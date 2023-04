Mars adquiere Heska, proveedor mundial de soluciones avanzadas de diagnóstico veterinario y especialidades (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

La combinación de negocios y equipos altamente complementarios ampliará el acceso al diagnóstico y la tecnología, acelerará la I+D y la innovación, y prestará un mejor servicio a más profesionales veterinarios y animales de compañía.

MCLEAN, Va. y LOVELAND, Colo., 3 de abril de 2023/PRNewswire/ -- Mars, Incorporated ("Mars") y Heska Corporation (NASDAQ: HSKA) ("Heska") han anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo en virtud del cual Mars adquirirá Heska, proveedor mundial de productos avanzados de diagnóstico veterinario y especialidades, por 120,00 dólares por acción. El precio de la transacción representa una prima de aproximadamente el 38% sobre el precio medio ponderado por volumen de 60 días naturales de Heska y una prima de aproximadamente el 23% sobre el precio de cierre de las acciones de Heska a 31 de marzo de 2023. El acuerdo ha sido aprobado por unanimidad por los consejos de administración de ambas empresas. Tras el cierre de la transacción, Heska se unirá a Mars Petcare, un negocio global orientado a servir a las mascotas y a sus dueños a través de productos y servicios dentro de la salud veterinaria y el diagnóstico, la nutrición, la innovación y la tecnología. Esta adquisición permitirá a la división Science & Diagnostics de Mars Petcare ampliar su oferta de diagnóstico y promover ampliamente el diagnóstico veterinario en el punto de atención a la comunidad mundial de atención sanitaria de mascotas.

Nefertiti Greene, presidente de Mars Petcare, Science & Diagnostics, dijo: "Estamos deseando dar la bienvenida a Heska a Science & Diagnostics, ya que compartimos la creencia de que la innovación diagnóstica es un elemento fundamental para proporcionar una atención veterinaria transformadora." Greene añadió: "Esta transacción unirá negocios altamente complementarios con un fuerte encaje estratégico y cultural que fomenta nuestro propósito de crear UN MUNDO MEJOR PARA LAS MASCOTAS™. Esta completa oferta de diagnóstico supondrá una cobertura más amplia en productos, servicios y tecnología de diagnóstico, y acelerará la I+D de soluciones novedosas".

Kevin Wilson, consejero delegado y presidente, Heska, comentó: "El anuncio de hoy es un gran testimonio de la calidad de nuestra familia Heska - somos pequeños, pero nuestra gente y su creatividad, ejecución, experiencia y creación de valor nos han hecho excepcionales. Estamos encantados de unirnos a Mars Petcare en su búsqueda por construir UN MUNDO MEJOR PARA LAS MASCOTAS™. Trabajando juntos, las innovaciones de Heska llegarán más rápidamente a más veterinarios para ayudar a que más familias de mascotas vivan mejor, más sanas y más tiempo. Esa ha sido nuestra misión durante más de una década y hoy es un hito increíble hacia su realización".

Science & Diagnostics incluye Antech Diagnostics ("Antech"), un negocio global de diagnóstico veterinario. Antech lleva más de 35 años aportando a los profesionales veterinarios tecnologías y soluciones innovadoras respaldadas por el rigor científico y los conocimientos basados en datos. La gama de negocios de Antech incluye laboratorios de referencia, imagen veterinaria y educación y telemedicina con servicios de apoyo de especialistas certificados a través de Antech Imaging Services (AIS).

Fundada en 1988, Heska vende, fabrica, comercializa y da soporte a soluciones de diagnóstico y especializadas para veterinarios. Desde su creación, Heska se ha comprometido a mejorar las vidas de sus clientes veterinarios, sus pacientes y los propietarios de mascotas de todo el mundo a través de su plataforma de diagnóstico en el punto de atención e informática. Centrándose en la inversión en tecnología, investigación y desarrollo, y en asociaciones estratégicas con líderes mundiales en diagnóstico y tratamientos, Heska pretende proporcionar los beneficios de las innovaciones más avanzadas a los proveedores de atención sanitaria para mascotas de Norteamérica e internacionalmente, incluyendo Alemania, Italia, España, Francia, Suiza, Australia y Malasia.

La transacción incluye las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias y de los accionistas de Heska, y se prevé que se cierre en la segunda mitad de 2023.

Asesores

Lazard actuó como asesor financiero de Mars, y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como asesor jurídico de Mars.

BofA Securities, Inc. y Piper Sandler & Co. actuaron como asesores financieros de Heska, y Gibson, Dunn & Crutcher LLP actuó como asesor jurídico de Heska.

Acerca de Mars, Incorporated

Mars, Incorporated está impulsada por la creencia de que el mundo que queremos mañana comienza con la forma en que hacemos negocios hoy. Como empresa familiar global, Mars se está transformando, innovando y evolucionando para tener un impacto positivo en el mundo.

A través de nuestra diversa y creciente cartera de productos y servicios de confitería, alimentación y cuidado de mascotas de calidad, empleamos a más de 140.000 asociados dedicados. Con casi 45.000 millones de dólares en ventas anuales, producimos algunas de las marcas más queridas del mundo, como Ben's Original™, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®, M&M'S®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® y WHISKAS®. Estamos creando un mundo mejor para las mascotas a través de nuestra red global de hospitales para mascotas y servicios de diagnóstico - incluyendo AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus y VCA™- utilizando tecnología de vanguardia para desarrollar programas revolucionarios en la detección de la salud genética y las pruebas de ADN.

Para más información sobre Mars, visite Mars.com. Únase a nosotros en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube.

Acerca de Mars PetcareMars Petcare forma parte de Mars, Incorporated, una empresa familiar con más de un siglo de historia que fabrica diversos productos y ofrece servicios para las personas y las mascotas que amamos. Nuestros 100.000 asociados en 130 países se dedican a un propósito: UN MUNDO MEJOR PARA LAS MASCOTASTM. Con 85 años de experiencia, nuestra cartera de casi 50 marcas satisface las necesidades de salud y nutrición de las mascotas de todo el mundo, incluidas las marcas PEDIGREE®, WHISKAS®, ROYALCANIN®, SHEBA®, CESAR®, GREENIES™, IAMS™ y EUKANUBA™ así como el WALTHAM Petcare Science Institute que lleva 60 años avanzando en la investigación de la nutrición y la salud de los animales de compañía. Mars Petcare es también uno de los principales proveedores de salud y diagnóstico veterinario a través de una red internacional de más de 2.500 hospitales y servicios de diagnóstico para mascotas, incluyendo AniCura, Antech, BANFIELD, BLUEPEARL, Linnaeus, Mount Pleasant, VCA, VES, y VSH. También somos activos en innovación y tecnología para mascotas, con pruebas genéticas y de ADN para perros WISDOM PANEL™, el localizador GPS para perros WHISTLE™, y el acelerador LEAP VENTURE STUDIO y los programas COMPANION FUND™ que impulsan la innovación y la ruptura en la industria del cuidado de mascotas. Como empresa familiar y guiados por nuestros principios, estamos construyendo una plantilla próspera e inclusiva que refleja las muchas mascotas y comunidades a las que servimos.

Acerca de Heska Corporation

Heska Corporation (NASDAQ: HSKA) vende, fabrica, comercializa y da soporte a productos y soluciones de diagnóstico y especializados para veterinarios. La cartera de Heska incluye instrumentos y consumibles de laboratorio de diagnóstico en el punto de atención, incluidos productos de diagnóstico de ensayo rápido y servicios de citología digital; servicios de datos locales y basados en la nube; software de gestión de la información de la práctica ("PIMS") y software y soporte relacionados; pruebas de laboratorio de referencia; pruebas de alergia e inmunoterapia; productos preventivos del parásito del corazón; y vacunas. El principal objetivo de Heska es ayudar a los veterinarios de animales de compañía a atender a sus pacientes. El negocio de Heska se compone de dos segmentos operativos y reportables: Norteamérica e Internacional. Norteamérica comprende Estados Unidos, Canadá y México. Internacional abarca zonas geográficas fuera de Norteamérica, principalmente Alemania, Italia, España, Francia, Suiza, Australia y Malasia. El enfoque estratégico de Heska en productos de laboratorio para diagnóstico en el punto de atención se incluye en ambos segmentos. El segmento norteamericano también incluye la fabricación por contrato de vacunas y productos farmacéuticos y un pequeño laboratorio veterinario, y el segmento internacional incluye el negocio PIMS y laboratorios veterinarios. Para más información, visite www.heska.com.

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación incluye declaraciones que son proyecciones de futuro hechas de conformidad con las disposiciones de seguridad de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada, incluidas las declaraciones relativas a la propuesta de adquisición de Heska Corporation (la "Compañía"), las aprobaciones de los accionistas y reguladores, el calendario previsto para completar la transacción propuesta y cualquier otra declaración sobre las expectativas futuras de la Compañía, creencias, planes, objetivos, condiciones financieras, suposiciones o eventos futuros o rendimiento que no sean hechos históricos. Esta información puede implicar riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de dichas previsiones. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a: la imposibilidad de obtener el voto requerido de los accionistas de la Compañía en relación con la transacción propuesta; el calendario para consumar la transacción propuesta y el riesgo de que la transacción propuesta no se complete en absoluto o de que se produzca cualquier acontecimiento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la rescisión del acuerdo de fusión; el riesgo de que las condiciones para el cierre de la transacción propuesta no se cumplan o no se apliquen; el riesgo de que no se obtenga la aprobación gubernamental o reglamentaria necesaria para la transacción propuesta o de que se obtenga en condiciones no previstas; posibles litigios relacionados con la transacción propuesta u otros costes inesperados derivados de la misma; acontecimientos legislativos, reglamentarios y económicos; y la desviación del tiempo de la dirección hacia cuestiones relacionadas con la transacción. La Compañía no puede garantizar que se cumplan las condiciones de la transacción propuesta ni que se cierre en el plazo previsto.

Todas las declaraciones, salvo las relativas a hechos históricos, deben considerarse declaraciones prospectivas realizadas de buena fe por la Compañía, según proceda, y pretenden acogerse a la salvaguarda de responsabilidad establecida por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Cuando se utilicen en esta comunicación, o en cualquier otro documento, palabras como "anticipar", "creer", "estimar", "esperar", "prever", "meta", "pretender", "objetivo", "planificar", "proyectar", "buscar", "estrategia", "objetivo", "hará" y expresiones similares, se entenderá que identifican las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones de la dirección en el momento en que se prepararon y son inherentemente inciertas. Estas previsiones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales de la empresa difirieran sustancialmente de los expresados o implícitos en las previsiones. Estos riesgos e incertidumbres, así como otros riesgos e incertidumbres que podrían causar que nuestros resultados reales difieran materialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas, se describen con mayor detalle en el apartado "Punto 1A. Factores de riesgo" del Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos (la "SEC") y otros documentos presentados por la Compañía ante la SEC. La Compañía advierte que estos riesgos y factores no son exclusivos. La dirección advierte que no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas ni proyectar resultados futuros basándose en dichas declaraciones o en niveles de beneficios actuales o anteriores. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de esta comunicación y, salvo que lo exija la legislación aplicable, la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o complementar ninguna declaración prospectiva para reflejar resultados reales, nueva información, acontecimientos futuros, cambios en sus expectativas u otras circunstancias que existan después de la fecha en la que se realizaron las declaraciones prospectivas.

Información adicional sobre la fusión propuesta y dónde encontrarla

En relación con la fusión contemplada por la transacción propuesta (la "Fusión"), la Compañía tiene previsto presentar una declaración de representación, así como otros materiales pertinentes, ante la SEC. Tras la presentación de la declaración de representación definitiva ante la SEC, la Compañía enviará por correo la declaración de representación definitiva y una tarjeta de representación a cada accionista con derecho a voto en la junta especial relativa a la transacción propuesta. Esta comunicación no pretende ser, ni es, un sustituto de la declaración de representación ni de ningún otro documento que la Compañía prevea presentar ante la SEC en relación con la Fusión. LA COMPAÑÍA INSTA A LOS INVERSORES A LEER DETENIDA E ÍNTEGRAMENTE LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN Y LOS DEMÁS DOCUMENTOS PRESENTADOS ANTE LA SEC (INCLUIDAS SUS MODIFICACIONES O SUPLEMENTOS) CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA COMPAÑÍA Y LA FUSIÓN. Los inversores podrán obtener copias gratuitas de la declaración de representación (cuando esté disponible) y otros documentos que serán presentados por la empresa ante la SEC en http://www.sec.gov, el sitio web de la SEC, o en el sitio web de la empresa ( https://ir.heska.com). Además, la declaración de representación y otros documentos presentados por la empresa ante la SEC (cuando estén disponibles) podrán obtenerse gratuitamente de la empresa dirigiendo una solicitud a Relaciones con los Inversores en https://ir.heska.com.

Participantes en la convocatoria

Esta comunicación no constituye una solicitud de representación, una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de valores. La Compañía, sus directores y algunos de sus directivos y empleados pueden ser considerados participantes en la solicitud de poderes a los accionistas de la Compañía en relación con la Fusión. La información sobre los consejeros y directivos de la Compañía figura en su declaración de representación definitiva para su junta anual de accionistas de 2023, presentada ante la SEC el 21 de marzo de 2023. En la medida en que las tenencias de valores de la Compañía por parte de los consejeros y directivos de la Compañía hayan cambiado desde las cantidades establecidas en la declaración de representación para su junta anual de accionistas de 2023, dichos cambios se han reflejado o se reflejarán en las Declaraciones de Cambio en la Titularidad en el Formulario 4 presentado ante la SEC. Estos documentos pueden obtenerse gratuitamente en el sitio web de la SEC, www.sec.gov, y en la página de Relaciones con los Inversores del sitio web de la Compañía, https://ir.heska.com. Se incluirá información adicional sobre los intereses de los participantes en la solicitud de delegaciones de voto en relación con la Fusión en la declaración de delegación de voto que la Compañía tiene previsto presentar en relación con la Fusión y en otros materiales pertinentes que la Compañía pueda presentar ante la SEC.

