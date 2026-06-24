(Información remitida por la empresa firmante)

-LONGi Energy Storage presenta LONGi ONE en Europa, ofreciendo una solución solar con almacenamiento totalmente integrada y soporte local durante todo el ciclo de vida

MUNICH, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En Intersolar Europe 2026, LONGi Energy Storage presentó oficialmente LONGi ONE al mercado europeo, marcando un hito clave en su expansión global. La compañía también presentó OneNexus, ampliando la cartera de LONGi ONE a aplicaciones de microrredes y reforzando su compromiso con la entrega localizada y el soporte integral en toda Europa.

Diseñado para una infraestructura energética fiable

El lanzamiento se produce en un momento en que los mercados eléctricos europeos siguen experimentando una creciente demanda de sistemas de almacenamiento capaces de proporcionar estabilidad a la red y un rendimiento a largo plazo. Los promotores de proyectos están evaluando el almacenamiento como infraestructura crítica, en lugar de como activos independientes. LONGi ONE integra la generación fotovoltaica, el almacenamiento de energía, la gestión energética y los servicios del ciclo de vida en una única arquitectura de sistema que agiliza la ejecución de proyectos y garantiza un rendimiento operativo a largo plazo.

La seguridad como imperativo a nivel de sistema

La seguridad sigue siendo un pilar fundamental de la arquitectura de LONGi ONE. Basándose en tecnologías de monitorización inteligente y protección multicapa, LONGi adopta un enfoque proactivo para la seguridad de las baterías que prioriza la identificación temprana de riesgos, la gestión coordinada del sistema y la intervención preventiva para garantizar un funcionamiento fiable durante todo el ciclo de vida del activo.

Ampliación de la cartera: OneNexus para microrredes y aplicaciones distribuidas

En Intersolar Europe 2026, LONGi Energy Storage presentó sus soluciones integradas para aplicaciones a gran escala y distribuidas. Un aspecto destacado de la feria fue la presentación europea de OneNexus, diseñada para microrredes y escenarios de energía distribuida donde la generación, el almacenamiento y las cargas operan como un sistema energético local coordinado, extendiendo LONGi ONE a modelos de implementación más flexibles.

Fortalecimiento del soporte local en toda Europa

Más allá de la tecnología, LONGi continúa fortaleciendo su presencia local en Europa mediante equipos regionales, capacidades de ingeniería y soporte para la ejecución de proyectos. Con múltiples proyectos implementados en la región, la compañía ha acumulado experiencia práctica en el cumplimiento de los estrictos estándares técnicos y requisitos regulatorios europeos, al tiempo que proporciona soporte a sus clientes durante la entrega de proyectos y la operación a largo plazo.

Respaldada por una red de servicios que abarca 120 países y el "Plan 2830" (que prevé el establecimiento de 30 centros de servicio locales globales para 2028), LONGi ha logrado un tiempo medio entre fallos (MTBF) de 8.500 horas para los sistemas de sus clientes europeos, con un tiempo medio de resolución de incidencias reducido a menos de 48 horas.

Un único punto de responsabilidad para una confianza a largo plazo

Con el lanzamiento europeo de LONGi ONE, LONGi continúa reforzando su enfoque localizado, combinando el diseño de sistemas integrados con la experiencia en todo el ciclo de vida para respaldar proyectos fiables de energía solar con almacenamiento en toda Europa.

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