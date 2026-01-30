Lucid Air logra la mayor autonomía en la prueba de invierno de NAF 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

OSLO, Noruega, 30 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), fabricante de los vehículos eléctricos más avanzados del mundo, anunció que uno de sus vehículos logró la mayor autonomía en la prueba de invierno "El Prix" de Norges Automobil-Forbund (NAF) de este año. Un Lucid Air Grand Touring recorrió una increíble autonomía de 520 kilómetros durante la prueba de invierno más fría jamás registrada por NAF, con temperaturas que descendieron hasta los -31°C en carreteras nevadas. El viaje se realizó sin paradas de carga desde la capital de Noruega, Oslo, hasta las pintorescas tierras altas, incluyendo tráfico urbano, carreteras de montaña, autopistas y carreteras secundarias. El siguiente contendiente más cercano logró una autonomía de 421 kilómetros.

"Nos enorgullece participar por primera vez en las pruebas de invierno de NAF. Creo que es justo decir que el Lucid Air Grand Touring es el rey de la autonomía, incluso en condiciones invernales extremas", declaró Lawrence Hamilton, presidente de Lucid para Europa. "Esta prueba ofrece información valiosa sobre el rendimiento de los vehículos eléctricos en condiciones reales y destaca nuestro notable progreso en el desarrollo de vehículos eléctricos. Alcanzar este hito en algunas de las condiciones más desafiantes subraya la incansable búsqueda de Lucid por la eficiencia y la innovación".

Lucid Air Grand Touring: el rey de la autonomía

En el corazón del Lucid Air Grand Touring se encuentra la avanzada tecnología de propulsión eléctrica patentada por Lucid. Con una autonomía WLTP de hasta 960 kilómetros y un consumo combinado de 13,5 kWh/100 km, el Lucid Air Grand Touring es la referencia en su segmento. Con una impresionante potencia de 611 kW (831 CV), el sedán alcanza una velocidad máxima de 270 kilómetros por hora. Gracias a su capacidad de carga rápida, la batería puede alcanzar hasta 400 kilómetros de autonomía en tan solo 16 minutos. Diseñado para acomodar cómodamente hasta cinco pasajeros, el Lucid Air Grand Touring ofrece un interior espacioso y refinado, fabricado con materiales de alta calidad.

En el verano de 2025, el Lucid Air Grand Touring ya estableció el nuevo récord de autonomía en la prueba de verano de NAF, alcanzando unos impresionantes 828,6 kilómetros y superando el récord anterior de 672 kilómetros establecido en 2023. Lucid Air Grand Touring también ostenta el título GUINNESS WORLD RECORDS™ por el "Viaje más largo de un coche eléctrico con una sola carga", con una extraordinaria distancia de 1.205 kilómetros, realizado en julio de 2025.

Prueba de Invierno de NAFDos veces al año, NAF y Motor, la revista de automoción líder en Noruega, prueban la autonomía y la velocidad de carga de los coches eléctricos en condiciones típicas nórdicas. Conocida como "El Prix", esta es la evaluación de vehículos eléctricos en condiciones reales más grande del mundo. Todos los vehículos comienzan la prueba con la carga completa y siguen una ruta que incluye zonas urbanas, autopistas y, al final, caminos rurales. La prueba comienza en Oslo, continúa por Lillehammer y Dombs, y el tramo final entre Hjerkinn y Rondane Gjestegrd se repite hasta que el vehículo ya no puede mantener el límite de velocidad. Un total de 24 vehículos participaron en la Prueba de Invierno de NAF de este año.

Para obtener más detalles sobre la prueba de invierno de la NAF, visite el sitio web oficial de NAF: https://www.naf.no/elbil/elprix

Para obtener más detalles sobre Lucid Motors y sus productos, visite el sitio web oficial de Lucid: https://lucidmotors.com/

Las imágenes de alta resolución del Lucid Air Grand Touring están disponibles aquí: https://assets.lucidmotors.com/transfer/...

Acerca de Lucid Group

Lucid (NASDAQ: LCID) es una empresa tecnológica con sede en Silicon Valley dedicada a crear los vehículos eléctricos más avanzados del mundo. Los galardonados Lucid Air y Lucid Gravity SUV ofrecen un rendimiento excepcional, un diseño sofisticado, un amplio espacio interior y una eficiencia energética inigualable. Lucid ensambla ambos vehículos en sus plantas de vanguardia, integradas verticalmente, en Arizona y Arabia Saudita. Gracias a su tecnología e innovaciones líderes en la industria, Lucid impulsa la vanguardia de la tecnología de vehículos eléctricos para beneficio de todos.

Contacto para mediosSebastian MichelResponsable de RR.PP. y Comunicaciones para Europa de Lucid preurope@lucidmotors.com

Camilla JokischEspecialista senior de RR.PP. para Europa de Lucid preurope@lucidmotors.com

1) Lucid Air Grand Touring 611 kW (831 CV), WLTP: autonomía combinada de 817 a 960 km, 0 g CO₂/km, 16,0 a 13,5 kWh/100 km.Los valores se determinaron de acuerdo con el procedimiento WLTP (Procedimiento de Ensayo de Vehículos Ligeros Armonizado a Nivel Mundial) prescrito. El consumo de energía y la autonomía del vehículo en condiciones reales de funcionamiento dependen de diversos factores, como la instalación de equipos y accesorios de posventa, así como de las condiciones meteorológicas y del tráfico, y del comportamiento de conducción.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2872863... Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2872864... Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1080273...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lucid-air-logra-la-mayor-autonomia-en-la-prueba-de-invierno-de-naf-2026-302674964.html