. corregir el expediente de que Firtash nunca propuso sobornos

Publicado 08/01/2019 15:32:46 CET

El portavoz de Firtash, Lanny Davis, pide a los fiscales de EE. UU. que corrijan el expediente en los tribunales austriacos de que Firtash nunca propuso sobornos, a pesar de la falsa alegación de los fiscales

Cita el informe del New York Times que fue McKinsey, no Firtash, quien escribió la diapositiva proponiendo sobornos, que los fiscales de los Estados Unidos consideraron como "prueba clara" de los sobornos de Firtash.

WASHINGTON, 8 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Durante la Conferencia de prensa internacional telefónica a los medios de comunicación estadounidenses, europeos e indios, Lanny J. Davis, portavoz de Dmitry Firtash en Estados Unidos, quien está bajo acusación en un tribunal federal de EE. UU. amparado por los fiscales del Departamento de Justicia de Chicago, pidió a estos fiscales que "corrijan el expediente" relacionado con su "falsa" alegación a los tribunales austriacos de que Firtash y sus colegas escribieron un documento proponiendo el "uso de sobornos" a los funcionarios indios para obtener una licencia de extracción de titanio en la India.

El 31 de diciembre de 2018, el New York Times publicó un extenso informe que probaba que el documento en el que se basaban los fiscales de Estados Unidos como "prueba clara" de la supuesta propuesta de soborno de Firtash para sobornar a funcionarios indios no era ninguna prueba. Más bien, The Times probó que el documento, una única diapositiva de PowerPoint, que mencionaba el uso de sobornos para pagar a los funcionarios indios nombrados para asegurar la licencia de minería, fue creada en su totalidad por McKinsey & Company, no por Firtash ni sus colegas. Véase el enlace aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2341344-1&h=2588684104&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2341344-1%26h%3D1274776668%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2018%2F12%2F30%2Fworld%2Fmckinsey-bribes-boeing-firtash-extradition.html%3Fsmtyp%3Dcur%26smid%3Dtw-nytimesworld%26fbclid%3DIwAR0eve8dcaVuIo49c1NhtDkSoGioe--_yzLSGkKGhg0yxF76tHHMZaxe1Ps%26a%3Dhere&a=aqu%C3%AD].

Dan Webb, abogado del Sr. Firtash y anterior abogado de Chicago, EE. UU., se cita en el artículo del Times como: "El Sr. Firtash no tuvo nada que ver con la creación de la presentación de PowerPoint en la que se propone el soborno y ha sido utilizada por los fiscales de los Estados Unidos para apoyar la extradición de Firtash.

Davis también señaló que la acusación de Firtash, hecha pública en 2013, "no contenía una sola palabra ni afirmaba que se habían pagado sobornos a nadie en la India ni en ningún otro lugar" por el Sr. Firtash. Añadió: "Esperamos y confiamos que los fiscales de Chicago envíen las alegaciones por escrito apropiadas al Ministro de Justicia austriaco así como a los tribunales austriacos para que corrijan el expediente [ahora que saben con certeza que su acusación por escrito contra Firtash basada en la diapositiva era falsa] y retiren su falsa alegación de que la diapositiva era una "prueba clara," mucho menos una evidencia en absoluto del Sr Firtash proponiendo sobornos.

DIVULGADO POR DAVIS GOLDBERG GALPER, AGENTE EXTRANJERO REGISTRADO, EN NOMBRE DE DMITRYO FIRTASH. INFORMACIÓN ADICIONAL DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS, WASHINGTON, D.C.

Contacto: Eleanor McManusemcmanus@dggpllc.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2341344-1&h=2660506394&u=https%3A%2F%2Fprnnj3-irisxe10.prnewswire.local%2Fewebeditor%2Femcmanus%40dggpllc.com&a=emcmanus%40dggpllc.com](202) 899-3846 oficina(202) 460-1451 celular