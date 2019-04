Llega a Europa na Pilsner lupulada en seco con un pedal de distorsión

Publicado 03/04/2019 14:00:56 CET

- Una Pilsner lupulada en seco con un pedal de distorsión: Metallica y Stone Brewing - Berlín traen la Enter Night Pilsner a Europa

BERLÍN, 3 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- El Arrongant Consortia de Metallica [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2416416-1&h=2296881279&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2416416-1%26h%3D3684599739%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.metallica.com%252F%26a%3DMetallica&a=Metallica] y Stone Brewing [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2416416-1&h=1168309167&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2416416-1%26h%3D1335819229%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stonebrewing.eu%252F%26a%3DStone%2BBrewing&a=Stone+Brewing] trae la Enter Night Pilsner [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2416416-1&h=1581542444&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2416416-1%26h%3D1599992483%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stonebrewing.eu%252Fbeer%26a%3DEnter%2BNight%2BPilsner&a=Enter+Night+Pilsner] a Europa. La cerveza, elaborada en Stone Brewing - Berlín ya está disponible en más de 30 países de Europa.

La Enter Night Pilsner, una Pilsner lupulada en seco, expresa de forma única los valores compartidos que han ayudado a definir Metallica y Stone Brewing: ferozmente independiente, trascendiendo géneros, rompiendo preconceptos y desafiando convenciones.

Lars Ulrich, de Metallica, afirma: «La cantidad de ideales y perspectivas que Metallica y Stone Brewing comparten son infinitas. Siempre me sorprende lo similares que han sido nuestros caminos. Vimos lo mucho que les gustó a nuestros fans la Enter Night Pilsner en la gira por EE.UU. y estamos encantados de poder compartirlo con los fans también durante la gira europea».

Por su parte, Greg Koch, cofundador de Stone Brewing, aduce: «Recuerdo haber visto a Metallica en la portada de una revista justo después del lanzamiento del álbum Black. En la portada había una cita que he tenido en mente desde entonces: "Metallica no fue al número uno, el número uno vino a ellos". Me encantó lo que eso significaba. Hazlo a tu manera y nunca hagas concesiones en tu arte. Si eres bueno en lo que haces, la gente vendrá. Considero que esa simple cita es uno de los elementos filosóficos fundadores de Stone Brewing».

Marcus Thieme, vicepresidente y director general de Operaciones Europeas de Stone Brewing añade: «Estamos sumamente orgullosos de preparar Enter Night Pilsner para los mercados europeos aquí en Stone Brewing en Berlín. Esta cerveza es una cerveza Pilsner de alta calidad, que estamos encantados de anunciar que estará disponible como una de nuestras principales cervezas durante todo el año. ¡La Enter Night Pilsner ha llegado para quedarse!».

Aparte de su intenso sabor y aroma, los entusiastas de la artesanía notarán el extraordinario sabor y aroma de la Enter Night Pilsner, que combina artísticamente la belleza de una Pilsner tradicional del norte de Alemania con modernos matices de agresividad. El resultado es una Pilsner lupulada en seco que desafía al género y que da un salto hacia adelante con un contundente sabor amargo en el toque final.

Stone Brewing - Berlín celebró su inauguración oficial en septiembre de 2016. Original de San Diego, California, desde 1996 Stone Brewing ha sido conocida por sus cervezas únicas y de gran carácter, con sabores atrevidos que desafían las pautas y expectativas del estilo tradicional. La revista BeerAdvocate la ha definido en dos ocasiones como «la mejor cervecería de todos los tiempos en el planeta Tierra». Las cervezas artesanales de Stone Brewing - Berlín se distribuyen ahora en toda Alemania y en más de 30 países de Europa.

Datos rápidos:Nombre: Enter Night PilsnerCifras: 5,7% ABV, 45 IBUProductos disponibles: latas de 0,5l, envases de cuatro unidades y de barril en toda Europa todo el año. Mini documental sobre Enter Night: https://www.youtube.com/watch?v=PrckTkcFP7Q&feature=youtu.be [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2416416-1&h=3716287021&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2416416-1%26h%3D2299116202%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DPrckTkcFP7Q%2526feature%253Dyoutu.be%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DPrckTkcFP7Q%2526feature%253Dyoutu.be&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPrckTkcFP7Q%26feature%3Dyoutu.be] Conciertos de Metallica: Metallica.com/tour [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2416416-1&h=2411408952&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2416416-1%26h%3D1321904092%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.metallica.com%252Ftour%26a%3DMetallica.com%252Ftour&a=Metallica.com%2Ftour]Imágenes y vídeos: www.stonebrewing.eu/about/press [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2416416-1&h=3933033232&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2416416-1%26h%3D3435455496%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stonebrewing.eu%252Fabout%252Fpress%26a%3Dwww.stonebrewing.eu%252Fabout%252Fpress&a=www.stonebrewing.eu%2Fabout%2Fpress]

