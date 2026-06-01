(Información remitida por la empresa firmante)

-Lanzamiento oficial del anillo inteligente RingConn Gen 3: Fomentando la concienciación sobre la salud a largo plazo en la vida cotidiana

Líder mundial en soluciones de vanguardia para anillos inteligentes

NUEVA YORK, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- RingConn lanza oficialmente el Anillo Inteligente Gen 3 a nivel mundial el 29 de mayo, ofreciendo información vascular y seguimiento continuo en una experiencia ultraligera y sofisticada. Tras la preventa a principios de este mes, entre los primeros usuarios del dispositivo se encuentran la artista ganadora del premio Grammy, Jessie J, y atletas de la Federación Alemana de Hockey sobre Hielo (DEB), lo que refleja el creciente interés en las tecnologías de monitoreo de la salud pasivas y a largo plazo.

Hacia una mayor consciencia de la salud a largo plazo

RingConn Gen 3 refleja la convicción de RingConn de que la salud no se optimiza en momentos puntuales, sino que se cultiva gradualmente mediante una consciencia continua. Guiados por la creencia de que el equilibrio reside en los ritmos naturales de la vida cotidiana, RingConn ha diseñado Gen 3 para ayudar a los usuarios a comprender mejor las señales de su cuerpo, reconocer cambios significativos con el tiempo y realizar ajustes informados que favorezcan el bienestar a largo plazo.

En lugar de funcionar únicamente como un rastreador de datos, RingConn está diseñado para ayudar a los usuarios a avanzar en un camino más profundo hacia la conciencia de la salud: desde el seguimiento de las señales fisiológicas diarias hasta el reconocimiento de patrones significativos, pasando por la obtención de información oportuna y orientación a largo plazo que respalde decisiones más saludables con el tiempo. Esta filosofía se refleja en los análisis de tendencias vasculares de la tercera generación, que van más allá de las evaluaciones puntuales para centrarse en la observación continua basada en patrones, así como en el análisis multifactorial y la puntuación del estilo de vida, lo que ayuda a los usuarios a comprender mejor cómo los hábitos diarios pueden influir en los patrones de salud a largo plazo.

Evolucionando la experiencia de Gen 3

RingConn Gen 3 se basa en años de investigación para ofrecer información avanzada sobre tendencias vasculares, ayudando a los usuarios a comprender a largo plazo, mediante patrones, las señales cardiovasculares. Diseñado para un uso diario continuo, el Gen 3 ofrece una autonomía de hasta 14 días, permitiendo la recopilación ininterrumpida de datos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en situaciones reales. Además del seguimiento multidimensional de la salud, que abarca el sueño, la recuperación, la actividad, la salud femenina y el equilibrio fisiológico general, el Gen 3 proporciona una visión más completa de los patrones de salud a largo plazo, con sutiles alertas por vibración que notifican cuando se observan cambios significativos. RingConn también participó recientemente en el Simposio Internacional de Circuitos y Sistemas de IEEE (ISCAS 2026) en Shanghái, donde presentó sus últimas innovaciones en el diseño de chips de ultrabajo consumo, que permiten la autonomía de hasta 14 días del Gen 3.

De la preventa a la disponibilidad global

Tras su debut en preventa a principios de este mes, RingConn Gen 3 generó más de 10 millones de dólares en ventas en sus primeros 20 días, lo que subraya la fuerte demanda mundial de dispositivos portátiles para el seguimiento de la salud a largo plazo. Con el inicio oficial de los envíos globales, la disponibilidad se está ampliando a través del sitio web oficial de RingConn, y se planean lanzamientos regionales adicionales en Amazon y TikTok Shop por fases. Las actualizaciones de la aplicación que acompañan al lanzamiento facilitan una experiencia de incorporación fluida a medida que los usuarios comienzan a integrar Gen 3 en sus rutinas diarias. Esta transición marca un hito importante en la transición de la tecnología de seguimiento de la salud a largo plazo de próxima generación de RingConn desde su anuncio inicial hasta su uso diario en el mundo real.

*Este producto no está diseñado para diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad o afección médica. Como herramienta de prediagnóstico, el Gen 3 no reemplaza el diagnóstico ni el tratamiento de un profesional de la salud cualificado.

Para explorar el anillo inteligente RingConn Gen 3, visite:https://bit.ly/ringconngen3germanyhttps://www.amazon.com/dp/B0GVSK978B

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Acerca de RingConn

Fundada en 2021, RingConn es una empresa centrada en el usuario, impulsada por la innovación constante, que ofrece productos y servicios de monitorización de la salud profesionales, continuos y bien pensados. RingConn se dedica a convertirse en el guardián de mayor confianza de sus usuarios para su bienestar físico y mental.

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