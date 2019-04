Lumenis presenta Legend Pro+(TM) en el 17 Congreso Mundial de Medicina Estética y Antienvejecimiento

Publicado 04/04/2019 13:45:28 CET

- Lumenis presenta una nueva tecnología de rejuvenecimiento de la piel, Legend Pro+(TM), en el 17 Congreso Mundial de Medicina Estética y Antienvejecimiento

MONTE--CARLO, Monaco, 4 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Lumenis Ltd. [http://www.lumenis.com/], la mayor empresa de dispositivos médicos basados en energía del mundo para aplicaciones estéticas, quirúrgicas y oftálmicas, anuncia el lanzamiento de su nueva plataforma, Legend Pro+(TM), una plataforma de multiaplicación única impulsada por cuatro tecnologías probadas clínicamente. La plataforma se exhibirá en el 17 Congreso Mundial de Medicina Estética y Antienvejecimiento (AMWC) anual en Monte-Carlo, Mónaco del 4 al 6 de abril de 2019.

Legend Pro+(TM) [https://lumenis.com/solutions/aesthetic/products/legend-pro-plus/] es una plataforma de cara y cuerpo que ofrece una solución cómoda con resultados inmediatos, eficacia a largo plazo, dolor y tiempo de inactividad mínimo, sin necesidad de anestesia. La plataforma combina cuatro tecnologías innovadoras basadas en la corriente de RF, con el fin de ofrecer un kit de herramientas completo para sesiones hechas a medida, cumpliendo con las expectativas de sus pacientes. Hybrid Energy (HE(TM)), un tratamiento de electrodos ultrafinos asistido por RF combinado con la corriente directa, TriPollar® RF, estimulación muscular DMA(TM) y TriFractional(TM), todos fomentan y mejoran el proceso natural de curación y regeneración del cuerpo.

Mediante el uso de una combinación de energía TriPollar® RF y la energía muscular DMA(TM), Legend Pro+ tiene la capacidad de tratar la piel desde dentro, tonificando los músculos de la cara (SMAS) y el cuerpo a través de la capa epidérmica. Sus nuevas piezas de mano de vanguardia son capaces de proporcionar lecturas de temperatura en tiempo real con precisión de milisegundo en movimiento, además de una pantalla de temporizador de cuenta regresiva. Legend Pro+ también está equipado con cinco electrodos ultrafinos diferentes y puntas de alfileres que difieren en longitud y dimensión para crear el efecto clínico deseado. Estos factores permiten que el dispositivo proporcione una gama de tratamientos faciales y corporales que incluyen reducción de la circunferencia corporal no invasiva, estiramiento de la piel, reducción de la celulitis y reducción de arrugas.

"TriPollar® RF y Hybrid Energy(TM) me permiten personalizar los tratamientos para mis pacientes y obtener resultados óptimos", dijo el Dr. Tretti Clementoni de Milán, Italia. "Mis pacientes están contentos de pasar por tratamientos casi indoloros, y el tiempo de tratamiento se acorta sin necesidad de adormecimiento. Estas tecnologías únicas permiten el tratamiento de múltiples indicaciones, con resultados excepcionales."

Legend Pro+(TM) ofrece un conjunto completo de tecnologías no invasivas y mínimamente invasivas que permiten al usuario crear tratamientos a medida y lograr resultados fantásticos para cada paciente - desde rejuvenecimiento de las capas superiores de la piel, a la regeneración de colágeno en la capa dérmica, para tonificar y reafirmar la capa SMAS.

"Lumenis está encantado de presentar la nueva Legend Pro+(TM), una solución innovadora para aquellos que buscan una piel más sana con mínimo dolor y tiempo de inactividad," dijo Tzipi Ozer-Armon, consejero delegado de Lumenis. "Somos firmes creyentes de los beneficios clínicos de nuestras tecnologías únicas de RF y continuará nuestra estrecha colaboración con los líderes de la comunidad médica para ampliar y mejorar su valor."

Lumenis presentará Legend Pro+(TM) durante la conferencia AMWC de este año. Las presentaciones destacando NuEra tight(TM), M22(TM), SPLENDOR X(TM) y PiQo(4)(TM) también ocurrirán en el expositor. Por favor visite lumenis.com [http://www.lumenis.com/Solutions/Aesthetic/Events/american-academy-of-dermatology-3]para una agenda detallada de actividades en la Conferencia. Para obtener más información acerca de la familia de productos de Lumenis, visite el expositor de Lumenis (C12).

Acerca de LumenisLumenis es un líder global de soluciones clínicas mínimamente invasivas para los mercados de aplicaciones quirúrgicas, estéticas y oftálmicas y es un experto de renombre mundial en el desarrollo y comercialización de tecnologías innovadoras basadas en energía, incluyendo láser, luz pulsada intensa (IPL) y radiofrecuencia (RF). Durante 50 años, los innovadores productos de Lumenis han redefinido los tratamientos médicos y han establecido numerosos estándares tecnológicos y clínicos de oro. Lumenis ha creado soluciones con éxito para condiciones previamente intratables, así como tecnologías avanzadas diseñadas que han revolucionado los métodos de tratamiento existentes. Lumenis es una compañía de cartera de XIO Group, firma global de inversiones alternativas. Para más información visite: www.lumenis.com [http://www.lumenis.com/]

