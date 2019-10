LUI Che Woo Prize celebra la ceremonia de presentación de premios 2019 (1)

Publicado 04/10/2019 14:21:56 CET

Los tres galardonados fueron reconocidos con el premio por honorables invitados, incluidos la Directora Ejecutiva, la Sra. Carrie Lam y el Dr. Lui Che-woo.

HONG KONG, 4 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Encomiando los logros excepcionales de las personas y organizaciones que trabajan para construir un mundo mejor, el premio LUI Che Woo Prize - Premio para la Civilización Mundial ha celebrado su Ceremonia de entrega de premios anual la noche del 3 de octubre de 2019 en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong.

Tres galardonados recibieron el premio LUI Che Woo Prize 2019: The Nature Conservancy se hizo con el Premio de Sostenibilidad; la Dra. Jennifer A. Doudna obtuvo el Premio de Mejora del Bienestar y la Sra. Fan Jinshi consiguió el Premio de Energía Positiva.

A la ceremonia de entrega de premios de esta noche asistieron invitados honorables entre los que se incluyen: la honorable Sra. Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, Directora Ejecutiva de la Región Administrativa Especial de Hong Kong,; el honorable Sr. Tung Chee-hwa, Vicepresidente del 13(er) Comité Nacional de la CPPCC; el Profesor TAN Tieniu, Viceministro de la Oficina de Enlace del Gobierno Popular Central en Hong Kong;el Sr. Huang Lanfa, Vicepresidente del Comité de Enlace con Hong Kong, Macao, Taiwán y Ultramar de CPPCC; el Sr. Yang Yirui, Comisionado Adjunto de la Oficina del Comisionado del Ministerio de Relaciones Exteriores en la Región Administrativa Especial de Hong Kong, el Dr. Lui Che-woo, Fundador del premio LUI Che Woo Prize y Presidente de la Junta de Gobernadores y del Consejo del premio LUI Che Woo Prize y el Profesor Lawrence J. Lau, Presidente del Comité de Asesoramiento de Premios. También asistieron otros miembros respetados de los órganos directivos del premio LUI Che Woo Prize.

El fundador del premio, el Dr. Lui Che-woo compartió algunas palabras significativas en la ceremonia de presentación del premio: "Hace unos años, fundé el premio LUI Che Woo Prize sobre mi creencia en la "serenidad duradera y la armonía compartida". Espero que todos puedan buscar la paz interior volviéndose más bondadosos y comprensivos, y juntos apreciaremos todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Sabiendo que los logros de los galardonados, conseguidos con tanto esfuerzo, están en consonancia con mi visión del premio, solo puedo sentir felicidad".

La Sra. Carrie Lam también pronunció un discurso en la ceremonia y extendió sus felicitaciones a los premiados de este año y comentó, "Esta es la tercera vez consecutiva que participo en la ceremonia de entrega de premios Lui Che Woo Prize. Y, debo decir, es un honor y un placer estar aquí, para ver cuán espléndidamente se está haciendo realidad la visión del Dr. Lui. También es un privilegio unirme a ustedes para homenajear a aquellos que, con su propósito y pasión, sirven tan brillantemente a un bien mayor".

Galardonados del premio LUI Che Woo Prize 2019

El Premio de Sostenibilidad 2019 fue otorgado a The Nature Conservancy. The Nature Conservancy, una organización mundial sin ánimo de lucro dedicada a la conservación de la tierra y el agua, trabaja con diferentes organizaciones e individuos para combatir el cambio climático, la escasez de agua, la escasez de alimentos y otros desafíos de conservación. Su red cuenta con más de un millón de miembros y se expande por seis continentes, lo que lo convierte en uno de los grupos ambientales más eficaces y de mayor alcance del mundo. En Hong Kong, The Nature Conservancy está fomentando futuros líderes ambientales a través de iniciativas educativas.

"Quiero transmitir mi más profundo agradecimiento al Dr. Lui. por su dedicación para hacer del mundo un lugar mejor", afirmó la secretaria Sally Jewell, Directora Ejecutiva de The Nature Conservancy, quien aceptó el premio en nombre de su organización. "El cambio es posible. Pero se necesita valor, compromiso y, sobre todo, liderazgo. Mis compañeros y yo creemos que Hong Kong y toda la región de Asia Pacífico pueden conducir al mundo hacia un futuro más sostenible", agregó.

El Premio de Mejora del Bienestar 2019 se otorgó a la Dra. Jennifer A. Doudna, co-inventora de CRISPR-Cas9, una revolucionaria tecnología de edición del genoma que permite añadir, eliminar o alterar material genético en células de animales y vegetales. Su trabajo ha dado esperanza a millones de personas y tiene innumerables aplicaciones para mejorar el bienestar humano. CRISPR-Cas9 ha sido llamado uno de los descubrimientos más colosales del mundo por su potencial para tratar o prevenir enfermedades como la fibrosis quística, la anemia falciforme e incluso el HIV y el cáncer; y para ayudar a diseñar plantas con resistencia al cambio climático y con mejor valor nutricional.

Al recibir su premio en la ceremonia de presentación de premios, la Dra. Jennifer A. Doudna comentó, "Creo que el mensaje positivo del Dr. Lui Che-woo y nuestros esfuerzos colectivos para construir un mundo más armonioso pueden mejorar nuestra salud, felicidad y éxito futuro. Esta noche es una oportunidad para considerar cómo nuestro enfoque y el trabajo en sí mismo pueden ayudar a lograr ese futuro mejor."

El Premio de Energía Positiva 2019 fue otorgado a la Sra. Fan Jinshi. Difundiendo energía positiva y demostrando una determinación inquebrantable a través de innumerables dificultades sociales, culturales y financieras, la Sra. Fan ha dedicado 56 años a las Grutas de Mogao en Dunhuang, China. Este importante emplazamiento cultural es el hogar de una de las colecciones de cultura budista y otros objetos históricos más importantes del mundo; y el heroico compromiso de la Sra. Fan con su estudio y conservación ha beneficiado tanto al emplazamiento en sí como a la comprensión más amplia del mundo de las Grutas. Sus principales contribuciones a su conservación y amplia difusión digital han establecido nuevos estándares para la conservación cultural.

La Sra. Fan recibió el premio en persona esta noche y comentó: "Es un gran honor proteger, estudiar y promover las Grutas de Mogao en Dunhuang. Esta ardua pero significativa tarea merece no solo mi dedicación de por vida, sino también la contribución continua de las generaciones futuras".

Difundiendo energía positiva y armonía a través de la danza

Los invitados a la ceremonia de entrega de premios disfrutaron de una presentación especial realizada por el Primer Grupo de Danza de Sordos de Taiwán y talentos locales. La fundadora y bailarina sorda, la Sra. Lin Chinglan nació con una discapacidad auditiva severa, pero no dejó que la discapacidad la definiera. Se ha dedicado al arte de la danza y ha superado innumerables dificultades para convertirse en bailarina profesional y creó su propio grupo de danza, proporcionando una plataforma creativa de expresión para los bailarines con discapacidad auditiva. Una conocida portavoz que capacita a otros para perseguir sus sueños, la energía positiva infinita de la Sra. Lin Chinglan refleja la energía positiva infinita a través de su determinación.

Acerca del premio LUI Che Woo Prize

