Lanzamiento oficial de ventas de CIBS2025: revitalización de una nueva vida

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 8 de julio de 2024/PRNewswire/ -- Al revisar CIBS2024, la feria cubrió un área de exhibición de 45.000 metros cuadrados, con más de 600 marcas y expositores de alta calidad haciendo una gran aparición, docenas de lanzamientos de nuevos productos y foros de la industria, más de 150 experiencias emocionantes y actividades interactivas, que atrajeron 40.328 visitantes de muchas provincias y ciudades de China continental, así como de Hong Kong, Macao y la región china de Taiwán, y empresarios extranjeros de 98 países y regiones se reunieron en Shanghái.

Entre los visitantes, los fabricantes y las marcas representaron la mayor proporción (56,19%), seguidos de los agentes y distribuidores (22,86%), así como las relaciones públicas de marketing (8,57%), los compradores (8,57%) y el personal del gobierno y la investigación científica. instituciones (3,81%).

La finalidad de los visitantes incluye principalmente buscar nuevos proveedores y distribuidores (28,09%), buscar nuevos productos (23,83%), entender información del mercado (17,87%), etc. Una parte de los visitantes también viene a buscar franquiciadores. consolidar la relación con proveedores y realizar pedidos.

Las principales categorías de expositores en la feria son las siguientes: embarcaciones y servicios relacionados, equipos y accesorios para embarcaciones y deportes acuáticos.

El clásico evento CIBS volverá para ayudar a las empresas a alcanzar nuevas alturas. Los foros industriales, las reuniones de emparejamiento y el carnaval de deportes acuáticos volverán el próximo año. El Foro Internacional de Desarrollo de la Industria Náutica de China reunirá a muchos expertos de la industria para mantener debates en profundidad sobre los principales mercados de yates del mundo.

CIBS2025 invitará con precisión a compradores de alta calidad de la cadena mundial de la industria náutica a ponerse en contacto con los expositores de embarcaciones y accesorios de CIBS a través de la visualización de la exposición en línea y fuera de línea, lo que construirá un puente para que los expositores expandan sus negocios en el extranjero de manera eficiente y será de gran ayuda para la nueva situación de productos chinos de alta calidad que salen al extranjero.

El Lifestyle Show, que se llevará a cabo simultáneamente con CIBS2025, presenta exhibiciones que cubren pesca con señuelos, deportes acuáticos, deportes al aire libre y Best of Best Defining Show, etc. El show comenzará con la innovación de conceptos tradicionales y ofrecerá una nueva oportunidad para las empresas en toda la región para observar las nuevas tendencias en el desarrollo industrial y aprovechar nuevas oportunidades en el mercado global.

Del 30 de marzo al 2 de abril de 2025, CIBS2025 lo recibirá en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la Exposición Mundial de Shanghái y estamos esperando su participación.

CONTACTO: Allen Zhang, allen.zhang@imsinoexpo.com

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/lanzamiento-oficial-de-ventas-de-cibs2025-revitalizacion-de-una-nueva-vida-302190810.html