LITEON impulsa la IA, desde la nube hasta el borde en electronica 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

MUNICH, 5 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- LITEON Technology participará en la feria electronica 2026, que se celebrará en Múnich del 10 al 13 de noviembre, bajo el lema 'LITEON impulsa la IA'. A través de sus stands dedicados a la 'Energía para la IA' y la 'Fotónica inteligente', LITEON presentará soluciones de alimentación, redes, comunicaciones ópticas, detección inteligente y óptica para realidad aumentada (AR), destinadas a infraestructuras de IA y aplicaciones en el borde. Esta muestra refleja la estrategia "One LITEON" y la visión "De la nube al borde" de la compañía, poniendo de relieve sus capacidades tecnológicas y de sistemas integrados tanto para infraestructuras en la nube como para aplicaciones en el borde.

El aumento de la densidad de potencia en la IA está transformando las arquitecturas energéticas de los centros de datos, lo que exige un suministro de energía más eficiente y fiable, desde el rack hasta el chip. LITEON presentará una arquitectura energética integral que abarca el almacenamiento de energía, la distribución de potencia a nivel de rack, la alimentación de servidores y la conversión de energía a nivel de chip. Entre las tecnologías clave se incluyen sistemas de 800 VDC, unidades de alimentación de alta potencia, soluciones modulares, módulos de alimentación de 800 V y 50 V, convertidores de bus intermedio (IBC) y módulos reguladores de tensión (VRM), además de componentes magnéticos de alta potencia para sistemas de alimentación de IA, almacenamiento de energía y conversión de energía industrial. Desde el suministro energético y la distribución a nivel de rack hasta la alimentación de servidores y el suministro preciso a nivel de chip, LITEON demuestra sus capacidades integrales en la gestión de energía y potencia para la computación de IA de alta densidad.

Extender la IA desde la nube hasta el borde requiere potencia, conectividad y capacidades de detección inteligente para acercar la IA al lugar donde se generan y utilizan los datos. LITEON presenta soluciones que abarcan la alimentación, la conectividad, la tecnología 5G, la visión mediante IA en el borde y la detección inteligente, dando soporte a aplicaciones que van desde la infraestructura de IA y las redes empresariales hasta la automatización industrial y la computación en el borde. En conjunto, estas tecnologías permiten la computación mediante IA en tiempo real y la inteligencia visual en ámbitos como edificios inteligentes, atención sanitaria, comercio minorista, oficinas inteligentes y entornos industriales, acelerando así la adopción de la IA en aplicaciones del mundo real.

A medida que la computación mediante IA se escala, las interconexiones ópticas de alta velocidad se vuelven fundamentales para la infraestructura de IA. LITEON exhibe tecnologías de comunicación óptica de alta velocidad para centros de datos de IA, junto con sistemas de detección inteligente, óptica avanzada y óptica para realidad aumentada (RA). Mediante la integración de tecnologías desde componentes individuales hasta aplicaciones a nivel de sistema, LITEON impulsa su visión de "integrador de fotónica digital" en una amplia variedad de aplicaciones.

Desde centros de datos para IA hasta aplicaciones en el borde, LITEON integra tecnologías de alimentación, conectividad y detección para hacer posible una infraestructura de IA más eficiente, fiable y escalable, acelerando la IA "de la nube al borde" en aplicaciones del mundo real.

LITEON Technology en electronica 2026:

Fecha: 10 – 13 de noviembre de 2026

Lugar: Messe München, Alemania

Expositor AI Power: #124, Hall A5

Expositor AIntelligent Photonics: #337, Hall B5

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