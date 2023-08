Ligandal Inc. nombra a Tushar Nuwal director de operaciones y director comercial

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 8 de agosto de 2023/PRNewswire/ -- Ligandal Inc, una empresa biotecnológica de medicina genética en fase inicial, anuncia el nombramiento de Tushar Nuwal como director de operaciones y director comercial. Nuwal aporta 20 años de experiencia en el sector biofarmacéutico, incluyendo puestos en pequeñas y grandes empresas farmacéuticas.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Tushar a Ligandal. Su experiencia en la negociación de transacciones farmacéuticas multimillonarias y su impulso para ampliar la plataforma de Ligandal serán muy valiosas para nuestro crecimiento", explicó Andre Watson, presidente y consejero delegado de Ligandal Inc.

Nuwal es un veterano de la industria farmacéutica mundial. Su liderazgo abarca I+D, fabricación, gestión de productos y lanzamientos, operaciones, desarrollo empresarial y corporativo, licencias, cartera y estrategia comercial. Su cargo más reciente fue el de vicepresidente de Polypid Inc, donde dirigió el departamento de desarrollo de negocio y operaciones. Anteriormente, fue director ejecutivo de BD&L en Sandoz, una división de Novartis valorada en 10.000 millones de dólares.

La carrera de Nuwal está marcada por logros impresionantes. Ha dirigido y cerrado con éxito transacciones por valor de más de 2.000 millones de dólares y ha lanzado productos que generan más de 1.000 millones de dólares de ingresos anuales. Su experiencia incluye puestos en Pfizer Pharmaceuticals, Endo Pharmaceuticals, Purdue Pharma y Fresenius Kabi.

Nuwal es licenciado en Ingeniería Química y Economía por el Instituto Politécnico Rensselaer, tiene un máster en Derecho Transaccional y de la Propiedad Intelectual por la Universidad Northwestern, un diploma de posgrado en Finanzas por la Universidad de Nueva York y actualmente cursa un programa certificado de ciencias médicas en la Universidad de Harvard.

"Estoy encantado de unirme a Ligandal para impulsar nuestra plataforma de terapia celular y génica. Me siento especialmente inspirado por Andre Watson, nuestro fundador y galardonado con el premio Forbes 30 under 30 en Healthcare. Me entusiasma colaborar con él y con nuestro equipo de talla mundial. Este equipo incluye al doctor Adam Stein, nuestro director científico y antiguo ejecutivo de la industria farmacéutica de tamaño medio, y al doctor Daniel Fagbuyi, miembro del Consejo de Administración, director médico, vicepresidente ejecutivo de Asuntos Gubernamentales, antiguo cargo de Biodefensa y Salud Pública de la Administración Obama, antiguo asesor de HHS, FDA y CDC, y veterano de guerra del ejército estadounidense. Juntos ampliaremos la visión y la misión de la empresa", declaró Nuwal.

Acerca de Ligandal - Ligandal está a la vanguardia de la medicina genética, centrándose en soluciones innovadoras para la oncología, los trastornos genéticos raros y la biodefensa. Aprovechando la nanotecnología de vanguardia, Ligandal se ha comprometido a desarrollar terapias que tienen el potencial de transformar vidas y dar forma al futuro de la medicina.

