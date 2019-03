Madrid fue la capital de la gestión mundial del tráfico aéreo durante tres días

Publicado 18/03/2019 10:37:56 CET

MADRID, 18 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- El séptimo congreso anual World ATM Congress [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2403997-1&h=1646040322&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2403997-1%26h%3D2613338560%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.worldatmcongress.org%252F%26a%3DWorld%2BATM%2BCongress&a=World+ATM+Congress], celebrado en la Feria de Madrid, finalizó el jueves 14 de marzo. La mayor exposición de gestión del tráfico aéreo (ATM, por sus siglas en inglés) atrajo las cifras récord de 9573 visitantes y 253 expositores de 135 países y territorios.

Pedro Saura García, Secretario de Estado español para Infraestructuras, Transportes y Vivienda, y el presidente de ENAIRe inauguraron el congreso de tres días. El World ATM Congress Conference contó con oradores destacados, como Henrik Hololei, director general de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea; Sara De La Rosa, del grupo Interagency Supply Chain Group (ISG); y Shaesta Waiz, la mujer más joven en dar la vuelta al mundo en solitario en una aeronave de un solo motor.

Bajo el lema "Tackling the Big Issues in ATM - Capacity, UTM Integration, People" (Abordando los grandes problemas en ATM: capacidad, integración de UTM y personas), los oradores y especialistas exploraron soluciones para los desafíos de los límites de capacidad, los drones, los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS, en inglés), la gestión del tráfico (UTM, en inglés), y los servicios requeridos por operadores de drones, y analizaron cómo la AMT puede diversificarse mejor con una mayor presencia de mujeres y milenials entre sus empleados.

La sala de exposiciones reunió a 253 expositores de todo el mundo. En total, se celebraron 251 sesiones y más de 125 horas de programación en las seis salas. En las presentaciones, mesas redondas, sesiones técnicas, y demostraciones y lanzamientos de productos participaron más de 200 expertos líderes en aviación procedentes del sector, del gobierno, de las empresas, y de las instituciones educativas. Hubo un especial interés en las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, así como la vigilancia espacial y la ciberseguridad en aviación. Los gobiernos y los representantes de los proveedores de servicios de navegación aérea (ANSP) también discutieron sobre políticas y normativas.

Durante el World ATM Congress se celebraron otros eventos en el mismo recinto; como la entrega de premios Jane's ATC Awards y Single European Sky, que reconocen las contribuciones de personas y organizaciones para aumentar la eficacia y mejorar la seguridad del espacio aéreo.

El World ATM Congress se produce por y para el sector, y reúne a gobiernos, integrantes del sector, académicos y usuarios de primera línea de todo el mundo; todo ello con el objetivo de aumentar la eficacia y mejorar la seguridad del espacio aéreo.

La Civil Air Navigation Services Organisation [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2403997-1&h=388173198&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2403997-1%26h%3D3032552162%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.canso.org%252F%26a%3DCivil%2BAir%2BNavigation%2BServices%2BOrganisation&a=Civil+Air+Navigation+Services+Organisation] (Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil, CANSO, por sus siglas en inglés) y la Air Traffic Control Association [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2403997-1&h=1446217012&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2403997-1%26h%3D1666653584%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.atca.org%252F%26a%3DAir%2BTraffic%2BControl%2BAssociation&a=Air+Traffic+Control+Association] (Asociación de Control de Tráfico Aéreo, ATCA, por sus siglas en inglés) dirigen el World ATM Congress con el apoyo de sus patrocinadores de platino, Boeing, Indra, Leonardo y Thales. El próximo World ATM Congress se celebrará del 10 al 12 de marzo de 2020. Los espacios de exposición y las oportunidades de patrocinio para 2020 ya están disponibles.

Para obtener más información, contacte con Abigail Glenn-Chase en el +1 703 299 2430 x308 o en abigail.glenn-chase@atca.org[mailto:abigail.glenn-chase@atca.org].

