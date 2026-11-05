(Información remitida por la empresa firmante)

-Almacenamiento integrado para potenciar la IA en el borde | Longsys realizará una presentación en electronica 2026

MÚNICH, 5 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- electronica 2026 se celebrará del 10 al 13 de noviembre en Múnich, Alemania. A medida que la IA se traslada de la nube a los dispositivos periféricos, Longsys (301308.SZ/09976.HK) presentará nuevos productos y soluciones de almacenamiento de IA para dispositivos periféricos bajo el lema "Almacenamiento integrado que potencia la IA en el borde".

La IA en el borde está generando nuevas demandas en el ámbito del almacenamiento. Las aplicaciones industriales y de automoción requieren soluciones de almacenamiento que ofrezcan un gran ancho de banda, una alta durabilidad y un funcionamiento fiable en entornos hostiles y bajo un amplio rango de temperaturas, todo ello permitiendo la percepción en tiempo real y la inferencia mediante IA. El almacenamiento ya no es un mero repositorio de datos, sino un pilar fundamental para garantizar una IA fiable ejecutada directamente en el dispositivo.

Durante la feria, Longsys presentará su primer mSSD de grado industrial capaz de operar en un amplio rango de temperaturas. Basado en la tecnología Sistema en Paquete (System-in-Package, SiP), este dispositivo integra el controlador, la memoria flash y los componentes pasivos en un único encapsulado, lo que elimina la necesidad de recurrir al montaje mediante tecnología de montaje superficial (SMT), reduciendo así el uso de materiales y simplificando los requisitos del proceso de fabricación. Al prescindir de las uniones soldadas propias del montaje convencional PCB, el diseño elimina el riesgo de fallos asociados a dichas soldaduras. Gracias a su resistencia al agua, al polvo y a los impactos, el producto ofrece una fiabilidad intrínseca de grado industrial y la capacidad de operar en un amplio espectro de temperaturas. Asimismo, su diseño y fabricación integran criterios medioambientales, favoreciendo el desarrollo de aplicaciones industriales más sostenibles.

Longsys también presentará una completa gama de soluciones de almacenamiento de grado automotriz e industrial, que incluye tecnologías UFS, eMMC, LPDDR y memoria flash SPI NAND. Lexar, la marca de almacenamiento de consumo de gama alta de Longsys, exhibirá unidades USB y tarjetas de memoria para cámaras de a bordo (dashcams), además de soluciones SD y microSD de grado industrial. Estos productos están destinados a aplicaciones que abarcan desde cabinas inteligentes y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) hasta el control industrial y el transporte ferroviario.

Asimismo, mediante demostraciones en vivo de AISSD, AIDIMM y HLCache UFS, se mostrarán innovadores formatos y soluciones de almacenamiento diseñados para optimizar el acceso a los datos, la carga de modelos y la aceleración de caché para la IA ejecutada en el propio dispositivo. Esto contribuye a simplificar el diseño de sistemas, mejorar la capacidad de respuesta en los procesos de inferencia y aumentar la estabilidad general del sistema.

Desde innovaciones de grado industrial hasta una completa cartera de soluciones de almacenamiento para los sectores automotriz e industrial, Longsys sigue avanzando en el desarrollo de almacenamiento integrado para la era de la IA.

Visite a Longsys en el stand C2.459, ubicado en el pabellón C2 de Messe München, para explorar el futuro del almacenamiento para IA en el borde. ¡Esperamos conectar con nuestros socios del sector en Múnich!

Acerca de Longsys

Fundada en 1999, Longsys (301308.SZ/09976.HK) es una empresa líder a nivel mundial en el sector de las memorias de semiconductores, que integra I+D, diseño, encapsulado y pruebas, fabricación y servicios de venta. Para obtener más información, visite https://www.longsys.com/, y siga a Longsys en LinkedIn y Facebook.

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