Lassa amplía su gama de neumáticos de invierno para turismos y SUV con Snoways 5 y Competus Winter 3

(Información remitida por la empresa firmante)

-Lassa amplía su gama de neumáticos de invierno para turismos y SUV con los modelos Snoways 5 y Competus Winter 3

Lassa, la marca internacional de neumáticos de Brisa, líder del sector de neumáticos en Turquía, ha presentado los modelos Snoways 5 y Competus Winter 3, dos nuevos neumáticos de invierno desarrollados para turismos y SUV. Estos productos incorporan las tecnologías NextGen de Lassa, que fomentan la sostenibilidad al tiempo que mantienen elevados estándares de calidad, seguridad y rendimiento.

ESTAMBUL, 9 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El avanzado rendimiento invernal de los nuevos neumáticos Snoways 5 y Competus Winter 3 de Lassa ha sido desarrollado para satisfacer las necesidades cambiantes de los conductores y de los mercados en los segmentos de turismos y SUV. Respaldado por las tecnologías NextGen de Lassa, el Snoways 5 ha obtenido además el distintivo de rendimiento TÜV, que avala su excelente comportamiento en aspectos clave como la conducción sobre nieve y superficies mojadas.

Ambos productos cuentan con el distintivo EV Ready de Lassa, que destaca su idoneidad tanto para vehículos eléctricos e híbridos como para automóviles convencionales.

Rendimiento invernal mejorado con el Snoways 5

El Snoways 5 está diseñado para ofrecer un mayor control en carreteras nevadas y mojadas, además de una gran durabilidad. En comparación con su predecesor, el nuevo diseño de la banda de rodadura proporciona un rendimiento superior en nieve, superficies mojadas y resistencia al desgaste, mejoras que han sido validadas mediante pruebas independientes de TÜV. Asimismo, el neumático mejora un nivel en la clasificación de resistencia a la rodadura, lo que contribuye a reducir la pérdida de energía y favorece una movilidad más eficiente.

El organismo de pruebas independiente TÜV SÜD confirma que el Snoways 5 ofrece ventajas medibles frente a la media de la competencia en criterios clave de rendimiento en invierno y sobre mojado, incluyendo aceleración y frenado en nieve, adherencia lateral en nieve, resistencia al aquaplaning, frenado en mojado y adherencia lateral en mojado, logrando además una menor resistencia a la rodadura. Entre sus avances más destacados se encuentran un rendimiento ante el aquaplaning aproximadamente un 4 % superior y una mejora del 3 % tanto en la aceleración como en la adherencia lateral sobre nieve.

El Competus Winter 3 traslada esta plataforma a los SUV

El Competus Winter 3 extiende el nuevo diseño invernal de Lassa a los SUV, adaptando el dibujo de la banda de rodadura y las características técnicas del Snoways 5 para satisfacer las exigencias de vehículos más grandes y pesados. Desarrollado específicamente para usuarios de SUV, ofrece un frenado seguro y una conducción controlada en carreteras nevadas y mojadas. Gracias a su tecnología invernal de última generación, el Competus Winter 3 proporciona un rendimiento mejorado tanto en nieve como en mojado, además de una mayor eficiencia de combustible. Su diseño EV-Ready lo hace apto tanto para vehículos eléctricos como híbridos, permitiendo a los conductores de SUV mantener la confianza y el control durante toda la temporada invernal.

Mayor variedad de medidas disponibles

Para responder a la creciente demanda de llantas de mayor diámetro, impulsada por la popularidad de los SUV y la evolución del parque automovilístico, Lassa ha ampliado considerablemente su gama de neumáticos de invierno. El modelo Snoways 5 está disponible en 46 medidas (de 15 a 21 pulgadas), mientras que el Competus Winter 3 se ofrece en 42 medidas (de 16 a 21 pulgadas).

Gracias a esta ampliación de la gama, la cobertura de Lassa para turismos y SUV en el mercado europeo de neumáticos de invierno alcanzará el 84%, elevándose al 75% en el segmento de llantas de 18 pulgadas o más.

Los modelos Snoways 5 y Competus Winter 3 estarán disponibles en los mercados donde opera Lassa durante la temporada de invierno de 2026.

Acerca de Lassa Tyres & Brisa

Lassa, líder turco en el sector de neumáticos, opera en más de 80 países a través de más de 6.000 puntos de venta y es la marca internacional de neumáticos de Brisa, una empresa conjunta de Bridgestone Corporation y Sabancı Holding.

Para más información sobre Lassa Tyres, visite: http://www.lassa.com.

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