LOCUS ROBOTICS ANUNCIA 117 MILLONES DE DÓLARES EN FINANCIACIÓN DE SERIE F (2)

LOCUS ROBOTICS ANUNCIA 117 MILLONES DE DÓLARES EN FINANCIACIÓN DE SERIE F, CON LO QUE SU VALORACIÓN SE ACERCA A LOS 2.000 MILLONES DE DÓLARES

La ronda de financiación estratégica acelera el liderazgo del sector en el espacio de la automatización de almacenes, de rápido crecimiento

Los nuevos miembros del consejo de administración Goldman Sachs Asset Management y G2 Venture Partners apoyarán la próxima fase de crecimiento de Locus

WILMINGTON, Mass., 29 de noviembre de 2022/PRNewswire/ -- Locus Robotics, líder en robots móviles autónomos (AMR) para almacenes de cumplimiento y distribución, ha anunciado hoy más de 117 millones de dólares en financiación de serie F, liderada por Goldman Sachs Asset Management y G2 Venture Partners. Como parte de la financiación, Mark Midle, director general de Goldman Sachs, y Zach Barasz, socio de G2 Venture Partners, van a pasar a formar parte del Consejo de Administración de Locus, aportando sus perspectivas y conocimientos únicos dentro del sector con el objetivo de seguir guiando la próxima etapa de crecimiento y expansión global de Locus.

"Locus se ha consolidado como un líder del mercado innovador y de alta calidad para la automatización flexible en el mercado de cumplimiento y distribución masiva de almacenes", explicó Mark Midle de Goldman Sachs. "Nuestra inversión refleja nuestra opinión de que Locus cuenta con la oferta de productos y la excelencia operativa necesarias para afrontar y superar los retos del mercado que plantea el dinámico entorno económico actual".

"Esta nueva ronda de financiación supone un punto de inflexión importante para Locus Robotics mientras miramos hacia nuestra próxima etapa de crecimiento, y elegimos estratégicamente traer inversores con una gran experiencia en los mercados públicos y privados para asesorarnos mientras continuamos nuestro viaje", destacó Rick Faulk, consejero delegado de Locus Robotics. "A medida que continúa la rápida transformación digital de la cadena de suministro, los almacenes buscan cada vez más la automatización robótica flexible e inteligente para mejorar la productividad y hacer crecer sus operaciones, a pesar de la continua escasez de mano de obra y la explosión de los volúmenes de pedidos".

La plataforma de ejecución de almacenes Locus revoluciona el cumplimiento y la distribución de los almacenes a gran escala con una solución líder en el sector, inteligente y dinámicamente escalable impulsada por la robótica. Locus ofrece una productividad 2X-3X al coordinar a la perfección tanto la mano de obra humana como los AMR para mejorar drásticamente la eficiencia en el cumplimiento de los pedidos y la ergonomía del lugar de trabajo, a la vez que se reducen los costes operativos.

"Locus es claramente un ganador en el espacio de la robótica de almacén flexible, y la consistencia con la que el equipo de Locus ha ejecutado es extraordinaria", indicó Zach Barasz de G2 Venture Partners. Estamos encantados de ser inversores en Locus Robotics y de asociarnos con la empresa líder en ejecución de almacenes para hacer que las cadenas de suministro globales sean más rápidas, más rentables y más resistentes y sostenibles."

Contando con más de 230 centros contratados en todo el mundo, algunos de ellos con hasta 500 LocusBots por centro, la solución de Locus orquesta de forma eficiente y sin fisuras el funcionamiento y la gestión de múltiples factores de forma de los robots, y proporciona inteligencia empresarial con visión de futuro y en tiempo real, fundamental para optimizar la productividad, gestionar proactivamente la mano de obra y gestionar los costes.

"Para el año 2026, el 75% de las grandes empresas centradas en el producto habrán adoptado alguna forma de robots intralogísticos en sus operaciones de almacén", destacó Dwight Klappich, analista de Gartner. "El menor precio de entrada y la mayor rapidez en la obtención de valor de la robótica abre el mercado a más empresas que pueden justificar la automatización... a medida que las empresas adopten la robótica, la mayoría de las organizaciones ampliarán y escalarán su uso de la robótica dentro de la empresa, lo que conducirá al crecimiento de la flota."

"A medida que los volúmenes de pedidos siguen aumentando y la escasez de mano de obra persiste en todo el mundo, la automatización robótica es ahora una necesidad para los operadores de almacenes", afirmó Ash Sharma, director general de Interact Analysis. "Locus se encuentra en una posición única como líder de la transformación digital en este enorme mercado global, ya que los operadores de almacenes se centran cada vez más en la escalabilidad, el rápido retorno de la inversión y la facilidad de despliegue."

Locus se asocia con los principales operadores de almacenes del mundo para crear una potente sinergia que acelere la implantación y ofrezca una inteligencia empresarial potente y práctica para optimizar la productividad de los almacenes, la gestión de los costes y la gestión de la mano de obra.

"Nuestra asociación de 5 años junto a Locus ha permitido a DHL ofrecer soluciones de cadena de suministro más resistentes, flexibles y escalables a nuestros clientes para apoyar una entrega más rápida, mejorar la eficiencia operativa y reducir la carga de trabajo de los empleados", comentó Sally Miller, responsable de inteligencia de DHL Supply Chain North America. En este tiempo, la capacidad de Locus para integrar tecnologías innovadoras en nuestras operaciones de forma transparente y específica ha sido un gran éxito para las cadenas de suministro de nuestros clientes".

En septiembre de 2022, Locus alcanzó un hito importante con su primera selección de mil millones de unidades en la industria. Locus tardó 1.542 días en recoger sus primeros 100 millones de unidades y solo 40 días en los últimos 100 millones de recogidas. Los robots de Locus realizan ahora una media de más de tres millones de recogidas al día en todo el mundo.

Locus cuenta con más de 90 clientes en todo el mundo, entre los que se encuentran CEVA Logistics, DHL, Material Bank, Boots UK, GEODIS, Ryder, Verst Logistics y Radial, entre otros, que duplican y triplican sistemáticamente su productividad de cumplimiento, con una precisión cercana al 100%, utilizando la solución Locus.

Han participado también dentro de la ronda de la serie F Stack Capital Group, Next47, Stafford Capital Partners, HESTA, Newton Investment Management North America, Gray's Creek Capital, Silicon Valley Bank, Hercules Capital, Inc., BOND, y Scale Venture Partners.

Acerca de Locus Robotics

La revolucionaria solución multibots de Locus Robotics incorpora potentes e inteligentes robots móviles autónomos que operan en colaboración con los trabajadores humanos para mejorar drásticamente la productividad de la manipulación de piezas, cajas y palés entre 2 y 3 veces, al tiempo que se optimiza la mano de obra y se hace un uso eficiente del espacio del almacén. Locus ayuda a los minoristas, a los 3PL y a los almacenes especializados a cumplir y superar con eficacia los requisitos cada vez más complejos y exigentes de los entornos de distribución. Al integrarse fácilmente en las infraestructuras de los almacenes nuevos y existentes a gran escala sin interrumpir los flujos de trabajo, Locus transforma la productividad sin transformar el almacén.

Con sede en Wilmington, Massachusetts, la presencia de Locus en la región EMEA está ubicada en Ámsterdam y la de APAC en Singapur.

Solo en 2022, Locus Robotics ha ganado más de 17 premios del sector, entre ellos el de haber sido incluida en la lista Inc. 500 por segundo año consecutivo y un premio IFOY 2022 por su solución de robot móvil autónomo en la categoría de vehículo guiado automático (AGV/AMR).

Acerca de Goldman Sachs Asset Management Growth Equity

Reuniendo inversiones tradicionales y alternativas, Goldman Sachs Asset Management ofrece a los clientes de todo el mundo una asociación dedicada y centrada en el rendimiento a largo plazo. Como principal área de inversión de Goldman Sachs (NYSE: GS), prestamos servicios de inversión y asesoramiento a las principales instituciones, asesores financieros y particulares del mundo, aprovechando nuestra red global profundamente conectada y nuestros conocimientos expertos a medida, en todas las regiones y mercados, y supervisando más de 2 billones de dólares en activos bajo supervisión en todo el mundo a 30 de septiembre de 2022. Impulsados por la pasión por el rendimiento de nuestros clientes, buscamos construir relaciones a largo plazo basadas en la convicción, los resultados sostenibles y el éxito compartido en el tiempo. Goldman Sachs Asset Management invierte en todo el espectro de activos alternativos, incluidos el capital privado, el capital de crecimiento, el crédito privado, el sector inmobiliario y las infraestructuras. Desde 2003, el negocio de Growth Equity dentro de Goldman Sachs Asset Management, compuesto por más de 75 personas, ha invertido más de 13.000 millones de dólares en empresas dirigidas por fundadores y directores generales visionarios. Nos centramos exclusivamente en inversiones en empresas en fase de crecimiento e impulsadas por la tecnología que abarcan múltiples sectores, como la tecnología empresarial, la tecnología financiera, el consumo y la sanidad. Síganos en LinkedIn.

Acerca de G2 Venture Partners

G2 Venture Partners es una empresa de riesgo y crecimiento centrada en las tecnologías emergentes que impulsan la transformación sostenible en los sectores tradicionales. Apoyamos a los emprendedores que están abriendo nuevos caminos hacia un crecimiento económico ambiental y socialmente responsable. Más información en www.g2vp.com y contacto con el equipo en info@g2vp.com.

*Gartner, Market Guide for Intralogistics Smart Robots, 18 de abril de 2022, Dwight Klappich

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a cualquier garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Gartner es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus afiliados en los Estados Unidos y a nivel internacional y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

