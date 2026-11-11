Lean Focus se lanza en Asia-Pacífico: Experiencia local, impacto global.

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva región acerca a profesionales experimentados y al Lean Focus Business System™ a las operaciones de los clientes en toda la región de Asia-Pacífico

SAN DIEGO, 11 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Lean Focus ha anunciado hoy el lanzamiento de Lean Focus Asia-Pacífico, una nueva división regional que brinda apoyo a organizaciones en Asia Oriental, el Sudeste Asiático, el Sur de Asia y Oceanía. Este lanzamiento permite a las empresas con operaciones en la región Asia-Pacífico acceder directamente a profesionales de alto nivel radicados en dicha zona.

Con la incorporación de Asia-Pacífico, Lean Focus opera ahora un sistema empresarial unificado a través de cuatro regiones: Lean Focus Norteamérica, Lean Focus Europa, Lean Focus Países Nórdicos y Lean Focus Asia-Pacífico. Los clientes pueden acercar el Lean Focus Business System™ a sus plantas y equipos, gracias a que el liderazgo regional coordina directamente con sus socios de Lean Focus y con la sede central.

Lean Focus Asia Pacific ofrece acceso a la gama completa de capacidades de la firma, que abarca áreas como operaciones y cadena de suministro, innovación y crecimiento, liderazgo, soluciones de talento y apoyo a firmas de capital privado. Ya sea que un cliente necesite mejorar los plazos de entrega, liberar efectivo inmovilizado en inventarios, aumentar su capacidad operativa o fortalecer el liderazgo, Lean Focus parte de las prioridades comerciales del cliente y trabaja junto a su equipo para lograr resultados medibles. Este enfoque combina la metodología Kaizen basada en la acción directa con rutinas de liderazgo y el desarrollo de capacidades necesarios para garantizar la sostenibilidad de las mejoras.

La región está dirigida por Tim Niewand, vicepresidente y director general de Lean Focus Asia-Pacífico. Formado por antiguos gerentes de planta de Toyota y líderes del Danaher Business System, Niewand ha facilitado más de 100 eventos Kaizen en 25 empresas repartidas en 10 países.

Las empresas que operan en Asia-Pacífico buscan mejoras que se reflejen en sus resultados, no solo en un informe, señaló Niewand. Nuestro papel consiste en colaborar con sus líderes y con nuestro equipo global para transformar las prioridades empresariales en acciones concretas sobre el terreno, así como en desarrollar las capacidades necesarias para consolidar dichos logros.

Las organizaciones interesadas en mejorar el desempeño de sus operaciones en la región de Asia-Pacífico (APAC) pueden ponerse en contacto con Lean Focus Asia Pacific para analizar su desafío de mayor prioridad. Los clientes actuales de Lean Focus pueden comunicarse con su responsable de relación habitual para explorar la posibilidad de extender su colaboración a las operaciones en la región de Asia-Pacífico.

Acerca de Lean Focus

Lean Focus ayuda a las organizaciones a mejorar su desempeño mediante el Lean Focus Business System™, combinando la implementación práctica de Kaizen, el desarrollo de liderazgo y el fortalecimiento de capacidades para generar resultados medibles y sostenibles. La firma brinda apoyo a sus clientes a través de equipos regionales en Norteamérica, Europa, los países nórdicos y la región de Asia-Pacífico.

ContactoLean Focus Asia PacificE-mail: contact-apac@leanfocus.comTel: +61 458 967 510

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