Makera lleva la innovación CNC a IFA 2025

CNC de nivel básico, potencia profesional

BERLIN, 3 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Las máquinas CNC de escritorio están pasando rápidamente de los talleres de aficionados a las aulas, estudios y laboratorios de investigación. En IFA 2025 (del 5 al 9 de septiembre, Messe Berlin, Stand H20-158), Makera mostrará cómo la precisión profesional ahora es accesible para todos.

De los laboratorios de investigación a los creadores cotidianos

Tradicionalmente, las herramientas CNC asequibles carecían de fiabilidad, mientras que los sistemas profesionales eran costosos y complejos. Makera ha generado confianza al cerrar esta brecha. Su producto estrella, Carvera CNC , ya se utiliza en docenas de instituciones como el ISCR , donde los investigadores lograron una precisión micrométrica en la producción de moldes de chips vasculares para pruebas de drogas, una tarea que antes era imposible con herramientas de consumo.

Este ejemplo pone de manifiesto un cambio más amplio: el mecanizado CNC de escritorio ya no es solo para la creación de prototipos, sino una herramienta fiable para la innovación.

Lo más destacado de IFA 2025

Los visitantes pueden esperar:

Batallas interactivas de tanques RC: la precisión CNC cobra vida gracias a la participación en directo.

la precisión CNC cobra vida gracias a la participación en directo. Debut en una feria europea del Makera Cyclone Dust Collector – Diseñado para espacios de trabajo más limpios y seguros (ya disponible para reservar).

– Diseñado para espacios de trabajo más limpios y seguros (ya disponible para reservar). Primera vista previa sin conexión de la nueva máquina CNC básica de Makera, bajo el lema "CNC de nivel básico, potencia profesional". Esta máquina busca eliminar las barreras para principiantes, manteniendo la fiabilidad que esperan los profesionales.

Reduciendo barreras, elevando estándares

Las razones por las que muchos dudan en adoptar la tecnología de mecanizado CNC: los modelos básicos suelen tener un rendimiento inferior, mientras que invertir en máquinas profesionales resulta arriesgado o incluso abrumador. Makera aborda ambas preocupaciones combinando un alto rendimiento comprobado con un diseño y costes accesibles.

El lanzamiento de su nueva máquina supone más que una simple adición a la línea de productos: refleja la misión de Makera de democratizar las herramientas de fabricación avanzadas y permitir que más personas (educadores, estudiantes, empresas emergentes e investigadores) innoven con confianza.

Acerca de Makera

Makera diseña soluciones CNC inteligentes de escritorio que combinan automatización, precisión y accesibilidad. Desde fabricantes hasta laboratorios médicos, sus herramientas gozan de confianza mundial por sus resultados reales.

