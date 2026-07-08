(Información remitida por la empresa firmante)

-Legendary Entertainment y Warner Bros. Pictures presentan el trailer de Dune: Part Three e imágenes de detrás de cámaras que muestran Abu Dabi como Arrakis

ABU DHABI, EAU, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Legendary Entertainment y Warner Bros. Pictures han presentado el nuevo tráiler oficial de Dune: Part Three, que marca el épico capítulo final de la saga ganadora del Premio de la Academia de Denis Villeneuve.

La Abu Dhabi Film Commission (ADFC) también compartió nuevas imágenes del rodaje de Dune: Part Three en el prístino desierto de Liwa, en Abu Dabi, donde aparece Denis Villeneuve junto al reparto y el equipo en el lugar de rodaje, demostrando la continua colaboración entre la Comisión y Legendary a lo largo de las tres películas durante los últimos siete años. En toda la franquicia, los amplios y sobrenaturales paisajes de Liwa han dado vida a Arrakis y han contribuido a definir algunos de sus momentos cinematográficos más icónicos.

Dune: Part Three culmina la trilogía de Denis Villeneuve con un final impresionante, ambientado casi dos décadas después de que Paul Atreides tomara el control del Imperio. Convertido en un emperador despiadado, Paul debe afrontar las consecuencias de su reinado a medida que antiguos aliados regresan, surgen nuevas y aterradoras amenazas y la traición acecha en cada sombra. Atormentado por visiones del colapso del Imperio y la reaparición de su amor perdido, Paul se ve envuelto en una conspiración a gran escala, con Chani en el centro del misterio que se va desvelando. Mientras la rebelión se gesta y los enemigos se acercan, Paul debe afrontar el verdadero precio del poder y el destino de aquellos a quienes más ama.

De proporciones grandiosas e íntimas en su emotividad, Dune: Part Three ofrece una conclusión poderosa y poética a una de las epopeyas más emblemáticas de nuestro tiempo. Partiendo del legado visual establecido en Dune (2021) y Dune: Part Two (2024), los espectaculares paisajes desérticos de Abu Dabi vuelven a desempeñar un papel central para dar vida al mundo de Arrakis.

"La oportunidad de volver a trabajar con el increíble elenco y equipo de Dune: Part Three, con las estrellas del desierto de Liwa de Abu Dabi como Arrakis para la entrega final de Denis Villeneuve, fue un momento realmente conmovedor y crucial para todo el ecosistema creativo de Abu Dabi. Más de 600 personas residentes en los EAU participaron en el rodaje de 31 días, desde seis becarios y 38 residentes en escenas de multitudes hasta 206 miembros del equipo local y 336 personas de nuestra industria creativa en general, incluyendo servicios de catering y conductores. El impacto de Dune: Part Three es enorme. Nosotros, como el resto del mundo, estamos ahora en una emocionante cuenta atrás hacia el 16 de diciembre, cuando veremos el fruto de tantos esfuerzos individuales que se unieron para brindar una colaboración impecable con Legendary Entertainment", comentó Sameer Al Jaberi, responsable de Abu Dhabi Film Commission.

"Nunca dudamos en regresar al desierto de Liwa en Abu Dhabi para Dune: Part Three. No puedo pensar en ningún otro lugar del mundo que ofrezca imágenes tan impresionantes, además del apoyo que hemos recibido de la Abu Dhabi Film Commission y nuestros socios allí en las tres películas. La gente, el equipo y los recursos en Abu Dhabi hicieron que una tarea increíblemente difícil se sintiera cómoda y fácil, y la atención al detalle y el cuidado mostrado a nuestro elenco y equipo fue excepcional", dijo Herb Gains, EVP de Physical Production, Legendary Entertainment.

Dune: Part Three contó con el apoyo de la Creative Media Authority Abu Dhabi (CMA) y la Abu Dhabi Film Commission, con Image Nation Abu Dhabi como socio de producción y Epic Films como proveedor local de servicios de producción. La producción también se benefició del programa de reembolso de Abu Dhabi y de un equipo local altamente cualificado de 206 personas, incluyendo 12 especialistas en escenas de riesgo, a quienes se unieron 336 contratistas y conductores locales, lo que subraya el continuo crecimiento del emirato como destino principal para la producción cinematográfica internacional a gran escala. El rodaje de 31 días en Abu Dhabi, que incluyó dos días en Al Ain, también requirió la asistencia de 38 personas para las escenas de multitudes frente a la cámara, mientras que seis jóvenes y talentosos becarios colaboraron en funciones de producción tras las cámaras.

"Trabajar con algunos de los creativos cinematográficos más importantes del mundo y poder plasmar la autenticidad de cómo una nación funciona en armonía en un entorno desértico me llenó de orgullo como emiratí, y ahora poder ver nuestros hermosos paisajes y talentos locales en la pantalla reforzará este orgullo cuando el mundo vuelva a ver Arrakis en la gran pantalla", declaró Mohamed F Mostafa, especialista en escenas de riesgo, Dune: Part Three.

"La sólida relación entre Legendary Entertainment y la Abu Dhabi Film Commission se extiende por más de una década y refleja un compromiso compartido con el apoyo a producciones de primer nivel. Durante todo este tiempo, Abu Dhabi ha demostrado ser un socio de confianza, proporcionando la experiencia, la infraestructura y la colaboración necesarias para llevar a cabo con éxito producciones a escala global. La trilogía de Dune es una prueba de la solidez de esa relación, y estamos orgullosos de lo que hemos logrado juntos," dijod Sam Kozhaya, EVP de Operaciones y Desarrollo Corporativo, Legendary Entertainment.

Dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Villeneuve y Brian K. Vaughan, Dune: Part Three se basa en las novelas de Frank Herbert y ofrece la épica conclusión de la trilogía de Villeneuve. La película está protagonizada por Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach De Bankolé, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson y Javier Bardem, y cuenta con la participación de los debutantes Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke.

Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures presentan una producción de Legendary Pictures, una película de Denis Villeneuve, Dune: Part Three. La película se estrena exclusivamente en cines e IMAX en Norteamérica el 18 de diciembre de 2026, y a nivel internacional a partir del 16 de diciembre de 2026. Su distribución mundial corre a cargo de Warner Bros. Pictures y en China de Legendary East.

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