- Presentación de K-Hospitality: Lotte New York Palace y Lotte Hotel Seattle reciben los máximos galardones en 2023

SEÚL, Corea del Sur, 13 de septiembre de 2023/PRNewswire/ -- Lotte Hotels & Resorts, empresa hotelera surcoreana líder con 33 cadenas en todo el mundo, ha acaparado la atención mundial al ver reconocida su excelencia con prestigiosos galardones como los de Forbes Travel Guide y los World's Best Awards.

Los servicios de Lotte Hotels & Resorts se inspiran en la cultura coreana, basada en una atención cálida y delicada a las necesidades personales y un cuidado preventivo: el núcleo de "K-Hospitality".

Situado en el corazón de Manhattan, el Lotte New York Palace es uno de los monumentos emblemáticos de la ciudad de Nueva York. Entre todo el complejo, que consta de la Mansión Villard y las Towers at Lotte New York Palace, las Towers at Lotte New York Palace fueron seleccionadas como hotel de cinco estrellas de renombre mundial por la "Guía de Viajes Forbes 2023".

El Lotte New York Palace es un hotel de primera categoría que destaca incluso en el ferozmente competitivo panorama hotelero de Nueva York, ofreciendo una rara combinación de más de 900 habitaciones y 23 salas de banquetes y reuniones. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el hotel Lotte New York Palace sirve de sede de la diplomacia internacional, ganándose el sobrenombre de "segunda sede de la ONU".

El hotel Lotte New York Palace obtuvo altas puntuaciones en las dos categorías de servicios al cliente y restauración. Con el auge de la moda de la comida coreana, el hotel introduce un martini "Seoul-ful" hecho con soju. Además, el servicio de atención al cliente, con su hospitalidad al estilo coreano, que hace hincapié en la sonrisa durante la interacción con el cliente, fue la característica más destacada.

Lotte Hotel Seattle ha sido seleccionado como el hotel mejor clasificado en los premios "The World's Best Awards 2023" de la revista de renombre mundial "Travel+Leisure".

Travel+Leisure es una revista mensual que realiza encuestas entre sus 16 millones de lectores de la publicación. En la categoría de hoteles, la encuesta selecciona el mejor hotel y complejo turístico evaluando las habitaciones de los huéspedes, las instalaciones, la ubicación, los servicios y la experiencia gastronómica.

El Lotte Hotel Seattle compitió con hoteles de fama mundial en Seattle y se hizo con el codiciado primer puesto. Amuebladas con grandes ventanales, espejos y una amplia gama de colecciones de arte, las lujosas habitaciones y suites del hotel presentan diseños interiores muy creativos, y la vista panorámica de la bahía de Elliot completa sus inconfundibles encantos. El hotel ha sido elogiado por su uso estético de la madera natural. Situado junto a lugares emblemáticos de Seattle como Pioneer Square y el mercado de Pike Place, el Lotte Hotel Seattle obtuvo una alta puntuación por su excelente ubicación y accesibilidad.

