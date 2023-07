LISTO EN UN CLIC: EL PRIMER MAQUILLAJE VIRTUAL EN MICROSOFT TEAMS

(Información remitida por la empresa firmante)

Maybelline New York lleva el maquillaje virtual al lugar de trabajo a través de Microsoft Teams

NUEVA YORK, 19 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Maybelline New York ha anunciado hoy una colaboración con Microsoft que ofrece una nueva forma de prepararse para las videollamadas con maquillaje virtual en Microsoft Teams.

La aplicación Maybelline Beauty en Microsoft Teams permite a los usuarios ajustar su estilo personal de forma rápida y sencilla directamente desde una reunión de Teams. Los looks de maquillaje virtuales proporcionan una forma sin barreras de probar diferentes estilos con el objetivo de democratizar el maquillaje y potenciar la confianza en uno mismo, especialmente en el trabajo.

Con esta integración, Maybelline New York da su último paso en el mundo del maquillaje digital.

"La misión de Maybelline es dar a todo el mundo confianza en sí mismo para expresar su belleza. Tanto si trabajas en persona como virtualmente, sentirte bien contigo mismo puede ayudarte a dar lo mejor de ti", explicó Trisha Ayyagari, presidenta global de marca de Maybelline New York. "Por eso nos hemos asociado con Microsoft Teams para desarrollar looks de maquillaje virtuales: ahora, incluso en los días más ajetreados, puedes maquillarte con un solo clic. Esperamos hacer la vida de la gente un poco más fácil".

Impulsado por Modiface AI y desarrollado en colaboración con el Instituto Geena Davis para garantizar la representación de una población amplia y diversa, Maybelline tiene como objetivo proporcionar a los usuarios una gama de looks que mejor se adapten a sus reuniones, al tiempo que les permite explorar diferentes looks de maquillaje, que de otro modo no podrían haber probado.

Considérelo su "neceser de maquillaje virtual", equipado con todos los productos de maquillaje digital imprescindibles para nuestro mundo cada vez más virtual. Con un simple clic, las usuarias pueden elegir entre 12 looks de maquillaje para complementar su aspecto natural y sentirse mejor sin esfuerzo. Cada look tiene un desglose del producto para que las usuarias puedan entender qué producto y tono de Maybelline New York constituye el look virtual y recrearlo en la vida real. Maybelline New York es pionera en esta innovación para el grupo L'Oréal. Los looks de maquillaje virtuales ya están disponibles en todo el mundo como una opción en las videollamadas de Teams para aquellos con una licencia empresarial de Teams.

"En Microsoft, empoderar a las personas a través de la tecnología está en el centro de lo que hacemos", destacó Nicole Herskowitz, vicepresidenta de Microsoft Teams. La nueva Maybelline Beauty App en Microsoft Teams es un gran ejemplo de cómo, junto con nuestros socios, estamos dando a la gente más formas de expresarse en entornos de trabajo híbridos utilizando el poder de la IA".

Acerca de Maybelline New YorkMaybelline New York es una de las principales marcas de cosméticos del mundo, presente en más de 120 países de todo el mundo y que llega a 33 millones de consumidores solo a través de su icónica barra de labios de larga duración (Matte Ink). La base de maquillaje superventas de la marca, Fit Me Foundation, está disponible en 40 tonos desde 2017 para garantizar que todas las personas en cualquier lugar puedan encontrar su matiz, tono y textura perfectos (¡el 97% de las compradoras encontraron su tono adecuado en un estudio de consumidores!). Maybelline New York se compromete a dar a todos la confianza en sí mismos para ir tras lo que quieren a través de productos accesibles, inclusivos y fáciles de usar.

Acerca de ModifaceModiface es un proveedor líder de tecnología de pruebas virtuales para el sector de la belleza. Fundada en 2008, la tecnología de vanguardia de Modiface permite a los usuarios verse a sí mismos con diferentes estilos de maquillaje y peinado en tiempo real, utilizando su propia foto o vídeo en directo. Con un profundo conocimiento de la industria de la belleza y un compromiso con la innovación, Modiface se dedica a ayudar a los consumidores a encontrar el look perfecto y tomar decisiones de compra informadas.

Acerca del Geena Davis InstituteEl Geena Davis Institute on Gender in Media es una organización basada en la investigación que trabaja en la industria de los medios de comunicación y el entretenimiento para mejorar la representación de género de niñas y mujeres.

Contacto:Francia Cooper, francia.cooper@maybelline.com Julie Delazyn, julie.delazyn@loreal.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2154511...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/listo-en-un-clic-el-primer-maquillaje-virtual-en-microsoft-teams-301880943.html