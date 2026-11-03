Los márgenes de las gestoras de activos se ven presionados al aumentar el coste de las infraestructuras

(Información remitida por la empresa firmante)

Según un informe de PwC, los márgenes de las gestoras de activos se ven presionados a medida que aumenta el coste de las infraestructuras

Las infraestructuras ganan peso en la agenda estratégica mientras las gestoras de activos se enfrentan a una presión sobre sus márgenes

LUXEMBURGO, 3 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- La infraestructura está pasando del back office al centro de la estrategia de los administradores de activos. Con una caída del 19 % en las ganancias por activos gestionados desde 2018 y una caída proyectada de otro 9,1 % para 2030, las decisiones sobre qué construir, comprar o acceder a través de socios ahora determinan cómo compiten las empresas, según el informe Global Asset Management Infrastructure: Rethinking the industry's piping de PwC. El 67 % dice que la compresión de tarifas está limitando su capacidad de invertir.

El gasto también está condicionado por el pasado: solo el 23 % de los gestores de activos destina la mayor parte de su presupuesto tecnológico a nuevas capacidades, mientras que el 29 % dedica más del 70 % a mantener sistemas heredados.

Tras encuestar a 150 gestores de activos y 50 proveedores de infraestructura, el informe revela que la inteligencia artificial (IA) está agudizando estas limitaciones. Alrededor del 24 % señala la fragmentación de los datos, y el 17 % menciona los sistemas heredados, como los principales obstáculos para escalar la IA.

Roland Kastoun, líder global de asesoramiento en gestión de activos y patrimonio de PwC, señala: "Los beneficios del sector por cada dólar gestionado han caído casi una quinta parte, mientras que los costes de la infraestructura subyacente siguen aumentando. Los gestores que sobrevivan a los próximos cinco años no serán aquellos que cuenten con la IA más sofisticada, sino los que primero hayan resuelto los aspectos más básicos y, a menudo, considerados aburridos de su operativa".

Los datos de mercado se perciben como una inversión poco rentable: el 58 % de los encuestados los sitúa entre los componentes de infraestructura más costosos en relación con el valor que aportan, por delante de los sistemas de reporte normativo (47 %) y las plataformas tecnológicas centrales (46 %).

Por otro lado, cerca del 70 % de los proveedores de infraestructura espera captar una mayor parte de los ingresos del sector, mientras que el 68 % identifica a los proveedores de servicios en la nube a gran escala como la principal amenaza emergente.

"Siete de cada diez proveedores de infraestructura esperan obtener una mayor porción del pastel, lo que revela hacia dónde se está desplazando silenciosamente el poder en este sector", señaló Björn Ebert, líder de Servicios Financieros en PwC Luxemburgo.

Alrededor del 44 % se inclina por modelos de aprovisionamiento híbridos que combinan capacidades internas, adquisiciones externas y alianzas; frente a un 21 % que prefiere la adquisición, un 18 % que opta por las alianzas y un 13 % que prefiere desarrollar las capacidades internamente.

El informe identifica cuatro arquetipos de infraestructura emergentes: orquestadores de infraestructura, plataformas digitales y de tokenización, proveedores modulares especializados y gestores de activos integrados. No existe un modelo único que se adapte a todas las empresas. Cada una debe decidir qué activos mantener bajo su control, qué procesos estandarizar y en qué áreas un especialista podría realizar una mejor labor. Aquellas que tomen decisiones con antelación estarán mejor posicionadas para proteger sus márgenes de aquí al año 2030.

Contacto para mediosPenta Group, pwc@pentagroup.com

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