LE DU EN BANGKOK OBTIENE EL PUESTO NO.1 EN ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2023

SINGAPUR, 28 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Le Du en Bangkok recibe el premio The Best Restaurant in Asiade los Asia's 50 Best Restaurants, patrocinados por S.Pellegrino y Acqua Panna. Anunciada hoy en una ceremonia de premiación en vivo en Resorts World Sentosa de Singapur, la lista se crea a partir de los votos de la Asia's 50 Best Restaurants Academy, un influyente grupo con paridad de género compuesto por más de 300 líderes, entre ellos escritores y críticos culinarios, chefs, dueños de restaurantes y expertos culinarios regionales.

Para ver la lista completa 1-50, haga clic aquí.

Los restaurantes de Bangkok obtienen los puestos No.1 y No.3, con Le Duy Nusara, respectivamente. Le Du, dirigido por el chef Thitid 'Ton' Tassanakajohn, presenta una versión moderna de la comida tailandesa refinada, interpretada a través de una tendencia francesa. Sus menús promueven el uso de ingredientes estacionales y locales, así como la firme convicción en la superioridad de los productos tailandeses. Sézanne, de Tokio, es The Best Restaurant in Japan, con el puesto No.2.

Las nuevas inscripciones en la lista incluyen a Avartana de Chennai (No.30), Born de Singapur (No.36), Metiz de Manila (No. 48), Refer de Pekín (No.50) y Ms. Maria & Mr. Singh (No.33), Potong (No.35) y Baan Tepa (No.46) de Bangkok.

William Drew, director de contenido de Asia's 50 Best Restaurants, expresó: "Saludamos a todos los restaurantes que han ingresado a la lista. También ofrecemos nuestras más sinceras felicitaciones al Chef Ton de Le Du y a la capacidad del equipo para combinar su pasión por el patrimonio culinario de Tailandia, el respeto por los ingredientes de origen local y el estilo de las técnicas culinarias modernas, que son lo que hace que el restaurante sea un verdadero ganador".

