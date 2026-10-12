Leadde AI ayuda a los equipos educativos de Europa Occidental a convertir materiales didácticos en videos en cuestión de

(Información remitida por la empresa firmante)

SINGAPUR, 12 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Leadde AI presentó un flujo de trabajo enfocado en la educación que permite a docentes, médicos y equipos de investigación convertir materiales didácticos, notas de clase, presentaciones y archivos PDF en videos educativos en cuestión de minutos.

Resolver el desafío de producir videos educativos

Las instituciones educativas suelen disponer de numerosos materiales didácticos, pero tienen una capacidad limitada para redactar guiones, grabar, editar, subtitular y localizar videos. Este desafío resulta especialmente relevante para los programas híbridos y las aulas multilingües, donde el contenido debe mantenerse preciso, coherente y fácil de actualizar.

Basado en el Agente de Video con IA de Leadde para la educación, el flujo de trabajo analiza los materiales originales, identifica los mensajes principales y genera guiones, escenas narradas, subtítulos y borradores de video editables. Según algunos equipos educativos, este proceso ha reducido el tiempo de producción de video hasta en un 80 %.

Flujos de trabajo para documentos y videos educativos

Con la función convertir documento a video, los equipos pueden transformar apuntes, presentaciones, archivos PDF, programas de cursos y resúmenes de investigación en videos narrados sin comenzar con un guion vacío ni una línea de tiempo de edición.

Leadde también permite crear videos educativos con IA para cursos en línea, aulas invertidas, repasos de estudiantes y formación profesional. Los guiones, las escenas, los subtítulos y las traducciones pueden revisarse antes de publicar el contenido.

Los docentes pueden clonar su propia imagen y voz para crear videos explicativos profesionales. El recién lanzado Avatar O lleva los avatares digitales de una presentación basada en guiones a otra basada en la comprensión del contenido. Puede interpretar elementos visuales, identificar detalles importantes y explicarlos mediante la mirada, los gestos y el movimiento.

Animación para el aprendizaje visual

Las funciones de animación de Leadde ayudan a explicar conceptos abstractos y visuales mediante secuencias dinámicas. Sus capacidades de animación de ingeniería, por ejemplo, pueden representar mecanismos, procesos técnicos y sistemas complejos de una manera más comprensible.

Los temas complejos no pueden enseñarse eficazmente mediante la simple lectura de un guion, afirmó Chase Yang, fundador y CEO de Leadde AI. Al combinar la comprensión del contenido con la animación, Leadde ayuda a los docentes a dirigir la atención, visualizar las ideas principales y convertir materiales estáticos en explicaciones fáciles de seguir.

Ampliar la comunicación educativa más allá del aula

El mismo flujo de trabajo puede apoyar a escuelas religiosas, facultades de teología y comunidades de fe. A través de su solución de IA cristiana gratis, estas organizaciones pueden convertir sermones, textos religiosos, estudios bíblicos y materiales educativos en videos coherentes presentados por avatares.

Acerca de Leadde AI

Fundada en 2025 y con sede en Singapur, Leadde AI es una plataforma AI Video Agent en la que confían empresas de Fortune Global 500. Actualmente, Leadde presta servicio a diversas instituciones educativas y de investigación de Europa Occidental, ayudándolas a convertir materiales educativos en videos explicativos profesionales y multilingües.

Sitio web: leadde.ai

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