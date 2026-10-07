Linux Foundation lanza OpenGrid para crear una infraestructura para la red eléctrica mundial (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Linux Foundation lanza OpenGrid para crear una infraestructura abierta y compartida para la red eléctrica mundial

Esta nueva iniciativa de código abierto integra y desarrolla una plataforma de datos y herramientas para acelerar la planificación de la red y el despliegue de infraestructuras energéticas en todo el mundo.

La Linux Foundation lanzó OpenGrid, una nueva iniciativa de código abierto para modernizar la planificación de las redes eléctricas y ayudar a acelerar el despliegue de infraestructura energética a nivel mundial.

OpenGrid tiene como objetivo facilitar a todos los países el acceso a herramientas de planificación de redes de alta calidad para 2030, con el fin de agilizar la implementación de infraestructuras.

El ecosistema OpenGrid establece una arquitectura de software compartida y estándares de interoperabilidad que permiten a diversas herramientas trabajar conjuntamente y escalar a nivel global, incluyendo estándares y esquemas abiertos, API e integraciones, un centro de datos, y más.

PRAGA, 7 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Open Source Summit Europe – La Linux Foundation, la organización sin ánimo de lucro que impulsa la innovación masiva mediante el código abierto, anunció hoy el lanzamiento de OpenGrid, una nueva iniciativa para desarrollar infraestructura de código abierto destinada a modernizar la planificación de las redes eléctricas a nivel mundial. Bajo el auspicio de la Linux Foundation, OpenGrid crea una base neutral e interoperable que permite a los planificadores trabajar con el software tanto comercial como de código abierto que ya utilizan, ayudando así a reducir el tiempo, los costes y las barreras técnicas asociados a la planificación de la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda de electricidad.

La planificación de la red eléctrica se ha convertido en un cuello de botella crítico a medida que aumenta la demanda de electricidad, entran en funcionamiento nuevas cargas industriales y de centros de datos, y más proyectos de generación y almacenamiento solicitan conectarse. Actualmente, hay más de 2.500 gigavatios en proyectos de generación, almacenamiento y grandes cargas pendientes en las listas de espera para la conexión a la red en todo el mundo, mientras que la inversión anual en infraestructuras de red debería duplicarse aproximadamente hasta superar los 600.000 millones de dólares para 2030. Satisfacer las necesidades energéticas a largo plazo requerirá añadir o sustituir 80 millones de kilómetros de líneas eléctricas para 2040; sin embargo, la planificación sigue viéndose limitada por datos fragmentados, software incompatible y capacidades de modelización inaccesibles para muchas instituciones y países.

"El código abierto ha demostrado reiteradamente que la arquitectura compartida y la interoperabilidad aceleran la innovación en sectores industriales enteros", afirmó Jim Zemlin, consejero delegado de la Linux Foundation. "OpenGrid trasladará el modelo probado de colaboración abierta a la planificación de redes eléctricas para lograr un despliegue más rápido y fiable. La gobernanza neutral de la Linux Foundation garantizará la durabilidad, la longevidad y la usabilidad de las tecnologías que sustentan infraestructuras esenciales de interés público".

OpenGrid no pretende desarrollar un sustituto único para el software de planificación de redes existente; en su lugar, ofrece una capa compartida de datos e interoperabilidad que permite que las herramientas comerciales y de código abierto actuales funcionen conjuntamente. Sus iniciativas fundamentales incluirán estándares y esquemas abiertos, API programáticas y un centro de datos centralizado para conjuntos de datos validados y listos para su uso en modelos. Su primera aplicación emblemática, el OpenGrid Translator, está en fase de desarrollo para su lanzamiento en 2027 y permitirá la transferencia de datos y modelos entre plataformas comerciales ampliamente utilizadas y herramientas de código abierto.

El acceso a capacidades modernas de planificación es especialmente desigual en los mercados de rápido crecimiento. Al mismo tiempo, se prevé que las economías emergentes representen casi el 80 % del crecimiento de la demanda mundial de electricidad hasta el año 2030. OpenGrid tiene como objetivo facilitar a los equipos de planificación de todo el mundo el acceso a capacidades de modelado de alta calidad, permitiendo al mismo tiempo que reguladores, defensores y otras partes interesadas examinen los modelos y datos que fundamentan las decisiones clave sobre infraestructuras.

"Un suministro eléctrico fiable favorece una vida más saludable, comunidades más fuertes y oportunidades económicas, pero lograrlo requiere planes sólidos y creíbles. Hoy en día, demasiados planes se basan en datos que otros no pueden verificar y en herramientas que gran parte del mundo no puede permitirse", afirmó Alice Yake, vicepresidenta de BE-GRIDS y presidenta del Comité de Gestión de OpenGrid. "OpenGrid cambia esta situación: ofrece datos abiertos, estándares abiertos y acceso a herramientas de planificación que cualquier empresa de servicios públicos, organismo regulador o país puede examinar y utilizar".

Con el tiempo, el ecosistema OpenGrid prevé ampliarse para incluir solucionadores abiertos, interfaces gráficas sin necesidad de programación, flujos de trabajo de planificación estandarizados e integraciones que utilizan inteligencia artificial para facilitar la preparación de los datos. Al proporcionar una infraestructura de planificación transparente, reproducible y accesible, OpenGrid busca ayudar a planificadores, propietarios de infraestructuras, reguladores y comunidades a trabajar sobre una base técnica común y a tomar decisiones sobre infraestructuras con mayor confianza y rapidez.

OpenGrid se lanza con el respaldo de Breakthrough Energy GRIDS, Global Grid Catalyst, Connected Grid Initiative y Google.org, y cuenta con socios de ejecución técnica como Open Energy Transition, Tapestry, TransitionZero y QXT Energy.

Se invita a organizaciones, investigadores, reguladores y miembros de la comunidad interesados en contribuir a OpenGrid o en obtener más información a visitar https://www.opengrid.org.

Citas de apoyo

"Los sistemas eléctricos están atravesando cambios bastante radicales, con la incorporación a la red de numerosos nuevos productores de energía variable, sistemas de almacenamiento y consumidores. OpenGrid respalda la infraestructura necesaria para alcanzar rápidamente un consenso sobre cómo debe avanzar la transición energética y para fomentar la innovación requerida para impulsarla con mayor celeridad".

– Tom Brown, profesor de transformación digital en Energy Systems, TU Berlin y director general, PyPSA Labs

"Los planificadores no deberían tener que elegir entre las herramientas que ya utilizan y las soluciones abiertas que están surgiendo ahora. El desarrollo de un software de modelado abierto de nivel empresarial, como Scenario Builder, nos permitió comprobar cuánto tiempo se pierde al transferir datos y modelos entre distintos formatos. Los estándares compartidos y los conversores de OpenGrid abordan este problema directamente; nos complace contribuir a su creación para que los planificadores de cualquier lugar puedan tomar un modelo, examinarlo, utilizarlo y tomar decisiones que reduzcan el tiempo necesario para desplegar energías limpias a gran escala".

– Matt Gray, cofundador y consejero delegado, TransitionZero

"Acelerar el progreso científico requiere transformar la investigación fundamental y los datos abiertos en soluciones aplicables al mundo real. Las redes eléctricas se cuentan entre los sistemas de ingeniería más complejos de la humanidad; sin embargo, su modelado suele verse limitado por herramientas fragmentadas y datos cerrados. OpenGrid proporcionará la base digital compartida necesaria para tomar decisiones más rápidas y fundamentadas en evidencias, fortaleciendo así, en última instancia, nuestra infraestructura de red global".

– Joseph Hassine, líder de impacto a escala, Google.org

"OpenGrid es el catalizador que la industria eléctrica y energética necesita para impulsar nuevas innovaciones de software que, en última instancia, producirán una mejor y más rápida toma de decisiones para la red eléctrica. Seguimos escuchando que estos tiempos no tienen precedentes y, sin embargo, hemos visto muy pocos cambios en el espacio del software energético. Las ambiciones de OpenGrid de demostrar que el código abierto puede ser el motor de una innovación muy necesaria es algo que QXT Energy apoya con entusiasmo".

– José Daniel Lara, cofundador y director de tecnología, QXT Energy

"La creciente complejidad de los sistemas eléctricos modernos exige una mejor integración de las herramientas de planificación económica y de fiabilidad, así como una planificación coordinada entre las redes de transporte y distribución. OpenGrid aborda este ambicioso desafío permitiendo que estas diversas herramientas, ya sean de código abierto o comerciales, operen conjuntamente y proporcionando conjuntos de datos validados. Esto tiene el potencial de revolucionar la planificación de redes eléctricas a escala mundial".

– Debbie Lew, directora ejecutiva, Energy Systems Integration Group (ESIG)

"En OpenET, hacemos que los datos sobre el uso del agua sean abiertos y accesibles, por lo que he visto de primera mano cómo una línea base compartida genera confianza entre diversas partes interesadas. Esa experiencia me convence de que una infraestructura de datos abiertos es esencial para una gestión sólida de los recursos. Al proporcionar a planificadores, reguladores y comunidades una base de información común que todos puedan examinar y comprender, OpenGrid les ayudará a tomar las decisiones que exige la transición energética".

– Luis Villa, presidente de la Junta Directiva, OpenET, Inc.

"Una gobernanza transparente y neutral garantiza que todos los usuarios interesados tengan acceso a las herramientas de esta iniciativa. Permite a los usuarios decidir qué es lo más conveniente para sus fines y mantiene abierta la posibilidad de desarrollar nuevas herramientas para fomentar la innovación y evitar la dependencia exclusiva de un proveedor. La transparencia en la toma de decisiones genera el respaldo de la comunidad. Cuando las partes colaboran en una infraestructura compartida y trabajan hacia objetivos comunes, y cuando tanto los métodos como los resultados pueden ser validados por múltiples actores, se construye la confianza, así como el sentido de equidad y legitimidad, necesarios para el éxito de OpenGrid".

– Karin Wadsack, directora ejecutiva, Global Power System Transformation Consortium

Acerca de la Linux FoundationLa Linux Foundation es la principal organización mundial para la colaboración en software, hardware, estándares y datos de código abierto. Los proyectos de la Linux Foundation —entre ellos Linux, Kubernetes, Model Context Protocol (MCP), OpenChain, OpenSearch, OpenSSF, OpenStack, PyTorch, Ray, RISC-V, SPDX y Zephyr— constituyen la base de la infraestructura global. La Linux Foundation se centra en aprovechar las mejores prácticas y atender las necesidades de colaboradores, usuarios y proveedores de soluciones para crear modelos sostenibles de colaboración abierta. Para más información, visite linuxfoundation.org.

La Linux Foundation posee marcas registradas y utiliza diversas marcas comerciales. Para consultar la lista de marcas de la Linux Foundation, visite la página sobre el uso de marcas: www.linuxfoundation.org/trademark-usage. Linux es una marca registrada de Linus Torvalds.

Contacto para mediosThe Linux Foundationpr@linuxfoundation.org

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