-LODD completa el primer vuelo de Hili, el primer UAV de carga pesada híbrido de los EAU, diseñado, construido y probado en Abu Dabi

ABU DHABI, EAU, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- LODD Autonomous completó con éxito el primer vuelo de Hili, la primera aeronave híbrida de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) de carga pesada de los EAU, diseñada, construida y probada en Abu Dabi para el mundo.

Este evento histórico, celebrado en las instalaciones de pruebas de vuelo de LODD en Emirates Falcon Aviation en Al Ain, como parte de la Semana de la Aviación Autónoma de Abu Dabi, representa un hito nacional clave en el avance de la aviación autónoma y la logística de carga de última generación.

El exitoso primer vuelo de Hili constituye un importante logro de ingeniería y operaciones para LODD Autonomous, y subraya la creciente capacidad de los EAU para diseñar y fabricar sistemas aeroespaciales avanzados.

Desarrollado mediante un programa intensivo y centrado en la seguridad, Hili demuestra la capacidad del país para transformar la visión en realidad con rapidez, precisión y una seguridad sin concesiones, alcanzando la preparación para el vuelo en un tiempo récord y cumpliendo rigurosos estándares de rendimiento y calidad.

Con una capacidad de carga útil de 250 kilogramos y una autonomía de hasta 700 kilómetros, Hili combina la propulsión híbrida-eléctrica con un diseño modular para ofrecer operaciones de carga seguras, eficientes y sostenibles para redes logísticas tanto regionales como internacionales.

Como muestra de la confianza internacional en el ecosistema de innovación de los EAU, LODD Autonomous ha establecido una sólida base de alianzas globales y nacionales:

• Etihad Cargo (EAU): A principios de este mes, el 3 de noviembre de 2025, LODD firmó un Memorando de Entendimiento con la división de carga de la aerolínea nacional, convirtiendo a Etihad Cargo en la primera aerolínea en adoptar una aeronave diseñada y construida en Abu Dhabi; un hito importante para el sector de la aviación de los EAU.

• EMX (EAU): El 10 de noviembre de 2025, en el marco de la Cumbre de Autonomía de Abu Dabi, LODD firmó un Acuerdo de Colaboración con EMX, con el apoyo de la Oficina de Inversiones de Abu Dabi (ADIO), para integrar la logística con drones en las operaciones de la cadena de suministro inteligente de próxima generación.

• Skyports Drone Services (Reino Unido): Durante la ceremonia del primer vuelo, LODD también firmó un acuerdo con Skyports Drone Services, líder mundial en operaciones con drones. Skyports, que gestiona operaciones de entrega con drones para Royal Mail, el NHS y empresas líderes en energía marina como Equinor y RWE, ve un gran potencial en Hili para ampliar sus capacidades de carga con drones de largo alcance y gran capacidad de elevación.

• ST Engineering (Singapur): Durante la ceremonia del primer vuelo, LODD formalizó un acuerdo con la división de Aeroespacial Comercial de ST Engineering, una de las mayores empresas aeroespaciales del mundo, para introducir Hili en mercados clave de Asia Pacífico. Esto forma parte de la alianza estratégica general entre ambas compañías.

En su intervención durante el evento, Rashid Al Manai, consejero delegado de LODD Autonomous, afirmó: "El primer vuelo de Hili marca un hito para LODD y para la industria aeronáutica avanzada de Abu Dabi. Esta aeronave fue diseñada, construida y probada en los Emiratos Árabes Unidos mediante un programa intensivo, ágil y con la seguridad como prioridad, que refleja la solidez de nuestra ingeniería y el talento nacional. Hoy, nos enorgullece ver a Hili surcar los cielos como símbolo de la capacidad de Abu Dabi para ofrecer innovación al mundo".

Al Manai también expresó su agradecimiento al liderazgo de los Emiratos Árabes Unidos por su continuo apoyo a la innovación y las tecnologías autónomas avanzadas.

"Su visión de desarrollar un entorno propicio a nivel nacional nos ha permitido diseñar, fabricar y probar Hili íntegramente en los Emiratos Árabes Unidos, para el mundo. Este hito demuestra la capacidad de los EAU para ofrecer tecnologías propias con impacto global, reforzando su posición como centro neurálgico de la movilidad aérea avanzada y la logística de última generación", añadió.

Con estos logros, LODD Autonomous refuerza su papel como líder nacional en movilidad aérea avanzada, impulsando la visión de los EAU de ser un referente mundial en sistemas autónomos, logística sostenible y tecnologías de aviación preparadas para el futuro.

Acerca de LODDLODD es una empresa aeroespacial autónoma con sede en Abu Dabi, pionera en el futuro del transporte de carga. Fundada en 2023, LODD diseña, desarrolla e implementa sistemas autónomos de última generación para abordar los nuevos desafíos de la logística de carga de media distancia.

En el centro de su innovación se encuentra Hili, el UAV insignia de LODD, diseñado para transportar cargas útiles de hasta 250 kilogramos a distancias de hasta 700 kilómetros. Esta plataforma revolucionaria ofrece soluciones de transporte de carga escalables, eficientes y fiables para diversos sectores.

Con un modelo de negocio basado en la sostenibilidad, la escalabilidad y la eficiencia operativa, LODD está sentando las bases de un sólido ecosistema de movilidad aérea que redefinirá la logística en los Emiratos Árabes Unidos y más allá.

Acerca de la Abu Dhabi Autonomous Week

Abu Dhabi Autonomous Week (ADAW) es la plataforma insignia del emirato para el avance de la movilidad inteligente y los sistemas autónomos en tierra, mar, aire e industria. Organizada por el Consejo de Sistemas Inteligentes y Autónomos (SASC), la edición inaugural reúne a líderes mundiales de la industria, responsables políticos, innovadores e inversores para conectar, colaborar y acelerar el futuro de la tecnología autónoma. El programa, que comienza con la Cumbre de Autonomía de Abu Dabi, el evento principal de la semana para el diálogo y la creación de alianzas de alto nivel, se ve reforzado por iniciativas como DRIFTx, RoboCup Asia-Pacífico (RCAP 2025) y la Liga de Carreras Autónomas de Abu Dabi (A2RL), consolidando así el papel de Abu Dabi como centro mundial de innovación, inversión y el despliegue seguro y sostenible de tecnologías autónomas.

