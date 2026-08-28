Luxshare Precision prevé que su beneficio neto aumente un 15-25 % en los primeros nueve meses de 2026 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Las perspectivas de crecimiento se ven respaldadas por la ejecución continuada en los sectores de la electrónica de consumo, la infraestructura de centros de datos de IA y la electrónica de automoción

DONGGUAN, China, 28 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- Luxshare Precision Industry Co., Ltd. ("Luxshare Precision" o la "Compañía") (SZSE: 002475; HKEX: 02475), una empresa internacional dedicada a ofrecer soluciones de fabricación inteligente de precisión, ha anunciado sus previsiones preliminares de resultados para los nueve meses que finalizan el 30 de septiembre de 2026.

La empresa prevé que el beneficio neto atribuible a los accionistas se sitúe entre 13.250 millones y 14.400 millones de RMB, lo que supone un crecimiento interanual de entre el 15 % y el 25 %. Se prevé que el beneficio neto ajustado atribuible a los accionistas, excluyendo las ganancias y pérdidas no recurrentes, alcance entre 10.370 millones y 11.720 millones de RMB, lo que supone un aumento del 8,63 % al 22,79 %. Se prevé que el beneficio básico por acción oscile entre 1,79 y 1,95 RMB, frente a los 1,59 RMB del mismo periodo del año anterior.

Estas previsiones reflejan el progreso continuo en las tres plataformas de negocio principales de la empresa, respaldadas por su presencia global en el ámbito de la fabricación, sus capacidades de integración vertical y su plataforma de fabricación inteligente de precisión. Las estimaciones son preliminares y no han sido auditadas; los resultados definitivos se publicarán en el informe del tercer trimestre de 2026 de la empresa.

"Nuestros resultados previstos reflejan una ejecución disciplinada en toda nuestra cartera de negocios diversificada y los avances en la conversión de inversiones anteriores en tecnología y capacidad en programas comerciales", afirmó Wang Laichun, presidenta y directora general de Luxshare Precision. "Seguimos centrados en los dispositivos con inteligencia artificial, la infraestructura de IA y los vehículos inteligentes, al tiempo que reforzamos la entrega localizada, la eficiencia operativa y la creación de valor a largo plazo".

Crecimiento en las tres áreas de negocio principales

Electrónica de consumo. Según los últimos resultados publicados correspondientes al semestre finalizado el 30 de junio de 2026, los ingresos del segmento aumentaron un 19,3 % interanual hasta alcanzar los 122.480 millones de RMB. Luxshare Precision siguió consolidando las relaciones con sus clientes principales, ampliando sus capacidades de ODM y JDM y aumentando su presencia en el mercado de dispositivos con inteligencia artificial. Mediante la integración de tecnologías en los ámbitos de la acústica, la óptica, los sistemas eléctricos, la gestión térmica, el magnetismo y las estructuras de precisión, la empresa está ampliando sus capacidades, pasando de los componentes y módulos a la definición de productos, el desarrollo de sistemas y la fabricación integral. Entre las áreas clave se incluyen los ordenadores con IA, los dispositivos portátiles inteligentes, las gafas con IA y los productos acústicos inteligentes.

Comunicaciones y centros de datos. Los ingresos del primer semestre aumentaron un 49,7 %, hasta alcanzar los 16.610 millones de RMB. La empresa está desarrollando una cartera integrada de infraestructuras de IA que abarca interconexiones de cobre de alta velocidad, interconexiones ópticas, gestión térmica y gestión de la energía. Entre los avances destacados se incluyen los envíos por lotes de productos DAC, ACC y AEC de 1,6 T, la producción en serie de productos ópticos de 800 G, la presentación continua a los clientes de soluciones de refrigeración líquida y la producción a gran escala de módulos de alimentación DC-DC para servidores. Su modelo de desarrollo basado en sistemas permite la optimización coordinada del ancho de banda, la integridad de la señal, la densidad de potencia y el rendimiento térmico.

Electrónica para automoción. Los ingresos del primer semestre aumentaron un 274,1 %, hasta alcanzar los 32.390 millones de RMB, gracias al crecimiento orgánico, la puesta en marcha de programas de clientes y la contribución de Leoni. Luxshare Precision ha ampliado su cartera de productos, que abarca conectores, mazos de cables, sistemas de control inteligentes, tecnologías de chasis inteligentes y soluciones para el tren de potencia. Los conectores de alta velocidad, las plataformas de cabina inteligente y los sistemas avanzados de asistencia al conductor están avanzando en múltiples programas de clientes, mientras que los productos de dirección en las ruedas traseras han entrado en producción en serie en modelos de vehículos convencionales en China. La integración continuada de Leoni refuerza el acceso de la empresa a clientes globales, sus recursos de ingeniería y sus capacidades de entrega localizadas, a medida que desarrolla un negocio global de primer nivel basado en plataformas.

La inversión específica respalda la comercialización

Las siguientes cifras representan los últimos datos publicados por la empresa correspondientes al semestre finalizado el 30 de junio de 2026.

El margen bruto aumentó en 17 puntos básicos respecto al año anterior, hasta situarse en el 11,78 %, gracias al apalancamiento operativo, a las mejoras en la eficiencia interna y al crecimiento más rápido de las divisiones de Electrónica de Automoción y Comunicaciones y Centros de Datos, cuyos márgenes brutos superan la media de la empresa.

Las inversiones en capital ascendieron a 10.270 millones de RMB, lo que supone un aumento de 742 millones de RMB respecto al año anterior, destinados principalmente a instalaciones en el extranjero, infraestructuras y nuevas líneas de productos. La inversión en investigación y desarrollo aumentó un 43,1 %, hasta alcanzar los 6.570 millones de RMB, y más de la mitad se destinó a la preparación de tecnologías de futuro para programas que se acercan a la comercialización.

Las existencias ascendieron a 50.370 millones de RMB a 30 de junio de 2026, lo que supone un aumento del 19,0 % con respecto al cierre de 2025, por debajo del crecimiento de los ingresos del primer semestre, que fue del 40,2 %. Este aumento reflejó principalmente la expansión del negocio y la preparación estratégica de materiales para determinados productos. Las plataformas operativas digitales siguen reforzando la coordinación entre la planificación de la demanda, las compras, las existencias y la producción.

Plataforma global y perspectivas

Luxshare Precision opera en los cinco continentes, en 29 países y con más de 100 centros de producción, lo que permite garantizar entregas localizadas, la colaboración con los clientes y la resiliencia de la cadena de suministro. Su plataforma integrada verticalmente abarca componentes básicos, módulos funcionales y productos a nivel de sistema, mientras que las herramientas de fabricación digital basadas en inteligencia artificial facilitan la gestión de la calidad, el mantenimiento predictivo, la planificación de la producción y la ejecución global estandarizada.

Durante lo que queda de 2026, la empresa seguirá impulsando el lanzamiento de productos de electrónica de consumo y los programas ODM/JDM; acelerará la comercialización en los ámbitos de las interconexiones de alta velocidad, los productos ópticos, la refrigeración líquida y la gestión de la energía; y aprovechará nuevas ventajas de integración y oportunidades con los clientes en el sector de la electrónica de automoción.

Luxshare Precision mantendrá una asignación de capital disciplinada y seguirá invirtiendo en tecnología, capacidad de fabricación y capacidades de suministro global que respalden un crecimiento sostenible y de alta calidad.

Acerca de Luxshare Precision

Luxshare Precision Industry Co., Ltd. es un proveedor mundial de soluciones de fabricación inteligente de precisión que presta servicio a los sectores de la electrónica de consumo, las comunicaciones y los centros de datos, la electrónica de automoción y otras industrias impulsadas por la tecnología. La empresa presta apoyo a sus clientes desde la definición del producto y el desarrollo de procesos hasta la introducción de nuevos productos, la fabricación en serie y la distribución a nivel mundial.

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