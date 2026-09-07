(Información remitida por la empresa firmante)

- LiberNovo presenta asientos ergonómicos dinámicos en la IFA 2026 y apoya a las Olimpiadas Especiales de Nueva York

La serie Maxis ofrece más espacio y soporte para usuarios grandes y altos.

HONG KONG, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- LiberNovo estará presente en IFA 2026 del 4 al 8 de septiembre en Messe Berlin, presentando su gama de asientos ergonómicos dinámicos en el pabellón 7, stand 7.2a-105. La serie Maxis encabeza el stand, junto con LiberNovo Omni Pro y Omni SE. LiberNovo Omni Pro también ha recibido nominaciones en dos categorías de los Premios a la Innovación de IFA: Mejor Diseño y Mejor Tecnología para el Bienestar y la Accesibilidad.

Fundada en 1924, IFA es un evento líder a nivel mundial en tecnología de consumo y electrodomésticos. Su lema para 2026, "El futuro es ahora", explora cómo la innovación está transformando la vida cotidiana y la conectividad.

Serie Maxis: diseñada para construcciones de mayor envergadura.

Maxis fue diseñada para usuarios más altos, corpulentos y pesados, en lugar de ser una versión ampliada de una silla estándar. Su profundidad de asiento de 52 cm (20,5 pulgadas), su cojín más ancho, su estructura reforzada, su base de aleación de aluminio y sus reposabrazos ajustables en cuatro direcciones brindan más espacio y un soporte estable para largas sesiones de trabajo, videojuegos y actividades creativas.

Las tres versiones ofrecen cinco posiciones de reclinación, desde 105° hasta 160°. Maxis Manual utiliza una perilla para ajustar la profundidad lumbar. Maxis Electric incorpora soporte lumbar motorizado y el sistema OmniStretch de estiramiento guiado de la espalda, mientras que Maxis Airflow añade ventilación activa del asiento para sesiones prolongadas en ambientes cálidos.

También en exhibición, Omni Pro combina ajuste lumbar motorizado, OmniStretch y Active Airflow. El Omni SE ajustado manualmente ofrece un punto de entrada práctico al enfoque de ergonomía dinámica de LiberNovo.

Apoyando a las Olimpiadas Especiales de Nueva York

LiberNovo patrocina a Special Olympics New York con una donación de sillas ergonómicas Omni, apoyando así a los equipos de oficina en la sede central de Albany, la oficina de Nueva York y la oficina de Long Island. Este patrocinio refleja el compromiso de LiberNovo con la inclusión y el bienestar. Detrás de la trayectoria de cada atleta hay personas que coordinan programas, gestionan voluntarios y construyen comunidad, a menudo sin reconocimiento. Al apoyar a estos equipos, LiberNovo continúa su labor de diseñar para satisfacer necesidades humanas reales dondequiera que se presenten: en el estudio, la oficina o el campo de juego.

Viva la experiencia LiberNovo en Berlín

Los medios de comunicación, los socios comerciales y los visitantes pueden conocer la Serie Maxis en el pabellón 7, stand 7.2a-105. Para concertar entrevistas y reuniones de negocios, pueden escribir a pr@libernovo.com.

Acerca de LiberNovo

LiberNovo fabrica asientos ergonómicos dinámicos diseñados para fomentar el movimiento en lugar de una postura fija. Más información en libernovo.com.

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