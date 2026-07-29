Mars refuerza su cadena de suministro de menta europea a través del programa Shubh Mint (2)

Mars está integrando el mentol procedente de su programa Shubh Mint en su cadena de suministro de chicles en Europa, abasteciendo a fábricas en Reino Unido y Polonia.

El programa ha llegado a más de 24.000 agricultores en India, ayudándoles a duplicar con creces sus ingresos por la venta de menta y a reducir los costes de producción en torno a un 20 %.

Tras nueve años de éxito, Mars está incorporando sistemáticamente Shubh Mint en toda su cartera de marcas en Europa y está ampliando el programa a un enfoque integral para ayudar a los agricultores a obtener un ingreso digno verificado.

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Mars está incorporando mentol natural, procedente de su programa Shubh Mint, a su cadena de suministro europea de chicles, a medida que la empresa comienza a integrar este ingrediente de origen sostenible en sus operaciones de fabricación en Reino Unido y Polonia.

La menta es un ingrediente fundamental para muchas de las marcas globales de Mars, Incorporated; sin embargo, su cadena de suministro presentaba un riesgo empresarial significativo. Aproximadamente el 80 % del mentol natural del mundo proviene de una sola región: Uttar Pradesh, India, lo que genera una cadena de suministro altamente concentrada y vulnerable a los impactos climáticos, la disminución de los rendimientos y el aumento de los costes de producción. Si bien el mentol sintético está fácilmente disponible y se usa ampliamente en la industria, Mars optó por invertir en el futuro de la menta natural, reconociendo que la construcción de un sistema agrícola más resiliente podría brindar beneficios a largo plazo tanto para la empresa como para los miles de agricultores que dependen de este cultivo.

Impacto creciente: del proyecto piloto a la alianza

En 2017, Mars lanzó el programa Shubh Mint en alianza con Tanager, experto en implementación. Diseñado como una iniciativa a largo plazo, el programa tiene como objetivo fortalecer la producción de menta natural mediante la mejora de las prácticas agrícolas, el aumento de la resiliencia al cambio climático y el apoyo a medios de vida más sostenibles en las comunidades productoras de menta.

El programa comenzó con una fase piloto de investigación de dos años para comprender mejor las causas fundamentales que afectan la productividad y los ingresos de los agricultores. Se probaron prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y materiales de siembra mejorados en parcelas de demostración de un cuarto de acre con agricultores voluntarios, lo que permitió el aprendizaje entre pares, redujo los riesgos asociados con la adopción de nuevas técnicas y generó confianza antes de expandir el programa a gran escala.

"Antes de que comenzara el programa, muchas familias dedicadas al cultivo de menta tenían dificultades para mantener la rentabilidad. Gracias a la inversión de Mars, los agricultores ahora tienen acceso al conocimiento, las prácticas y los insumos que han mejorado significativamente su rentabilidad. Se puede apreciar claramente el impacto del programa en estas comunidades de cultivo de menta", afirmó Joseph Boulier, director general de Sistemas Alimentarios de Tanager.

Creando valor compartido: Personas, planeta, rendimiento

El programa se diseñó partiendo de la premisa de que el crecimiento empresarial a largo plazo se construye invirtiendo en comunidades resilientes y ecosistemas saludables. El éxito de estas parcelas piloto generó un gran interés. Posteriormente, el programa se amplió, pasando de ser un proyecto piloto a una iniciativa ecosistémica integral a nivel comunitario, expandiendo la participación de los agricultores, desarrollando sistemas de suministro a través de empresas productoras agrícolas y brindando oportunidades a las mujeres mediante grupos de autoayuda. Esto transformó los logros individuales en resiliencia para toda la comunidad. Los resultados de este enfoque integrado son evidentes:

Mejora de los medios de vida y empoderamiento de las mujeres: El programa ha involucrado a más de 24.000 agricultores, cuyos ingresos se han duplicado con creces gracias al cultivo de menta. Ha capacitado a más de 8.500 mujeres en prácticas agrícolas climáticamente inteligentes para apoyar la agricultura como negocio familiar. Más de 1.000 de estas mujeres han establecido sus propios negocios independientes generadores de ingresos, desde pequeñas tiendas minoristas hasta sastrería y producción lechera. Además, más de 4.500 mujeres han participado en grupos de autoayuda que proporcionan educación financiera y apoyo para el desarrollo de la confianza.

El programa ha involucrado a más de 24.000 agricultores, cuyos ingresos se han duplicado con creces gracias al cultivo de menta. Ha capacitado a más de 8.500 mujeres en prácticas agrícolas climáticamente inteligentes para apoyar la agricultura como negocio familiar. Más de 1.000 de estas mujeres han establecido sus propios negocios independientes generadores de ingresos, desde pequeñas tiendas minoristas hasta sastrería y producción lechera. Además, más de 4.500 mujeres han participado en grupos de autoayuda que proporcionan educación financiera y apoyo para el desarrollo de la confianza. Un planeta sano y una agricultura resiliente: Al mismo tiempo, las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes, que incluyen una mejor distribución de las plantas, sistemas de riego, cultivos intercalados y gestión de fertilizantes, redujeron los costes de producción de menta en un 20 %, a la vez que mejoraron el rendimiento y la producción. Estos beneficios fortalecieron tanto los ingresos familiares como la fiabilidad del suministro a largo plazo.

Al mismo tiempo, las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes, que incluyen una mejor distribución de las plantas, sistemas de riego, cultivos intercalados y gestión de fertilizantes, redujeron los costes de producción de menta en un 20 %, a la vez que mejoraron el rendimiento y la producción. Estos beneficios fortalecieron tanto los ingresos familiares como la fiabilidad del suministro a largo plazo. Un negocio impulsado por un propósito: Esta inversión en las personas y el planeta permitió directamente la creación de una cadena de suministro trazable. Hoy en día, la cadena de suministro es lo suficientemente sólida como para que Mars integre la fuente Shubh Mint en sus operaciones comerciales. Ahora, Mars está incorporando sistemáticamente la menta Shubh en toda su icónica cartera de la marca.

"El impacto más significativo de Shubh es ver a mujeres que antes se identificaban con su huella dactilar, ahora firmando con orgullo sus propios nombres. Este simple cambio refleja algo mucho más profundo: confianza, autonomía y la convicción de que pueden forjar su propio futuro. Cuando las mujeres prosperan, el impacto se extiende mucho más allá de ellas, fortaleciendo a las familias, inspirando a las comunidades y creando oportunidades para la próxima generación", afirmó Meenal Bahirwani, directora de Abastecimiento Sostenible de Mars Snacking.

El nuevo estándar para el ahorro de recursos y las cadenas de suministro responsables

La ambición del programa Shubh Mint sigue creciendo. Aprovechando su éxito, Mars está desarrollando Shubh Mint hacia un enfoque integral de la producción agrícola, apoyando a más agricultores para que alcancen un ingreso digno verificado. Al aplicar prácticas climáticamente inteligentes a todos los cultivos, y no solo a la menta, el programa busca generar rentabilidad durante todo el año, diversificar los ingresos familiares y fortalecer la resiliencia ante los riesgos de los monocultivos, creando así una verdadera resiliencia económica para las familias y las comunidades.

"Lo que comenzó como una respuesta a un ingrediente vulnerable se ha convertido en un compromiso a largo plazo y un modelo replicable para transformar los sistemas agrícolas y empoderar a las comunidades. El programa Mars Shubh Mint demuestra cómo la sostenibilidad y el desempeño empresarial van de la mano. Al invertir en los medios de vida y reducir el impacto ambiental, podemos construir una cadena de suministro más resiliente y eficiente", afirmó Sam de Frates, vicepresidente comercial y de sostenibilidad de Mars Snacking para Europa y Eurasia Central.

Mediante este modelo, Mars está creando un nuevo estándar para las cadenas de suministro: uno donde el valor se comparte, las comunidades se empoderan, los ecosistemas se restauran y el desempeño empresarial es resultado directo de esa inversión.

Notas para los editores

ACERCA DE MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated se guía por la convicción de que el mundo que queremos para el mañana comienza con nuestra forma de hacer negocios hoy. Basándonos en las ventas netas combinadas de Mars y Kellanova en 2025, somos ahora una empresa familiar con ingresos superiores a los 65.000 millones de dólares, con una cartera diversa de productos de alimentación y snacks de calidad que deleitan a millones de personas cada día, y productos líderes para el cuidado de mascotas y servicios veterinarios que apoyan a las mascotas en todo el mundo. Producimos algunas de las marcas más queridas del mundo, como ROYAL CANIN, PEDIGREE, WHISKAS, CESAR, M&M'S, SNICKERS, EXTRA, Pringles, Cheez-It y BEN'S ORIGINAL™. Nuestras redes internacionales de hospitales veterinarios, como BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ y ANICURA™, abarcan la atención veterinaria preventiva, general, especializada y de urgencias, y nuestro negocio global de diagnóstico veterinario ANTECH ofrece capacidades innovadoras en el diagnóstico de mascotas. Los cinco principios de Mars —Calidad, Responsabilidad, Mutualidad, Eficiencia y Libertad— inspiran a nuestros aproximadamente 170.000 colaboradores a actuar cada día para contribuir a crear un mundo mejor para las personas, las mascotas y el planeta.

Para obtener más información sobre Mars, visite www.mars.com.

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