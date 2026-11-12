(Información remitida por la empresa firmante)

- LiuGong reúne a socios globales para dar forma a un futuro más verde e inteligente en la Conferencia Global de Distribuidores de 2026

LIUZHOU, China, 12 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La Conferencia Global de Distribuidores de LiuGong (000528.SZ) 2026 y el Día Global del Cliente 11•26 se celebraron en Liuzhou, China, del 10 al 12 de noviembre bajo el lema "Inteligencia electrónica, impulsando el futuro". Se reunieron unos 2.000 distribuidores y clientes de todo el mundo para explorar oportunidades en la industria de equipos de construcción y conocer los últimos avances de LiuGong en innovación tecnológica, desarrollo comercial global y sostenibilidad.

El evento se inauguró el 10 de noviembre por medio de una ceremonia al aire libre y demostraciones dinámicas de equipos. Zheng Jin, presidente de LiuGong, pronunció el discurso de apertura, llevando a cabo una reflexión sobre el desarrollo de LiuGong y reafirmando el compromiso de la empresa de satisfacer las necesidades de los clientes mediante la innovación, impulsando la industria con soluciones ecológicas e inteligentes y fortaleciendo las alianzas a nivel mundial.

Se exhibieron un total de 210 máquinas, incluyendo 96 máquinas de energías renovables, pertenecientes a ocho sectores de aplicación: minería, canteras y áridos, construcción de carreteras, proyectos municipales, infraestructura, operaciones industriales, agricultura y silvicultura, y petróleo y gas. Once máquinas demostraron operaciones mineras integradas en siete escenarios, destacando el uso coordinado de equipos eléctricos, autónomos y controlados remotamente en entornos exigentes. Otras 16 máquinas estuvieron disponibles para demostraciones prácticas.

El año 2026 también marca el 60º aniversario de las cargadoras de ruedas LiuGong. Abarcando desde el desarrollo de la primera cargadora de ruedas de China en 1966, LiuGong ha continuado mejorando sus productos y tecnologías. Este año, sus cargadoras de ruedas de la serie T recibieron el premio Red Dot 2026: Diseño de Producto, lo que supone el tercer premio Red Dot para la compañía.

El 11 de noviembre, la conferencia se centró en la estrategia corporativa y el desarrollo de negocios. El equipo directivo de LiuGong llevó a cabo una presentación actualizada sobre el rendimiento general de la empresa y sus operaciones internacionales, revisando los avances en 2026 y definiendo las prioridades para el crecimiento futuro. En el primer semestre de 2026, los ingresos internacionales de LiuGong alcanzaron un récord histórico para un período semestral, representando más del 50% de los ingresos totales de la compañía. De cara al futuro, LiuGong va a seguir llevando a cabo el impulso de su estrategia dual de globalización y electrificación, con un enfoque en la innovación de productos, la capacidad de servicio, la eficiencia en la entrega y la localización.

La sostenibilidad fue otro aspecto clave. Por medio de su compromiso con la Alianza Verde, LiuGong y sus distribuidores y socios globales reafirmaron sus esfuerzos conjuntos hacia un futuro más sostenible. La conferencia también incluyó el lanzamiento de nuevos productos energéticos, una sesión de debate sobre la industria de la electrificación y foros paralelos que exploraron tecnologías verdes, aplicaciones inteligentes y oportunidades de mercado. Una ceremonia de premios reconoció los logros y contribuciones más destacados, reforzando con ello aún más la colaboración en toda la red global de LiuGong.

Durante la celebración de la conferencia, LiuGong, junto con sus distribuidores y clientes globales, firmaron cartas de intención, estableciendo un nuevo récord histórico y reflejando la sólida confianza del mercado en los productos y soluciones de LiuGong, además del compromiso de sus socios globales.

Desde la celebración de su primera Conferencia Global de Distribuidores en el año 2004, LiuGong ha seguido utilizando este evento anual como plataforma con la finalidad de fortalecer las relaciones con su red global de distribuidores. El 26 de noviembre se conmemora el aniversario de la fundación de LiuGong, mientras que el Día Global del Cliente 11•26 celebra el compromiso duradero de la compañía con sus clientes y socios.

En lo que respecta al futuro, LiuGong va a seguir proporcionando el impulso para la transformación ecológica e inteligente del sector mediante la innovación, fortaleciendo las alianzas globales y ofreciendo productos y soluciones competitivos a clientes de todo el mundo.

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