Loftie lanza el sistema de hábitos Loftie+ para ayudar a la gente a dejar de usar sus teléfonos

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Loftie, fabricante del galardonado despertador que sustituye al smartphone en la mesita de noche, lanza hoy Loftie+, un sistema de cambio de comportamiento diseñado para modificar hábitos, no para recopilar datos.

Más de la mitad de los adultos del Reino Unido e Irlanda se acuestan más tarde de lo previsto por culpa de sus teléfonos, cifra que asciende al 73 % entre los jóvenes de 18 a 24 años en el Reino Unido (Deloitte, 2024). La respuesta de la industria del sueño: vender un monitor de actividad y una puntuación.

"La industria del sueño está obsesionada con la medición", afirmó Matt Hassett, fundador y consejero delegado de Loftie. "Cada mañana, la gente mira una docena de números intentando averiguar por qué se siente tan mal, mientras que el teléfono que les quita el sueño es el mismo dispositivo que les da esa puntuación. No nos interesa añadir más datos. Nos interesa ayudarte a dejar el teléfono".

Loftie+ es una aplicación móvil (9,99 £/9,99 € al mes o 59,99 £/59,99 € al año) que funciona de forma independiente, sin necesidad de hardware Loftie. Combina el bloqueo nocturno de aplicaciones, herramientas para concentrarse durante el día y retos para controlar el tiempo de pantalla, además de una tarjeta Loftie del tamaño de una tarjeta de crédito para la cartera y una extensión gratuita para el navegador.

Por la noche: la aplicación programa el bloqueo en torno al sueño en tres fases —Relajación, Sueño y Despertar— guiando a los usuarios desde la relajación hasta el despertar con una mínima interferencia del teléfono.

Durante el día: la tarjeta Loftie activa el modo Enfoque con un solo toque, ya sea en tu escritorio, antes de una reunión o cuando los niños llegan a casa. A diferencia de las aplicaciones de control de tiempo de pantalla que se quedan en casa, la tarjeta está siempre en tu cartera, contigo dondequiera que necesites concentrarte.

Flip, un widget gratuito para la pantalla de inicio, reemplaza la cuadrícula de aplicaciones de tu teléfono con solo las aplicaciones que elijas: sin iconos ni distracciones.

Loftie+ se basa en una plataforma con más de 15.000 miembros que ofrece audio seleccionado, cuentos personalizados para antes de dormir y rutinas de relajación. Para los usuarios de dispositivos Loftie, la función opcional Loftie Drift bloquea automáticamente ciertas aplicaciones al entrar en la habitación, mediante Bluetooth desde tu reloj o lámpara.

Loftie+ ya está disponible para iOS y Android en el Reino Unido y la UE. La extensión para navegador y Flip son gratuitos.

Acerca de Loftie

Loftie es una marca de bienestar del sueño que diseña productos para ayudar a las personas a desconectarse del móvil, logrando así un sueño más profundo por la noche y una mayor concentración durante el día. La línea incluye el reloj Loftie, la lámpara Loftie y el dispositivo Loftie+. El reloj Loftie ha sido reconocido como uno de los mejores inventos por la revista TIME, recomendado por Wirecutter durante cinco años consecutivos y se vende en la tienda de diseño del MoMA, Goop y URBN.

Sitio web: loftie.com

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