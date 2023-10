"I LOVE FRUIT & VEG FROM EUROPE". Una apuesta por la frescura y la alimentación sostenible

(Información remitida por la empresa firmante)

La Campaña Europea se presentó en Madrid con el reconocido chef Dani García

MADRID, 10 de octubre de 2023/PRNewswire/ -- LA FRUTA Y VERDURA fresca es una de las claves del éxito de la cocina italiana. Las agrupaciones de agricultores italianos Agritalia, A.O.A., La Deliziosa, Meridia y Terra Orti presentaron en Madrid la Campaña Europea "I LOVE FRUIT & VEG FROM EUROPE" en una cena diseñada por el cocinero Dani García, que incluyó su icónico Tomate Nitro.

La cita, enmarcada en Fruit Atrattion 2023, es una campaña de información y promoción del consumo de fruta y verduras europeas, frescas, seguras y sostenibles. Incluye las producciones ecológicas y hace hincapié en que el consumidor elija las que lucen los sellos de garantía europea de Denominación de Origen Protegida DOP o de Indicación Geográfica Protegida IGP. La acción, cofinanciada por la Unión Europea, tiene como objetivo que el consumidor elija una dieta sana, segura y sostenible para el entorno.

España es el segundo exportador mundial (9.500 millones de euros, el 8% del total y 6,7 millones de toneladas de fruta exportadas).

En la Unión Europea el consumo es de unos 365 gramos per cápita al día, al menos 133 kg al año (Freshfel Europe Consumption Monitor 2022) creciendo un 1,5% anual de 2020 a 2022.

En España, el consumo medio alcanza 416 gramos per cápita por día, superior a la media europea, con un total de 151,8 kg per cápita. En 2022, España importó 2,7 millones de toneladas de frutas y hortalizas, de ellas 886.000 toneladas de la UE (150.000 de Italia). En España, las importaciones no europeas representan aproximadamente 2/3 del total, con Marruecos, Costa Rica y Perú entre los principales competidores de los productos europeos.

El mensaje es claro: la calidad de la materia prima es fundamental y debe de ser un objetivo en la cocina. Las cinco empresas italianas presentes así lo subrayaron: Emilio Ferrara, de Terra Orti,Michele Laportade Agritalia, Sarah Bua de La Deliziosa, Gennaro Velardode AOA,y Massimiliano Del Coreque no pudo asistir al evento. Al acto asisitó Roberto Nocella, representante de la embajada italiana en España.

Los asistentes pudieron vivir la experiencia que demostró que las Frutas y Verduras Europeas pueden protagonizar un menú de vanguardia.

