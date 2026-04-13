Les Mills lanza una serie documental sobre la búsqueda de los mejores entrenadores de fitness del mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

Les Mills lanza una innovadora serie documental sobre la búsqueda de los mejores entrenadores de fitness del mundo

Esta nueva serie documental de YouTube ofrece un acceso sin precedentes al mundo del fitness de élite, revelando la pasión, la presión y el desgaste personal que implica para los mejores entrenadores mundiales competir por alcanzar el estrellato.

AUCKLAND, Nueva Zelanda, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La prestigiosa marca de fitness Les Mills anuncia hoy el lanzamiento mundial de RISE: Search for the Ultimate Trainers, una nueva serie documental de YouTube que lleva a los espectadores tras bambalinas del rendimiento de élite en el más alto nivel de fitness.

El 13 de abril se estrena en el canal de YouTube de Les Mills la serie RISE, que sigue la vida de entrenadores de élite mientras compiten por uno de los puestos más codiciados de la industria del fitness: formar parte del equipo global de filmación de Les Mills. Con una red de 100.000 instructores certificados de Les Mills en todo el mundo, la competencia es feroz y el desafío constante.

A lo largo de seis episodios grabados durante dos años, la serie viaja de Nueva Zelanda a Londres, Los Ángeles, Shanghái, Berlín, Ámsterdam, Riad y Estocolmo, capturando actuaciones de alto nivel ante miles de aficionados al fitness. El viaje culmina en Nueva Zelanda, donde los entrenadores finalistas deben ganarse su lugar filmando los entrenamientos que disfrutan 7 millones de personas cada semana en 23.000 gimnasios de todo el mundo.

VEA EL TRAILER DE RISE

Pero RISE va más allá del escenario.

Lejos de las luces y las multitudes, la serie revela el compromiso necesario para mantenerse en la cima, equilibrando la familia, la salud, los viajes constantes y las exigencias de impartir los entrenamientos grupales más populares del mundo. Estos atletas han luchado toda su vida para llegar hasta aquí, y en el mundo del fitness, formar parte del equipo de filmación de Les Mills es el máximo galardón. ¿Pero podrán conseguirlo?

RISE sigue a los corredores y ciclistas en el fragor de la batalla, con apariciones especiales de estrellas actuales y el extenso equipo de apoyo, con especial atención a ocho aspirantes a entrenadores:

Maggie Cheng (China)

(China) Vili Fifita (Nueva Zelanda)

(Nueva Zelanda) Sebastian Jaramillo (Alemania)

(Alemania) Charlotte Ranque (Francia)

(Francia) Lula Slaughter (EE.UU.)

(EE.UU.) Kenshin Tani (Japón)

(Japón) Bronté Terrell (Reino Unido)

(Reino Unido) Marlon Woods (EE.UU.)

"El fitness es el deporte con mayor participación en el mundo y los entrenadores son su esencia. Pero muy pocos llegan a ver lo que se necesita para rendir al máximo nivel profesional", afirmó Phillip Mills, director general de Les Mills.

"RISE trata sobre la ambición, la presión y el rendimiento a gran escala. Estos entrenadores son excepcionales, pero lo que distingue a los mejores del resto es la excelencia constante. Esta serie muestra lo que realmente se necesita para ganarse un lugar en la élite del fitness y mantenerse allí, mientras miles intentan seguirte los pasos".

Además de la serie principal, Les Mills lanzará un podcast semanal complementario, RISE Reactions, presentado por Bas Hollander, presentador de Les Mills, con invitados rotativos del programa. El formato de visionado en directo ofrece a los fans e instructores una visión más profunda de cada episodio, las actuaciones y las personas que las hacen posibles.

"RISE no se trata solo de quién forma parte del equipo, sino de la disposición de las personas a comprometerse con algo en lo que creen", afirmó Bas Hollander, presentador de RISE Reactions. "Se ve el orgullo que sienten por su trabajo, la presión y las dudas que a veces conlleva, y las relaciones que se forjan a partir de ahí. Esa honestidad es lo que hace que la serie sea tan impactante: es el fitness como nunca antes lo habías visto".

Para Kylie Gates, creativa sénior que pasó décadas en el equipo de filmación de Les Mills, la serie pone de manifiesto la pasión y el amor por su oficio que impulsa a los entrenadores a alcanzar la excelencia.

"Detrás de cada gran entrenador hay un deseo de que la gente se enamore del fitness", añade Kylie. "Y lo que realmente destaca en la docuserie es que, independientemente de sus logros, estos entrenadores siguen motivados por el sentido de propósito que los inspiró a dar el primer paso e impartir su primera clase".

Producida por Tomorrowland, la galardonada productora neozelandesa, RISE: Search for the Ultimate Trainers se emitirá durante seis semanas, con un episodio semanal dividido en tres partes.

Para celebrar el lanzamiento de RISE, Les Mills compartirá gratuitamente en YouTube una selección de sus legendarios entrenamientos, para que millones de personas más puedan comenzar su propio camino hacia una vida más saludable.

No se pierda RISE a partir del 13 de abril (16:45 EST) en el canal de YouTube de Les Mills:https://www.youtube.com/@lesmills

Kit de prensa completo aquí

ACERCA DE LES MILLS

Les Mills es líder mundial en entrenamiento grupal y creador de más de 30 programas disponibles en los gimnasios más prestigiosos del mundo. La empresa fue fundada por Les Mills, cuatro veces olímpico y entrenador principal de la selección nacional de atletismo de Nueva Zelanda, quien abrió su primer gimnasio en 1968 con el objetivo de acercar el entrenamiento deportivo de élite a un público más amplio. Hoy en día, los entrenamientos de Les Mills son impartidos por 100.000 instructores certificados en 23.000 clubes de 110 países, y a través de la plataforma de streaming LES MILLS+.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2954715...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/les-mills-lanza-una-serie-documental-sobre-la-busqueda-de-los-mejores-entrenadores-de-fitness-del-mundo-302740628.html