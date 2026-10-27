Lingbo presentará sistemas de propulsión eléctrica inteligentes y soluciones de tren motriz en EICMA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

MILÁN, 27 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Wuxi Lingbo Electronic Technology Co., Ltd. (Lingbo), empresa con sede en China dedicada al desarrollo y la fabricación de sistemas de propulsión eléctrica inteligentes, participará en la feria EICMA 2026, que tendrá lugar del 3 al 8 de noviembre de 2026 en Fiera Milano Rho, Italia. En el pabellón 18, expositor E53, Lingbo presentará sus tecnologías de control de motores y soluciones integradas de sistemas de propulsión a fabricantes, distribuidores y socios del sector en Europa.

Lingbo desarrolla controladores de motor, motores eléctricos, sistemas de gestión de baterías (BMS) y soluciones integradas de tren motriz para vehículos eléctricos de dos ruedas y vehículos eléctricos ligeros. Mediante el desarrollo interno de hardware y software, la empresa ofrece soluciones de propulsión eléctrica a fabricantes con diversas configuraciones de vehículos y requisitos de rendimiento. Basados en algoritmos patentados de control orientado al campo (FOC, por sus siglas en inglés), los controladores de motor de Lingbo están diseñados para proporcionar una entrega de par suave, una aceleración con gran capacidad de respuesta y un bajo nivel de ruido durante el funcionamiento. Estas soluciones admiten frenado regenerativo, control de par en bucle cerrado y comunicación mediante bus CAN, lo que permite su integración en motocicletas eléctricas —incluidas las de uso todoterreno—, vehículos eléctricos ligeros y vehículos eléctricos de tres ruedas.

Más allá de los componentes individuales, Lingbo ofrece soluciones integradas de hardware y software, proporcionando apoyo al desarrollo de sistemas de propulsión personalizados y a la integración en vehículos. Sus capacidades internas de I+D y su experiencia trabajando con marcas internacionales de vehículos de dos ruedas respaldan la colaboración con fabricantes que buscan tecnologías de propulsión eléctrica.

A través de EICMA 2026, Lingbo busca reforzar su presencia en Europa y conectar con fabricantes de equipos originales (OEM), distribuidores y socios tecnológicos para explorar oportunidades de desarrollo de productos, colaboración técnica y distribución regional. Europa es un mercado importante para Lingbo. EICMA brinda la oportunidad de presentar nuestras tecnologías y conectar con fabricantes que buscan soluciones de propulsión eléctrica fiables, afirmó Julian Xu, gerente sénior de marketing internacional de Lingbo.

Acerca de Lingbo

Wuxi Lingbo Electronic Technology Co., Ltd. se centra en la investigación, el desarrollo y la fabricación de componentes clave para vehículos de transporte de nuevas energías. Sus productos principales incluyen controladores inteligentes (PDU/VCU), motores de corriente continua sin escobillas (BLDCM), motores síncronos de imanes permanentes (PMSM), sistemas de gestión de baterías (BMS) e instrumentos; estos componentes se utilizan ampliamente en diversos ámbitos, como vehículos eléctricos de dos ruedas, movilidad compartida, transporte acuático y vehículos especiales. La empresa ha integrado funciones de seguridad inteligentes, tales como el sistema de control de tracción (TCS) y el control de descenso en pendientes pronunciadas.

Se invita a los profesionales del sector a visitar el pabellón 18, expositor E53, del 3 al 8 de noviembre de 2026, para conocer las tecnologías de Lingbo y analizar posibles colaboraciones.

Sitio web: https://www.lbelectronic.com/

Consultas con empresas: julianxu@lingbomc.com

Contacto para los medios: maozenan@lingbomc.com

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