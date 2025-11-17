El líder de la industria de diálisis de China presentará soluciones de vanguardia en MEDICA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

CHONGQING, China, 17 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- SWS Medical, proveedor líder de soluciones de purificación sanguínea en China, va a dar a conocer sus productos innovadores durante la celebración de MEDICA 2025, que se llevará a cabo en Düsseldorf, Alemania, del 17 al 21 de noviembre (Pabellón 11/E14). MEDICA, una de las ferias comerciales más grandes del mundo, ofrece a SWS una plataforma para destacar su compromiso con el avance de la atención al paciente mediante tecnología innovadora. SWS también participará en la Conferencia de Atención Sanitaria China (Chongqing)-Alemania (Düsseldorf) para presentar las soluciones inteligentes de purificación sanguínea de China.

Con más de veinte años de experiencia en el sector, SWS Medical (SWS Hemodialysis Care Co., Ltd.) ha consolidado una sólida presencia internacional, con más de 10.000 máquinas instaladas en todo el mundo. Esto la convierte en el principal exportador chino de equipos de diálisis a más de 100 países y posee más de 300 patentes. SWS lidera el mercado chino tanto en dispositivos de purificación sanguínea continua como en máquinas de diálisis, con cuotas de mercado del 18 y el 20 %, respectivamente, desde enero hasta octubre de 2025. Reconocida por sus soluciones de purificación sanguínea fiables, asequibles y tecnológicamente avanzadas, SWS mantiene alianzas estratégicas a nivel mundial, incluyendo colaboraciones clave en Düsseldorf.

En MEDICA, los visitantes tendrán la oportunidad de explorar la completa gama de productos de SWS, diseñada para mejorar los resultados del tratamiento y la eficiencia del flujo de trabajo. Entre los aspectos más destacados se incluyen:

Las series SWS-4000 y SWS-6000 son un ejemplo de la tecnología de diálisis líder en China . El modelo SWS-6000, el más vendido en China en 2024, cuenta con monitorización certificada de la presión arterial, el volumen, la temperatura y la tasa de aclaramiento en línea; es el único equipo en China con estas cuatro funciones. El sistema de hemodiafiltración (HDF) en línea del SWS-4000 permite la producción personalizada de fluidos estériles. La monitorización en tiempo real, los controles intuitivos y las funciones de seguridad automatizadas del SWS-6000 garantizan tratamientos más seguros y eficientes.

El SWS-5000 , la máquina de terapia de reemplazo renal continua (TRRC) más vendida en China y con certificación CE, revoluciona los cuidados intensivos con su galardonada plataforma integral que permite la purificación sanguínea de múltiples órganos, incluyendo hígado, riñones, corazón, pulmones y páncreas.

La serie de dializadores SWS cuenta con esterilización por vapor a presión de prevacío patentada y componentes 100 % libres de BPA. Su superior depuración de solutos y su ultrafiltración fiable con retención de albúmina cumplen con los objetivos de las mejores prácticas clínicas.

El filtro de fluidos de fibra hueca de PES biocompatible con membrana SWS mejora la seguridad de la diálisis gracias a su diseño libre de benceno, la eliminación optimizada de toxinas y la nanofiltración dirigida a toxinas de peso molecular medio. Su diseño de fibra ondulada y su lumen liso mejoran el flujo y la depuración.

La serie de cartuchos SWS , diseñada para una purificación de alta eficiencia, emplea tecnología de adsorción avanzada con una resina robusta, lo que minimiza el desprendimiento de partículas. Su estructura de carcasa esférica patentada maximiza el contacto con la sangre y la eficiencia de adsorción, lo que garantiza una terapia más segura y eficaz.

El filtro de fluidos de diálisis TWT garantiza una diálisis de alta calidad y proporciona hasta 160 tratamientos o 900 horas de tratamiento.

Con sede en Chongqing, SWS Medical es un proveedor global líder de productos y servicios médicos innovadores. Su oferta incluye dispositivos avanzados de purificación sanguínea, consumibles de alta calidad, un sistema inteligente de gestión de diálisis y una red de centros de diálisis. SWS se distingue por su completa cadena de valor en la purificación sanguínea, preside la Alianza Estratégica de Innovación Tecnológica de la Industria China de Purificación Sanguínea y lidera el desarrollo de estándares nacionales e industriales. Cotiza en el Mercado STAR (SSE: 688410), sus dispositivos cuentan con el marcado CE y cumplen con la norma ISO 13485:2016.

