- LONGi firma el primer pedido de suministro de 103 MW de su nuevo módulo Hi-MO 5 para la base de producción TBEA en Xinjiang

XI'AN, China, 28 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- LONGi, principal compañía de tecnología solar a nivel mundial, ha firmado un acuerdo con TBEA Sunoasis ("TBEA") para suministrar 360MW de sus módulos solares de alta eficacia para la base de producción TBEA en la Shihezi City de la Xinjiang Uyghur Autonomous Region de China. Como parte del acuerdo, LONGi priorizará el despliegue de 103MW de su nuevo producto, lo que supone que el módulo Hi-MO 5, diseñado para grandes plantas fotovoltaicas, va a poder ser evaluado de forma oficial en el mercado.

TBEA Sunoasis cuenta con una experiencia destacada en la construcción de centrales fotovoltaicas y eólicas a gran escala en el desierto, la montaña, solares de pesca, solares agrícolas, de baja velocidad de viento, de tejado comercial, residencial y otras áreas. Con una clasificación Class A en los contratos generales de construcción de energía, TBEA ha conseguido el éxito en la construcción de centrales fotovoltaicas a gran escala en montaña, centrales solares de pesca, el proyecto demostración de central energética eólica-solar en desiertoconectada a la red , el proyecto de central energética comercial de almacenamiento y otros nuevos proyectos energía que han llegado a nuevos estándares dentro de la industria. Además, TBEA ha llevado a cabo la construcción de más de 5.000 centrales de energía eólica y fotovoltaica de tipo on-grid/off-grid, que cuentan con una capacidad de cerca de16 GW.

LONGi lanzó su módulo Hi-MO 5 en junio, y solo 70 días después, se ha puesto en marcha la línea de producción de la fábrica en Xianyang City, Shaanxi Province. Con la construcción de una fábrica adicional en Jiaxing City, Zhejiang Province, la capacidad de producción de los módulos Hi-MO 5 llegará este año hasta los 12GW.

Los productos fotovoltaicos de alta potencia y valor se han convertido de forma gradual en una tendencia y en el objetivo de la industria, al encontrarnos a las puertas de la era de paridad de red. Con el fin de cumplir con las necesidades de sus clientes en todo el mundo en lo que respecta a productos de alta potencia, el equipo de I+D de LONGi ha retado de forma constante los límites en el desarrollo de Hi-MO 5. Como principal proveedor mundial de soluciones de centrales de energía, el contrato de TBEA con LONGi indica que el valor del nuevo módulo será reconocido en el mercado.

LONGi se ha sometido a un ejercicio de comparación entre el módulo Hi-MO 5 basado en las obleas de 182mm con dos productos de alta potencia destacados. Según los cálculos, Hi-MO 5 es el primero de todos los que son bastante superiores en términos de potencia de módulo y eficacia de conversión. Tomando la capacidad instalada de un proyecto de 100MW como ejemplo, el módulo Hi-MO 5 que cuenta con una potencia de 535W, dispone de un coste de sistema general óptimo entre los tres. El coste por vatio del módulo Hi-MO 5 se ha reducido entre 3 y 4 céntimos, consiguiendo un ahorro de costes de entre 3 y 4 millones de yuanes. Además, la elevada eficacia y energía de Hi-MO 5 reduce además los requisitos de terreno y el uso de los módulos. Sobre todo en términos de requisitos de terreno, el módulo Hi-MO 5 puede ahorrar entre 20 y 40 acres en comparación con los otros dos módulos. Estos beneficios extra se pueden reducir de forma considerable en lo que respecta a los costes de funcionamiento y mantenimiento posteriores en la central energética. Gracias a su excelente rendimiento LCOE, el módulo Hi-MO 5 se clasifica en cabeza en varias áreas de evaluación, convirtiéndose en la elección preferida de grandescentrales fotovoltaicas.

"La elección de mercado es el único criterio para probar el valor de un producto. Con LONGi asegurándose el pedido de TBEA es solo el primer paso para el nuevo módulo Hi-MO 5", comentó Dennis She, vicepresidente senior de LONGi Solar. "LONGi cree que un elevado rendimiento y fiabilidad son las claves para nuestros clientes. El módulo Hi-MO 5 seguirá disponiendo de éxito en todo el mundo gracias a la llegada de la era de la paridad de red y su valor ultra-elevado, que seguirá validándose".

