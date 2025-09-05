Lexar en IFA 2025: Talleres para Creadores y Productos Destacados

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 5 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Lexar, un líder global en soluciones de memoria flash, exhibirá sus ofertas del 5 al 9 de septiembre de 2025 en IFA en el Hall 20, Stand 101. El programa está diseñado para creadores de contenido y presenta un resumen de soluciones de productos seleccionados. Bajo el lema de IFA "Respalda el futuro", Lexar enfatiza no solo las ventajas técnicas de sus productos, sino que también lleva la creatividad al frente a través de talleres prácticos y sesiones en vivo.

Puntos Destacados del Programa para Creadores

6 de septiembre, 1:30 PM – 3:00 PM El fotógrafo de moda Felix Rachor demostrará flujos de trabajo eficientes de "disparar mientras se previsualiza" en una configuración de rodaje en vivo.

El fotógrafo de moda demostrará flujos de trabajo eficientes de "disparar mientras se previsualiza" en una configuración de rodaje en vivo. 7 de septiembre, 2:00 PM – 3:00 PM La fotógrafa de exteriores Emily Endean compartirá su camino para convertirse en creadora a tiempo completo y discutirá la construcción de comunidad entre fotógrafas.

La fotógrafa de exteriores compartirá su camino para convertirse en creadora a tiempo completo y discutirá la construcción de comunidad entre fotógrafas. 7 de septiembre, 4:45 PM – 5:30 PM El cineasta y piloto de dron Matthias Dangl explicará el uso práctico de soluciones de almacenamiento en su flujo de trabajo en el escenario de creadores en el IFA Creator Hub en Palaisden.

Más información sobre las sesiones se puede encontrar en el programa oficial de IFA en ifa-berlin.com.

Productos Destacados en el Stand

Un enfoque especial estará en el Lexar TouchLock Portable SSD, que se presentará a una amplia audiencia por primera vez en IFA. Esta unidad se puede desbloquear utilizando un teléfono inteligente habilitado con NFC y cuenta con cifrado de hardware para proteger datos sensibles. Con velocidades de lectura de hasta 430 MB/s y velocidades de escritura de hasta 400 MB/s, junto con características como resistencia a golpes de hasta dos metros y compatibilidad con MagSafe, este SSD está destinado a usuarios que priorizan la seguridad y el uso móvil.

Además, Lexar mostrará el microSD Express PLAY PRO con capacidad de 1 TB, el SSD NM1090 PRO y el Professional Go Portable SSD con hub, que admite filmación móvil con conectividad adicional USB-C.

Otro punto destacado es la aplicación de Lexar (descarga), cuya función principal es la copia de seguridad automática de fotos (incluidas las Live Photos) y videos. Es compatible con todos los SSD portátiles de Lexar y funciona tanto con dispositivos iOS como Android.

Actividades Interactivas para Visitantes

En el stand de Lexar se llevarán a cabo diversas actividades interactivas, entre ellas un desafío de memoria, una campaña de tarjetas rasca y gana con premios instantáneos y una rifa de tres días con premios como una Nintendo Switch 2, una PlayStation 5 y un DJI Pocket 3.

Nos Vemos en IFA

Lexar invita a los visitantes a unirse a ellos en el Hall 20-101 del 5 al 9 de septiembre de 2025 para participar en las sesiones para creadores y explorar las soluciones de almacenamiento destacadas.

Acerca de Lexar:

Durante más de 29 años, Lexar ha sido una marca en la que confiar, líder global en soluciones de memoria. Nuestra galardonada gama de productos, incluye tarjetas de memoria, unidades Flash USB, lectores de tarjetas, unidades de estado sólido y DRAM. Con tantas opciones, es fácil encontrar la solución Lexar adecuada para sus necesidades. Para más información, visite lexar.com y síganos en Instagram, Facebook, X y LinkedIn.

