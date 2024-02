LG abre la puerta a la producción audiovisual responsable

(Información remitida por la empresa firmante)

El anuncio «New Horizon» es una de las primeras producciones con etiqueta Ecoprod de Francia

PARÍS, 2 de febrero de 2024 /PRNewswire/ -- La nueva campaña publicitaria paneuropea « Care For Where You Live: New Horizon» de LG Electronics (LG) de la bomba de calor aire/agua «THERMA V™» acaba de recibir la certificación de 2 estrellas de la etiqueta independiente Ecoprod. Dicha etiqueta certifica películas, anuncios y programas audiovisuales producidos de forma ecorresponsable.

Porque ayudar a construir un mundo más sostenible también significa adoptar prácticas de comunicación más respetuosas con el medioambiente, LG ha apostado por la producción ecorresponsable para presentar su nuevo modelo de bomba de calor aire/agua «THERMA V™ », un producto ecorresponsable de su división Air Solution.

La producción se ha adaptado basándose en las nuevas directrices de Ecoprod, con 80 acciones para reducir el impacto medioambiental de la producción de una obra (preparación, rodaje y postproducción): preproducción meticulosamente planificada, elección de las localizaciones para reducir la logística y los desplazamientos o contratación de talentos locales. Para afrontar los retos de la reducción de residuos, se han adoptado medidas proactivas, como prohibir los artículos de un solo uso, emplear materiales reutilizables siempre que sea posible y aprovechar la economía circular para los elementos decorativos y el estilismo.

Tras una auditoría de las medidas puestas en marcha por Afnor, la campaña «Care For Where You Live: New Horizon» de LG ha obtenido una puntuación de producción ecológica del 78,5 %, lo que le ha valido la etiqueta Ecoprod de 2 estrellas. La campaña también participó en la fase piloto de la etiqueta Ecoprod aportando información para ayudar a ajustar y validar los criterios comunes de evaluación de las directrices.

Esta campaña digital paneuropea se difunde en varios países europeos: Alemania, Austria, Bulgaria, España, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia y República Checa.

Al apostar por la producción ecológica para este anuncio, LG fomenta prácticas de rodaje responsables acordes con sus compromisos medioambientales y sociales, y abre la puerta a la adopción de buenas prácticas en todo el sector.

Para obtener más información:Campaña: https://www.youtube.com/watch?v=WEsFuDbG...

LG : www.LGnewsroom.com Ecoprod: https://www.ecoprod.com/en

contact@hikou.fr

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2332231...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/lg-abre-la-puerta-a-la-produccion-audiovisual-responsable-302050746.html